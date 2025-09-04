https://sarabic.ae/20250904/إعلام-أمريكي-البنتاغون-يوافق-على-استخدام-قاعدة-شيكاغو-لمكافحة-المهاجرين-1104517627.html
إعلام أمريكي: البنتاغون يوافق على استخدام قاعدة "شيكاغو" لمكافحة المهاجرين
ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع، أن البنتاغون وافق على استخدام قاعدة بحرية على مشارف شيكاغو، كنقطة انطلاق تمكن إدارة ترامب من تنفيذ عمليات ضد... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
وأضافت المصادر للصحيفة: "ستكون قاعدة البحيرات العظمى البحرية مركز العمليات القادمة، بإشراف وزارة الأمن الداخلي".ووفقًا للسلطات، شهدت شيكاغو 573 جريمة قتل في عام 2024، مقارنة بـ 377 جريمة قتل في مدينة نيويورك و268 جريمة قتل في لوس أنجلوس العام الماضي.ووفقًا للإحصاءات الرسمية، تتصدر شيكاغو قائمة المدن الأمريكية من حيث عدد جرائم القتل المرتكبة العام الماضي.في يوم التنصيب في 20 يناير/ كانون الثاني الفائت، وعد دونالد ترامب، في أول خطاب له بصفته الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، بوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة فورًا وبدء عملية تسليم ملايين المهاجرين.
ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع، أن البنتاغون وافق على استخدام قاعدة بحرية على مشارف شيكاغو، كنقطة انطلاق تمكن إدارة ترامب من تنفيذ عمليات ضد المهاجرين غير الشرعيين.
وأضافت المصادر للصحيفة: "ستكون قاعدة البحيرات العظمى البحرية مركز العمليات القادمة، بإشراف وزارة الأمن الداخلي".
يمكن أيضًا استخدام القاعدة لإيواء الحرس الوطني أو القوات العاملة إذا أمر ترامب بنشرها في شيكاغو، وفقا للصحيفة.
ووفقًا للسلطات، شهدت شيكاغو 573 جريمة قتل في عام 2024، مقارنة بـ 377 جريمة قتل في مدينة نيويورك و268 جريمة قتل في لوس أنجلوس العام الماضي.
ووفقًا للإحصاءات الرسمية، تتصدر شيكاغو قائمة المدن الأمريكية من حيث عدد جرائم القتل المرتكبة العام الماضي.
ويوم الاثنين، أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر، أن إدارة ترامب ستبدأ عملية لمكافحة المهاجرين في شيكاغو هذا الأسبوع، بإرسال مركبات مدرعة، وعناصر من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، والحرس الوطني.
في يوم التنصيب في 20 يناير/ كانون الثاني الفائت، وعد دونالد ترامب، في أول خطاب له بصفته الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، بوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة فورًا وبدء عملية تسليم ملايين المهاجرين.