محتجون يشعلون النيران قرب منزل نتنياهو في القدس.. فيديو

شهدت مدينة القدس، اليوم الأربعاء، سلسلة احتجاجات لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس. 03.09.2025, سبوتنيك عربي
وقعت الاحتجاجات في مدينة القدس المحتلة، وأضرم محتجون النار في الشارع قرب مقر إقامة رئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل. ولفتت الصحيفة إلى أن المحتجين تحصنوا على سطح المكتبة الوطنية، فيما انطلق موكب احتجاجي إلى وسط المدينة لمواصلة الاحتجاجات، بينما حاولت الشرطة منعهم من إغلاق الطريق السريع رقم 1 وسط تحذيرات من تصعيد المظاهرات.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وترفض حكومة نتنياهو كل محاولات الوساطة كما ترفض الاستجابة للمطالبات الداخلية بإبرام صفقة لتحرير الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 161 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
