"فائقة السرعة"... شرائح اتصالات الجيل السادس تتجاوز الخامس بـ10 أضعاف

وبحسب الدراسة، فإن حجم الشريحة صغير، لا يتجاوز 11 مليمترا في 1.7 مليمتر، لكن ضمن هذه الحزمة الصغيرة، تعمل الشريحة عبر نطاق ترددات فائق العرض، يمتد من 0.5 جيجاهرتز إلى 115 جيجاهرتز.يتطلب تغطية هذا الطيف تسعة نطاقات راديوية مختلفة، ويتحقق ذلك بمساعدة معدل كهروضوئي يحول الإشارات الراديوية إلى إشارات ضوئية. تستخدم الشريحة أيضا مذبذبات كهروضوئية لتوليد ترددات راديوية ضمن النطاق فائق العرض، ما يمكن الشريحة الجديدة من الوصول إلى سرعات تزيد عن 100 جيجابت في الثانية، حسب ماورد في صحيفة "sciencealert" حول الدراسة. من المتوقع أن يتم العمل بهذة التقنية خلال العقد المقبل، في الوقت المناسب تماما لتلبية احتياجاتنا المتزايدة من البيانات، من البث الفائق الدقة والميل إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في كل شيء تقريبا، وتقنيات الواقع المعزز، والجراحة عن بعد.اختراع جديد يضاعف سرعة الإنترنت 10 مراتعلماء روس يكتشفون لأول مرة تأثيرا جديدا لأشباه الموصلات
وبحسب الدراسة، فإن حجم الشريحة صغير، لا يتجاوز 11 مليمترا في 1.7 مليمتر، لكن ضمن هذه الحزمة الصغيرة، تعمل الشريحة عبر نطاق ترددات فائق العرض، يمتد من 0.5 جيجاهرتز إلى 115 جيجاهرتز.
يتطلب تغطية هذا الطيف تسعة نطاقات راديوية مختلفة، ويتحقق ذلك بمساعدة معدل كهروضوئي يحول الإشارات الراديوية إلى إشارات ضوئية. تستخدم الشريحة أيضا مذبذبات كهروضوئية لتوليد ترددات راديوية ضمن النطاق فائق العرض، ما يمكن الشريحة الجديدة من الوصول إلى سرعات تزيد عن 100 جيجابت في الثانية، حسب ماورد في صحيفة "sciencealert"
حول الدراسة.
وللمقارنة، توضح الدراسة أن سرعة تقنية الجيل الخامس تصل إلى 10 جيجابت في الثانية كحد أقصى، لكنها في الاستخدام العملي أبطأ بكثير من ذلك، فعلى سبيل المثال، يميل مزودو الخدمات إلى تقديم سرعات متوسطة تتراوح بين 150 و300 ميجابت في الثانية.
من المتوقع أن يتم العمل بهذة التقنية خلال العقد المقبل، في الوقت المناسب تماما لتلبية احتياجاتنا المتزايدة من البيانات، من البث الفائق الدقة والميل إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في كل شيء تقريبا، وتقنيات الواقع المعزز، والجراحة عن بعد.