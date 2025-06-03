https://sarabic.ae/20250603/اختراع-جديد-يضاعف-سرعة-الإنترنت-10-مرات-1101272803.html

اختراع جديد يضاعف سرعة الإنترنت 10 مرات

اختراع جديد يضاعف سرعة الإنترنت 10 مرات

سبوتنيك عربي

تمكن العلماء من تصميم مضخم ليزري جديد قادر على نقل المعلومات بسرعة تفوق 10 مرات سرعة أنظمة الألياف البصرية الحالية، ما قد يكون مفيدا في مجالات مثل العلاج... 03.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-03T13:07+0000

2025-06-03T13:07+0000

2025-06-03T13:07+0000

الانترنت

السرعة

اختراع

تصميم

علوم

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وقالت وسائل إعلام إنه "خلال دراسة أجراها باحثون، قاموا بتطوير تقنية جديدة للتضخيم الليزري تعرف باسم "التضخيم البصري عالي الكفاءة".وأشار أندريكسون إلى أن "إدخال بعض التعديلات البسيطة على التصميم، سيمكن من استخدام هذا المضخم لتكبير الضوء المرئي وتحت الأحمر أيضا، ما يفتح الباب أمام استخدامه في أنظمة ليزر مخصصة للتشخيص والتحليل والعلاج الطبي".وذكرت وسائل الإعلام أن "الباحثين اختاروا الشكل الحلزوني للموجهات الضوئية لأنه يسمح بإنشاء مسارات ضوئية أطول ضمن مساحة صغيرة، ما يعزز ظاهرة تعرف باسم "الخلط الرباعي للموجات"، وهي ظاهرة فيزيائية تتيح دمج ترددات ضوئية متعددة لإنتاج تضخيم عالي الجودة مع ضوضاء منخفضة".ووفقا للبيان الصادر عن الفريق البحثي، فإن لهذا المضخم "تطبيقات محتملة في مجالات متعددة، منها التصوير الطبي، والتصوير التجسيمي (الهولوغرافي)، والتحليل الطيفي، والمجهر، كما أن تصغير حجمه يجعل من الممكن إنتاج أجهزة ليزر أصغر حجما وأكثر توفيرا".

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الانترنت, السرعة, اختراع, تصميم, علوم