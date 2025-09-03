https://sarabic.ae/20250903/وظائف-شاغرة-وهمية-كيف-يتم-خداع-الباحثين-عن-عمل-وابتزازهم-ماليا-تحت-ستار-التوظيف؟-1104478185.html

"وظائف شاغرة وهمية".. كيف يتم خداع الباحثين عن عمل وابتزازهم ماليا تحت ستار التوظيف؟

"وظائف شاغرة وهمية".. كيف يتم خداع الباحثين عن عمل وابتزازهم ماليا تحت ستار التوظيف؟

حذر مقال جديد، من الوظائف الشاغرة الوهمية، حيث يضلل المهاجمون، الباحثين عن عمل، الذين ينشرون سيرهم الذاتية على منصات البحث عن عمل، متخفين وراء ذريعة أصحاب...

في كل عام، يبتكر المحتالون أساليب احتيالية جديدة، ويواصلون استغلال عدم وعي الناس ونقاط ضعف الخدمات الرقمية.وغالبا تكون الأساليب على شكل عروض "مربحة" عبر رسائل المراسلة والبريد الإلكتروني، بحجة رفع تقييم متجر إلكتروني أو فندق، وزيادة ظهوره على الشبكة، ويعدون بمرتبات مرتفعه، وبإمكانية انجازك العمل عن بعد من المنزل، وبذلك لا يتعارض مع عملك المعتاد، لتحقيق دخل اضافي، بحسب مانشره موقع "mir24"، نورد فيما يلي أهم ماجاء فيه:في أغلب الأحيان، يحاول المهاجمون الوصول إلى الخدمات الحكومية للضحية المحتملة، وليس إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية، لماذا؟ بهذه الطريقة، يمكنهم معرفة البنوك التي يملك فيها الشخص حسابات، والاحتيال على عقاراته، والتقدم بطلب للحصول على قرض من خلال عدد من الخدمات، وربط تفويضه بها.ويتم ذلك غالبا عبر الاتصال الهاتفي:فإذا طلب منك دفع مبلغ مقابل شيء ما أثناء مناقشة توظيف أو تدريب، فغالبا أنت تتعرض لعملية احتيال. تذكر أن أصحاب العمل الحقيقيين لا يطلبون من المرشحين المشاركة ماليا في أي معاملات، يستخدم مديرو الموارد البشرية بريدا إلكترونيا للشركة يحمل اسم نطاق الشركة لمراسلات العمل.وإذا طلب منك أيضا تفعيل مشاركة الشاشة أو تثبيت تطبيق جوال، فلا تفعل ذلك. تحقق من معلومات الوظائف الشاغرة والتدريب على الموقع الرسمي للشركة أو الموارد المتخصصة للبحث عن الموظفين.تحذير مصرفي للموظفين والمتقاعدين في العراق من فخ الاحتيال

