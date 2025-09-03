https://sarabic.ae/20250903/برلماني-أوكراني-يدق-ناقوس-الخطر-بسبب-إعراض-الشباب-عن-الالتحاق-بالجيش-1104462138.html
برلماني أوكراني يدق ناقوس الخطر بسبب إعراض الشباب عن الالتحاق بالجيش
وقال موكان على قناة "سوبربازيتسيا" الأوكرانية على منصة "يوتيوب": "أعلم أن بعض الشبان قد لجأوا إلى هذا الخيار، لكن لا يمكنني الجزم بأنه جماعي".وفي وقت سابق، أفاد نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، بافلو باليسا، بتوفر عقود مع القوات المسلحة الأوكرانية للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، وقريبا سيتوفر لفئات عمرية أخرى، وللعسكريين الأوكرانيين السابقين.بعد ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن إطلاق مشروع لتجنيد متطوعين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما في القوات المسلحة الأوكرانية بموجب عقد.وفي وقت لاحق، زعم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جيك سوليفان، أن السلطات الأوكرانية ستضطر إلى اتخاذ قرار بشأن خفض سن التجنيد إلى 18 عاما.
صرّح النائب في البرلمان الأوكراني، فاسيل موكان، اليوم الأربعاء، أن الشباب الأوكراني لم يقبل على توقيع عقود مع القوات المسلحة الأوكرانية، والمخصصة للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما.
وقال موكان على قناة "سوبربازيتسيا" الأوكرانية على منصة "يوتيوب": "أعلم أن بعض الشبان قد لجأوا إلى هذا الخيار، لكن لا يمكنني الجزم بأنه جماعي".
وفي وقت سابق، أفاد نائب رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، بافلو باليسا، بتوفر عقود مع القوات المسلحة الأوكرانية للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، وقريبا سيتوفر لفئات عمرية أخرى، وللعسكريين الأوكرانيين السابقين.
وأعلن زيلينسكي سابقا أنه يخطط لجذب الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما إلى القوات المسلحة الأوكرانية، من خلال عرض عقد خاص عليهم، يتمثل بمبلغ يقارب 24 ألف دولار أمريكي لمدة عام من الخدمة، وقبول في الجامعة دون امتحانات، وقرض عقاري بفائدة 0%.
بعد ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن إطلاق مشروع لتجنيد متطوعين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما في القوات المسلحة الأوكرانية بموجب عقد.
في ربيع عام 2024، وقّع زيلينسكي قانونا يخفض سن التجنيد الإجباري في أوكرانيا من 27 إلى 25 عاما.
وفي وقت لاحق، زعم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جيك سوليفان، أن السلطات الأوكرانية ستضطر إلى اتخاذ قرار بشأن خفض سن التجنيد إلى 18 عاما.