محتجون يشعلون النيران قرب منزل نتنياهو في القدس.. فيديو

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
محتجون يشعلون النيران قرب منزل نتنياهو في القدس.. فيديو
محتجون يشعلون النيران قرب منزل نتنياهو في القدس.. فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة القدس، اليوم الأربعاء، سلسلة احتجاجات لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس. 03.09.2025, سبوتنيك عربي
وقعت الاحتجاجات في مدينة القدس المحتلة، وأضرم محتجون النار في الشارع قرب مقر إقامة رئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل. ولفتت الصحيفة إلى أن المحتجين تحصنوا على سطح المكتبة الوطنية، فيما انطلق موكب احتجاجي إلى وسط المدينة لمواصلة الاحتجاجات، بينما حاولت الشرطة منعهم من إغلاق الطريق السريع رقم 1 وسط تحذيرات من تصعيد المظاهرات.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وترفض حكومة نتنياهو كل محاولات الوساطة كما ترفض الاستجابة للمطالبات الداخلية بإبرام صفقة لتحرير الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 161 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
محتجون يشعلون النيران قرب منزل نتنياهو في القدس.. فيديو

شهدت مدينة القدس، اليوم الأربعاء، سلسلة احتجاجات لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.
وقعت الاحتجاجات في مدينة القدس المحتلة، وأضرم محتجون النار في الشارع قرب مقر إقامة رئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل.
ولفتت الصحيفة إلى أن المحتجين تحصنوا على سطح المكتبة الوطنية، فيما انطلق موكب احتجاجي إلى وسط المدينة لمواصلة الاحتجاجات، بينما حاولت الشرطة منعهم من إغلاق الطريق السريع رقم 1 وسط تحذيرات من تصعيد المظاهرات.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وترفض حكومة نتنياهو كل محاولات الوساطة كما ترفض الاستجابة للمطالبات الداخلية بإبرام صفقة لتحرير الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 161 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
