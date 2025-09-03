عربي
بوتين: إن كان زيلينسكي جاهزا للقاء فليأت إلى موسكو
سموتريتش يهدد السلطة الفلسطينية بـ"الإبادة" إذا تجرأت على رفع رأسها
https://sarabic.ae/20250831/إعلام-عن-مسؤولين-أمريكيين-قرار-ضم-الضفة-الغربية-بيد-إسرائيل-1104361182.html
https://sarabic.ae/20250827/وزير-الطاقة-الإسرائيلي-فرض-السيادة-على-الضفة-الغربية-أولوية-1104206483.html
هدد وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، السلطة الفلسطينية بـ"الإبادة"، قائلا إن إسرائيل "ستبيد" السلطة إذا "تجرأت على رفع رأسها" أو المساس بأمن إسرائيل، وفق تعبيره.
وأكد سموتريتش، خلال مؤتمر صحفي، أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يهدف إلى منع إقامة "دولة إرهاب فلسطينية تهدف للقضاء علينا"، واصفًا هذه الخطوة بأنها "واقعية" لمواجهة ما سماه "الهجوم السياسي" على إسرائيل، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأضاف أن إسرائيل لن تسمح بتحويل مدنها إلى مناطق تشبه "غلاف غزة".
آليات إسرائيلية في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
إعلام عن مسؤولين أمريكيين: قرار ضم الضفة الغربية بيد إسرائيل
31 أغسطس, 21:02 GMT
كما زعم سموتريتش أن الإدارة الأمريكية تدعم موقف إسرائيل الرافض لإقامة دولة فلسطينية، مؤكدا أن إسرائيل "لن تسمح بقيام دولة فلسطينية تحت أي ظرف"، مشددا على تصميم إسرائيل على مواجهة أي تحديات في هذا السياق.
وكانت مسؤولة إماراتية قد دعت، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى تعليق أي خطط للضم، مشددة على ضرورة عدم السماح للمتطرفين بإملاء السياسات الإقليمية.
وقالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، لانا نسيبة، إنه "منذ البداية، نرى الاتفاقيات وسيلة لتمكيننا من مواصلة دعمنا للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة إلى دولة مستقلة".
وأضافت نسيبة: "ضم الضفة الغربية سيقوض بشدة روح اتفاقيات إبراهيم التي أدت إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل"، مؤكدة أن "ضم إسرائيل للضفة الغربية سيشكل خطا أحمر للإمارات".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحرك بشكل جاد لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية تزامنا مع تواصل غاراتها الجوية على إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
وزير الطاقة الإسرائيلي: فرض السيادة على الضفة الغربية أولوية
27 أغسطس, 15:16 GMT

وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأنه كان مقررا أن يعقد نتنياهو اجتماعا لبحث إمكانية تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، لكن تقرر تأجيل الاجتماع حتى إشعار آخر.

وأوضحت الصحيفة أنه "على خلفية موجة إعلانات من دول غربية بالاعتراف بدولة فلسطينية، كان مقررا أن يعقد نتنياهو اجتماعا لهذا الأمر، وذلك قبل أيام قليلة من افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المخطط أن يصدر إعلانا مشتركا لعدة دول غربية تقودها فرنسا بشأن اعترافها بدولة فلسطينية".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الولايات المتحدة ستبذل جهودها المضنية لمنع إقامة هذا الحدث على أراضيها، في ظل قرار وزير الخارجية ماركو روبيو بعدم السماح بدخول الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الولايات المتحدة".
