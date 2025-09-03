"فائقة السرعة"... شرائح اتصالات الجيل السادس تتجاوز الخامس بـ10 أضعاف

عربي
بوتين: إن كان زيلينسكي جاهزا للقاء فليأت إلى موسكو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250903/فائقة-السرعة-شرائح-اتصالات-الجيل-السادس-تتجاوز-الخامس-بـ10-أضعاف-1104468404.html
"فائقة السرعة"... شرائح اتصالات الجيل السادس تتجاوز الخامس بـ10 أضعاف
"فائقة السرعة"... شرائح اتصالات الجيل السادس تتجاوز الخامس بـ10 أضعاف
سبوتنيك عربي
استعرضت دراسة حديثة شريحة اتصالات الجيل السادس، التي ستوفر سرعات اتصال عالية تتجاوز 100 غيغابت في الثانية، وهذا أسرع بعشر مرات من الحد النظري لتقنية الجيل... 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T14:44+0000
2025-09-03T14:44+0000
مجتمع
العالم
علوم
شبكة اتصالات
الجيل السادس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/1e/1081537557_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_990f20cd6902fbec300649e464ef184d.jpg
وبحسب الدراسة، فإن حجم الشريحة صغير، لا يتجاوز 11 مليمترا في 1.7 مليمتر، لكن ضمن هذه الحزمة الصغيرة، تعمل الشريحة عبر نطاق ترددات فائق العرض، يمتد من 0.5 جيجاهرتز إلى 115 جيجاهرتز.يتطلب تغطية هذا الطيف تسعة نطاقات راديوية مختلفة، ويتحقق ذلك بمساعدة معدل كهروضوئي يحول الإشارات الراديوية إلى إشارات ضوئية. تستخدم الشريحة أيضا مذبذبات كهروضوئية لتوليد ترددات راديوية ضمن النطاق فائق العرض، ما يمكن الشريحة الجديدة من الوصول إلى سرعات تزيد عن 100 جيجابت في الثانية، حسب ماورد في صحيفة "sciencealert" حول الدراسة. من المتوقع أن يتم العمل بهذة التقنية خلال العقد المقبل، في الوقت المناسب تماما لتلبية احتياجاتنا المتزايدة من البيانات، من البث الفائق الدقة والميل إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في كل شيء تقريبا، وتقنيات الواقع المعزز، والجراحة عن بعد.اختراع جديد يضاعف سرعة الإنترنت 10 مراتعلماء روس يكتشفون لأول مرة تأثيرا جديدا لأشباه الموصلات
https://sarabic.ae/20250205/دولة-عربية-تستعد-لإطلاق-خدمات-الجيل-الخامس-5-جي-استعدادا-لمونديال-2030-1097497867.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/1e/1081537557_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_6764aab0d4c0be439f8420966ddaf638.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, علوم, شبكة اتصالات, الجيل السادس
العالم, علوم, شبكة اتصالات, الجيل السادس

"فائقة السرعة"... شرائح اتصالات الجيل السادس تتجاوز الخامس بـ10 أضعاف

14:44 GMT 03.09.2025
© Photo / unsplash/ Adi Goldsteinرقاقة شريحة إلكترونية
رقاقة شريحة إلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
© Photo / unsplash/ Adi Goldstein
تابعنا عبر
استعرضت دراسة حديثة شريحة اتصالات الجيل السادس، التي ستوفر سرعات اتصال عالية تتجاوز 100 غيغابت في الثانية، وهذا أسرع بعشر مرات من الحد النظري لتقنية الجيل الخامس، وأسرع بنحو 500 مرة من متوسط ​​سرعتها.
وبحسب الدراسة، فإن حجم الشريحة صغير، لا يتجاوز 11 مليمترا في 1.7 مليمتر، لكن ضمن هذه الحزمة الصغيرة، تعمل الشريحة عبر نطاق ترددات فائق العرض، يمتد من 0.5 جيجاهرتز إلى 115 جيجاهرتز.
يتطلب تغطية هذا الطيف تسعة نطاقات راديوية مختلفة، ويتحقق ذلك بمساعدة معدل كهروضوئي يحول الإشارات الراديوية إلى إشارات ضوئية. تستخدم الشريحة أيضا مذبذبات كهروضوئية لتوليد ترددات راديوية ضمن النطاق فائق العرض، ما يمكن الشريحة الجديدة من الوصول إلى سرعات تزيد عن 100 جيجابت في الثانية، حسب ماورد في صحيفة "sciencealert" حول الدراسة.

وللمقارنة، توضح الدراسة أن سرعة تقنية الجيل الخامس تصل إلى 10 جيجابت في الثانية كحد أقصى، لكنها في الاستخدام العملي أبطأ بكثير من ذلك، فعلى سبيل المثال، يميل مزودو الخدمات إلى تقديم سرعات متوسطة تتراوح بين 150 و300 ميجابت في الثانية.

حاسوب عملاق جديد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
دولة عربية تستعد لإطلاق خدمات الجيل الخامس "5 جي" استعدادا لمونديال 2030
5 فبراير, 11:32 GMT
من المتوقع أن يتم العمل بهذة التقنية خلال العقد المقبل، في الوقت المناسب تماما لتلبية احتياجاتنا المتزايدة من البيانات، من البث الفائق الدقة والميل إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في كل شيء تقريبا، وتقنيات الواقع المعزز، والجراحة عن بعد.
اختراع جديد يضاعف سرعة الإنترنت 10 مرات
علماء روس يكتشفون لأول مرة تأثيرا جديدا لأشباه الموصلات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала