ترامب: ليس لدى ماسك خيار سوى العودة إلى الحزب الجمهوري

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: ليس لدى ماسك خيار سوى العودة إلى الحزب الجمهوري
ترامب: ليس لدى ماسك خيار سوى العودة إلى الحزب الجمهوري
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن ثقته في أن رجل الأعمال الأمريكي والملياردير إيلون ماسك، ليس بوسعه سوى العودة إلى الحزب الجمهوري. 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T20:56+0000
2025-09-03T20:56+0000
إيلون ماسك
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101362100_0:168:1975:1279_1920x0_80_0_0_568ac396831db224e64e2e802e24094b.jpg
وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي الأمريكي سكوت جينينغز، عندما سئل عما إذا كان ماسك سيعود إلى الحزب الجمهوري: "لا أعتقد أن لديه خيارا، ماذا سيفعل، الانضمام إلى المجانين اليساريين الراديكاليين؟".فى يونيو/ تموز، كان هناك خلاف علني بين ماسك وترامب حول مشروع قانون واسع النطاق اقترحه الرئيس الأمريكي، لخفض الإنفاق الفيدرالي، والذي وصفه ماسك بأنه "رجس مثير للاشمئزاز".وحذر ترامب، ردا على انتقاد رجل الأعمال ماسك لمشروع القانون، من أنه من دون الدعم، سيتعين عليه "إغلاق المتجر والعودة إلى جنوب أفريقيا".ترامب يصف قرار ماسك بتشكيل حزب سياسي أمريكي جديد بأنه "سخيف"
الولايات المتحدة الأمريكية
20:56 GMT 03.09.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع، إيلون ماسك، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، 30 مايو/ آيار 2025، واشنطن
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع، إيلون ماسك، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، 30 مايو/ آيار 2025، واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن ثقته في أن رجل الأعمال الأمريكي والملياردير إيلون ماسك، ليس بوسعه سوى العودة إلى الحزب الجمهوري.
وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي الأمريكي سكوت جينينغز، عندما سئل عما إذا كان ماسك سيعود إلى الحزب الجمهوري: "لا أعتقد أن لديه خيارا، ماذا سيفعل، الانضمام إلى المجانين اليساريين الراديكاليين؟".

ضاف ترامب أنه يعتبر ماسك شخصا عاقلا وجيدا واجه "بعض الصعوبات"، مردفا: "لطالما راق لي، وهو يروق لي الآن".

فى يونيو/ تموز، كان هناك خلاف علني بين ماسك وترامب حول مشروع قانون واسع النطاق اقترحه الرئيس الأمريكي، لخفض الإنفاق الفيدرالي، والذي وصفه ماسك بأنه "رجس مثير للاشمئزاز".
إيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
والد إيلون ماسك يخبر لافروف عن الانطباع الخاطئ السائد عن روسيا في أمريكا
11 أغسطس, 01:00 GMT
وفي نهاية يونيو، اقترح ماسك، وسط خلافات مع ترامب، مرة أخرى إنشاء حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة، قائلا إن البلاد الآن "حزب واحد".
وحذر ترامب، ردا على انتقاد رجل الأعمال ماسك لمشروع القانون، من أنه من دون الدعم، سيتعين عليه "إغلاق المتجر والعودة إلى جنوب أفريقيا".
ترامب يصف قرار ماسك بتشكيل حزب سياسي أمريكي جديد بأنه "سخيف"
