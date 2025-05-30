https://sarabic.ae/20250530/في-أي-دولة-10-تخصصات-جامعية-تمنحك-وظيفة-المستقبل-1101124140.html

في أي دولة... 10 تخصصات جامعية تمنحك وظيفة المستقبل

في أي دولة... 10 تخصصات جامعية تمنحك وظيفة المستقبل

سبوتنيك عربي

مع عالم يتغير بسرعة بفعل الثورة الرقمية والتحولات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل المستقبلية، لم يعد اختيار التخصص الجامعي قرارا فرديا فقط، بل أصبح خيارا... 30.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-30T08:59+0000

2025-05-30T08:59+0000

2025-05-30T08:59+0000

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وبحسب تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس)، يتوقع أن تسهم عوامل متعددة مثل الابتكار التكنولوجي، والتقلبات الاقتصادية، والتحولات الديمغرافية، والاتجاه المتزايد نحو الاقتصاد الأخضر في إعادة تشكيل سوق العمل العالمية بحلول عام 2030.يستعرض هذا التقرير أبرز 10 تخصصات جامعية مستقبلية ذات طابع عالمي، تميزها قدرتها على تجاوز الحدود الجغرافية وتوفير فرص مهنية واسعة ومتنوعة لخريجيها في مختلف القطاعات والدول في العالم، وتم اختيار هذه التخصصات وترتيبها استنادا إلى معيار رئيسي، هو معدل النمو المتوقع في فرص التوظيف خلال السنوات القادمة، بناء على تقارير ومؤشرات من مصادر دولية موثوقة.الطاقة المتجددة والاستدامةمع تنامي الوعي العالمي بقضايا تغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، يشهد قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة طلبا متزايدا على الكفاءات المتخصصة، وتتراوح نسبة النمو في التوظيف بين 48% و60% حتى عام 2033.كما تتوقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن يصل عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة عالميا إلى نحو 43 مليون وظيفة بحلول عام 2050، مقارنة بـ12.7 مليون وظيفة فقط في عام 2021، وذلك يعكس النمو الهائل الذي يشهده هذا المجال الحيوي.الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلةويشير التقرير إلى أن 86% من الشركات في العالم ستتأثر بتقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، مما يعزز الطلب على المهارات المرتبطة به، مثل تحليل البيانات الضخمة، وتطوير الخوارزميات، والأمن السيبراني، كما تشير منصة "الإحصاءات السوقية" إلى أن نمو الوظائف في هذا المجال سيبلغ 40% بحلول عام 2027، مما يجعله من أسرع القطاعات نموا عالميا.التمريضيعد التمريض من أقدم المهن الإنسانية وأكثرها تأثيرا، ولا يزال يحتفظ بدوره المحوري في أنظمة الرعاية الصحية في أنحاء العالم، ووفقا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، من المتوقع أن ينمو الطلب على الكوادر التمريضية بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2033، مما يجعل التمريض من أسرع المهن نموا خلال العقد المقبل.علوم البيانات والتحليلاتتعرف علوم البيانات بأنها مجال متعدد التخصصات يستخدم العمليات والنماذج العلمية لاستخلاص المعرفة من البيانات، ويمكّن صانعي القرار من اتخاذ قرارات مبنية على أدلة دامغة، وفقا لمنصة "أكاديمية علوم البيانات".محللو أمن المعلومات (الأمن السيبراني)مع تزايد التهديدات الرقمية، من المتوقع نمو الطلب على خبراء الأمن السيبراني بشكل ملحوظ في السنوات القادمة، ووفقا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، من المتوقع أن ينمو توظيف محللي أمن المعلومات بنسبة 33% من عام 2023 إلى عام 2033، وهو معدل أسرع بكثير من المتوسط العام.الهندسة الطبية الحيويةووفقا لتقرير صادر عن المجلس الدولي للتعليم والثقافة في لندن، يتوقع أن تشهد المجالات الصحية، ومنها الهندسة الطبية الحيوية، نموًّا في التوظيف بنسبة 24% حتى عام 2030، وقد أكدت جامعة الشرق الأوسط هذه التوقعات.الخبراء الأكتواريونالخبراء الأكتواريون هم محللو بيانات متخصصون في قياس احتمالات الأحداث المستقبلية وتقدير أثرها المالي باستخدام الرياضيات والإحصاء والنماذج المالية، وتبلغ نسبة النمو في التوظيف: 22% حتى عام 2033هندسة البرمجياتتعنى هندسة البرمجيات بتطبيق مبادئ الهندسة في تصميم البرمجيات والتطبيقات وتطويرها وصيانتها، وتعد من التخصصات التي تشهد طلبا متزايدا في مختلف القطاعات، في ظل الاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية في الحياة اليومية والعمل. وتتوقع بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن تنمو وظائف مطوري البرمجيات ومحللي ضمان الجودة بنسبة 17% حتى عام 2033.التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونيةوتشير بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إلى أن وظائف مديري التسويق والإعلان ستنمو بنسبة 8% خلال الفترة من 2023 إلى 2033. كما توقعت مجلة "فوربس" أن تصل قيمة سوق التسويق الرقمي العالمي إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، مدفوعة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل تحليل البيانات وإنشاء المحتوى الذكي.الهندسة البيئية وعلوم المناخوتشير مجلة "علوم الهندسة البيئية" إلى أن هذا القطاع سيشهد نموا في التوظيف بنسبة 7% من عام 2023 إلى عام 2033، وهو معدل يفوق متوسط نمو جميع المهن وفقا لبيانات مكتب العمل الأمريكي.

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فرص العمل, التخصص, وظائف عمل, الدول العربية, الجامعة, العالم