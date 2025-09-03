https://sarabic.ae/20250903/ترامب-ليس-لدى-ماسك-خيار-سوى-العودة-إلى-الحزب-الجمهوري-1104478601.html

ترامب: ليس لدى ماسك خيار سوى العودة إلى الحزب الجمهوري

ترامب: ليس لدى ماسك خيار سوى العودة إلى الحزب الجمهوري

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن ثقته في أن رجل الأعمال الأمريكي والملياردير إيلون ماسك، ليس بوسعه سوى العودة إلى الحزب الجمهوري. 03.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-03T20:56+0000

2025-09-03T20:56+0000

2025-09-03T20:56+0000

إيلون ماسك

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101362100_0:168:1975:1279_1920x0_80_0_0_568ac396831db224e64e2e802e24094b.jpg

وقال ترامب في مقابلة مع الصحفي الأمريكي سكوت جينينغز، عندما سئل عما إذا كان ماسك سيعود إلى الحزب الجمهوري: "لا أعتقد أن لديه خيارا، ماذا سيفعل، الانضمام إلى المجانين اليساريين الراديكاليين؟".فى يونيو/ تموز، كان هناك خلاف علني بين ماسك وترامب حول مشروع قانون واسع النطاق اقترحه الرئيس الأمريكي، لخفض الإنفاق الفيدرالي، والذي وصفه ماسك بأنه "رجس مثير للاشمئزاز".وحذر ترامب، ردا على انتقاد رجل الأعمال ماسك لمشروع القانون، من أنه من دون الدعم، سيتعين عليه "إغلاق المتجر والعودة إلى جنوب أفريقيا".ترامب يصف قرار ماسك بتشكيل حزب سياسي أمريكي جديد بأنه "سخيف"

https://sarabic.ae/20250811/والد-إيلون-ماسك-يخبر-لافروف-عن-الانطباع-الخاطئ-السائد-عن-روسيا-في-الولايات-المتحدة-1103586439.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيلون ماسك, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية