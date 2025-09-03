https://sarabic.ae/20250903/ترامب-ليس-لدى-ماسك-خيار-سوى-العودة-إلى-الحزب-الجمهوري-1104478601.html
ترامب: ليس لدى ماسك خيار سوى العودة إلى الحزب الجمهوري
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن ثقته في أن رجل الأعمال الأمريكي والملياردير إيلون ماسك، ليس بوسعه سوى العودة إلى الحزب الجمهوري.
2025-09-03T20:56+0000
2025-09-03T20:56+0000
2025-09-03T20:56+0000
إيلون ماسك
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101362100_0:168:1975:1279_1920x0_80_0_0_568ac396831db224e64e2e802e24094b.jpg
وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي الأمريكي سكوت جينينغس، عندما سئل عما إذا كان ماسك سيعود إلى الحزب الجمهوري: "لا أعتقد أن لديه خيارا، ماذا سيفعل، الانضمام إلى المجانين اليساريين الراديكاليين؟".فى يونيو/ تموز، كان هناك خلاف علني بين ماسك وترامب حول مشروع قانون واسع النطاق اقترحه الرئيس الأمريكي، لخفض الإنفاق الفيدرالي، والذي وصفه ماسك بأنه "رجس مثير للاشمئزاز".وحذر ترامب، ردا على انتقاد رجل الأعمال ماسك لمشروع القانون، من أنه من دون الدعم، سيتعين عليه "إغلاق المتجر والعودة إلى جنوب أفريقيا".
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن ثقته في أن رجل الأعمال الأمريكي والملياردير إيلون ماسك، ليس بوسعه سوى العودة إلى الحزب الجمهوري.
وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي الأمريكي سكوت جينينغز، عندما سئل عما إذا كان ماسك سيعود إلى الحزب الجمهوري: "لا أعتقد أن لديه خيارا، ماذا سيفعل، الانضمام إلى المجانين اليساريين الراديكاليين؟".
ضاف ترامب أنه يعتبر ماسك شخصا عاقلا وجيدا واجه "بعض الصعوبات"، مردفا: "لطالما راق لي، وهو يروق لي الآن".
فى يونيو/ تموز، كان هناك خلاف علني بين ماسك وترامب حول مشروع قانون واسع النطاق اقترحه الرئيس الأمريكي، لخفض الإنفاق الفيدرالي، والذي وصفه ماسك بأنه "رجس مثير للاشمئزاز".
وفي نهاية يونيو، اقترح ماسك، وسط خلافات مع ترامب، مرة أخرى إنشاء حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة، قائلا إن البلاد الآن "حزب واحد".
وحذر ترامب، ردا على انتقاد رجل الأعمال ماسك لمشروع القانون، من أنه من دون الدعم، سيتعين عليه "إغلاق المتجر والعودة إلى جنوب أفريقيا".