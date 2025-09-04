https://sarabic.ae/20250904/أونروا-أزمة-إنسانية-في-غزة-تتطلب-مستلزمات-إيواء-عاجلة-1104485653.html

أونروا: أزمة إنسانية في غزة تتطلب مستلزمات إيواء عاجلة

أونروا: أزمة إنسانية في غزة تتطلب مستلزمات إيواء عاجلة

تواجه العائلات في قطاع غزة نقصا حادا في المستلزمات الأساسية، حيث حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، من الحاجة... 04.09.2025, سبوتنيك عربي

وأكدت الوكالة، في تغريدة على منصة "إكس"، أنها لم تتمكن من إدخال أي مساعدات إلى القطاع منذ ستة أشهر بسبب الحصار المفروض.يذكر أن خطة السيطرة على مدينة غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

