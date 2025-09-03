"وظائف شاغرة وهمية".. كيف يتم خداع الباحثين عن عمل وابتزازهم ماليا تحت ستار التوظيف؟
حذر مقال جديد، من الوظائف الشاغرة الوهمية، حيث يضلل المهاجمون، الباحثين عن عمل، الذين ينشرون سيرهم الذاتية على منصات البحث عن عمل، متخفين وراء ذريعة أصحاب العمل.
في كل عام، يبتكر المحتالون أساليب احتيالية جديدة، ويواصلون استغلال عدم وعي الناس ونقاط ضعف الخدمات الرقمية.
وغالبا تكون الأساليب على شكل عروض "مربحة" عبر رسائل المراسلة والبريد الإلكتروني، بحجة رفع تقييم متجر إلكتروني أو فندق، وزيادة ظهوره على الشبكة، ويعدون بمرتبات مرتفعه، وبإمكانية انجازك العمل عن بعد من المنزل، وبذلك لا يتعارض مع عملك المعتاد، لتحقيق دخل اضافي، بحسب مانشره موقع "mir24"، نورد فيما يلي أهم ماجاء فيه:
كقاعدة عامة، في الطرق التقليدية، يستغل المحتالون الخوف والتسرع والمعلومات من الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى جهل الضحايا المالي، لأغراضهم الخاصة، كما يعتمد الخداع بشكل متزايد على الثغرات التقنية: حتى أن المحتالين يستخدمون رسائل صوتية مولدة آليا لإقناع الضحايا بصحة "هويتهم".
في أغلب الأحيان، يحاول المهاجمون الوصول إلى الخدمات الحكومية للضحية المحتملة، وليس إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية، لماذا؟ بهذه الطريقة، يمكنهم معرفة البنوك التي يملك فيها الشخص حسابات، والاحتيال على عقاراته، والتقدم بطلب للحصول على قرض من خلال عدد من الخدمات، وربط تفويضه بها.
ويتم ذلك غالبا عبر الاتصال الهاتفي:
حيث يعرف المهاجم عن نفسه كموظف في خدمة مشغل الهاتف المحمول.
ثم يردد مونولوجا: مرحبا، بما أنك تستخدم رقم اشتراك، فإن الشركة بحاجة إلى تحديد هويتك.، وللقيام بذلك، ستتلقى الآن رسالة نصية قصيرة، يرجى إملاء نصها".
تحتوي الرسالة النصية القصيرة على كلمة مرور الدخول إلى حسابك الشخصي، حيث يطرق المحتالون الباب بكل قوتهم.
وظائف شاغرة وهمية، ويمتد غدر المحتالين إلى نشرهم وظائف شاغرة وهمية على مواقع الإعلانات المبوبة الشهيرة، بما في ذلك بوابات التوظيف، لكسب ثقة المستخدم وتضليله، وغالبا ما يستخدمون أسماء شركات كبيرة ويتخفون وراء علامات تجارية مشهورة في أنشطتهم الإجرامية.
اذا وافقت على الوظيفة، قد يطلب منك ملء استبيان، بعد استلام بياناتك الشخصية والمصرفية، ويبذلون قصارى جهدهم لكسب ثقتك: يسألون عن المهارات المهنية، والاهتمامات، وخبرات العمل، ويتحدثون عن الشركة ومواصفات الوظيفة.
نتيجة لذلك، يطلب المحتالون من المتقدم إجراء تحويلات مالية، والتي يفترض أنها ضرورية لتوقيع عقد العمل، ويقدمون حججا مختلفة: دفع تكاليف التدريب، والفحص الطبي، والإسهام في ملابس خاصة، والتأكد من صحة البطاقة المصرفية لتحويل الرواتب، وغير ذلك الكثير.
بالإضافة إلى ذلك، في بعض الحالات، يطلب المهاجمون تثبيت تطبيق على الهاتف، يكون في الواقع ضارا، أو يحتوي على فيروس، أو يمنح المحتالين إمكانية الوصول عن بعد إلى هاتف الضحية الذكي.
فإذا طلب منك دفع مبلغ مقابل شيء ما أثناء مناقشة توظيف أو تدريب، فغالبا أنت تتعرض لعملية احتيال. تذكر أن أصحاب العمل الحقيقيين لا يطلبون من المرشحين المشاركة ماليا في أي معاملات، يستخدم مديرو الموارد البشرية بريدا إلكترونيا للشركة يحمل اسم نطاق الشركة لمراسلات العمل.
وإذا طلب منك أيضا تفعيل مشاركة الشاشة أو تثبيت تطبيق جوال، فلا تفعل ذلك. تحقق من معلومات الوظائف الشاغرة والتدريب على الموقع الرسمي للشركة أو الموارد المتخصصة للبحث عن الموظفين.