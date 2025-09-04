إعلام أمريكي: البنتاغون يوافق على استخدام قاعدة "شيكاغو" لمكافحة المهاجرين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250904/إعلام-أمريكي-البنتاغون-يوافق-على-استخدام-قاعدة-شيكاغو-لمكافحة-المهاجرين-1104517627.html
إعلام أمريكي: البنتاغون يوافق على استخدام قاعدة "شيكاغو" لمكافحة المهاجرين
إعلام أمريكي: البنتاغون يوافق على استخدام قاعدة "شيكاغو" لمكافحة المهاجرين
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع، أن البنتاغون وافق على استخدام قاعدة بحرية على مشارف شيكاغو، كنقطة انطلاق تمكن إدارة ترامب من تنفيذ عمليات ضد... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T20:23+0000
2025-09-04T20:23+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103632/23/1036322384_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ecfe721f075dae7b08a3ed01e152a433.jpg
وأضافت المصادر للصحيفة: "ستكون قاعدة البحيرات العظمى البحرية مركز العمليات القادمة، بإشراف وزارة الأمن الداخلي".ووفقًا للسلطات، شهدت شيكاغو 573 جريمة قتل في عام 2024، مقارنة بـ 377 جريمة قتل في مدينة نيويورك و268 جريمة قتل في لوس أنجلوس العام الماضي.ووفقًا للإحصاءات الرسمية، تتصدر شيكاغو قائمة المدن الأمريكية من حيث عدد جرائم القتل المرتكبة العام الماضي.في يوم التنصيب في 20 يناير/ كانون الثاني الفائت، وعد دونالد ترامب، في أول خطاب له بصفته الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، بوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة فورًا وبدء عملية تسليم ملايين المهاجرين.
https://sarabic.ae/20250904/صحيفة-ألمانية-تكشف-تفاصيل-محادثة-حامية-الوطيس-بين-ترامب-وقادة-الاتحاد-الأوروبي-1104515729.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103632/23/1036322384_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_f359cfc70fd8840e5a97efa9a4ed9d4c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إعلام أمريكي: البنتاغون يوافق على استخدام قاعدة "شيكاغو" لمكافحة المهاجرين

20:23 GMT 04.09.2025
© AP Photo / Moises Castilloقافلة من المهاجرين من هندوراس وغواتيمالا، يتجهون إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
قافلة من المهاجرين من هندوراس وغواتيمالا، يتجهون إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Moises Castillo
تابعنا عبر
ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع، أن البنتاغون وافق على استخدام قاعدة بحرية على مشارف شيكاغو، كنقطة انطلاق تمكن إدارة ترامب من تنفيذ عمليات ضد المهاجرين غير الشرعيين.
وأضافت المصادر للصحيفة: "ستكون قاعدة البحيرات العظمى البحرية مركز العمليات القادمة، بإشراف وزارة الأمن الداخلي".
يمكن أيضًا استخدام القاعدة لإيواء الحرس الوطني أو القوات العاملة إذا أمر ترامب بنشرها في شيكاغو، وفقا للصحيفة.
ووفقًا للسلطات، شهدت شيكاغو 573 جريمة قتل في عام 2024، مقارنة بـ 377 جريمة قتل في مدينة نيويورك و268 جريمة قتل في لوس أنجلوس العام الماضي.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
صحيفة ألمانية تكشف تفاصيل محادثة "حامية الوطيس" بين ترامب وقادة الاتحاد الأوروبي
18:41 GMT
ووفقًا للإحصاءات الرسمية، تتصدر شيكاغو قائمة المدن الأمريكية من حيث عدد جرائم القتل المرتكبة العام الماضي.
ويوم الاثنين، أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر، أن إدارة ترامب ستبدأ عملية لمكافحة المهاجرين في شيكاغو هذا الأسبوع، بإرسال مركبات مدرعة، وعناصر من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، والحرس الوطني.
في يوم التنصيب في 20 يناير/ كانون الثاني الفائت، وعد دونالد ترامب، في أول خطاب له بصفته الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، بوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة فورًا وبدء عملية تسليم ملايين المهاجرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала