برلماني أوكراني يدق ناقوس الخطر بسبب إعراض الشباب عن الالتحاق بالجيش

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
برلماني أوكراني يدق ناقوس الخطر بسبب إعراض الشباب عن الالتحاق بالجيش
سبوتنيك عربي
صرّح النائب في البرلمان الأوكراني، فاسيل موكان، اليوم الأربعاء، أن الشباب الأوكراني لم يقبل على توقيع عقود مع القوات المسلحة الأوكرانية، والمخصصة للمواطنين... 03.09.2025, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
صرّح النائب في البرلمان الأوكراني، فاسيل موكان، اليوم الأربعاء، أن الشباب الأوكراني لم يقبل على توقيع عقود مع القوات المسلحة الأوكرانية، والمخصصة للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما.
وقال موكان على قناة "سوبربازيتسيا" الأوكرانية على منصة "يوتيوب": "أعلم أن بعض الشبان قد لجأوا إلى هذا الخيار، لكن لا يمكنني الجزم بأنه جماعي".
وفي وقت سابق، أفاد نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، بافلو باليسا، بتوفر عقود مع القوات المسلحة الأوكرانية للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، وقريبا سيتوفر لفئات عمرية أخرى، وللعسكريين الأوكرانيين السابقين.
أسرى حرب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسير أوكراني يكشف عن استخدام العنف ضد النساء أثناء محاولات منع التجنيد الإجباري... فيديو
24 يناير, 08:06 GMT

وأعلن زيلينسكي سابقا أنه يخطط لجذب الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما إلى القوات المسلحة الأوكرانية، من خلال عرض عقد خاص عليهم، يتمثل بمبلغ يقارب 24 ألف دولار أمريكي لمدة عام من الخدمة، وقبول في الجامعة دون امتحانات، وقرض عقاري بفائدة 0%.

بعد ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن إطلاق مشروع لتجنيد متطوعين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما في القوات المسلحة الأوكرانية بموجب عقد.

في ربيع عام 2024، وقّع زيلينسكي قانونا يخفض سن التجنيد الإجباري في أوكرانيا من 27 إلى 25 عاما.

وفي وقت لاحق، زعم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جيك سوليفان، أن السلطات الأوكرانية ستضطر إلى اتخاذ قرار بشأن خفض سن التجنيد إلى 18 عاما.
القوات الروسية تنفذ ضربة جماعية ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية
متداول| رجال بملابس مدنية يجبرون شاباً على الالتحاق بالجيش الأوكراني
