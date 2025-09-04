https://sarabic.ae/20250904/صحيفة-ألمانية-تكشف-تفاصيل-محادثة-حامية-الوطيس-بين-ترامب-وقادة-الاتحاد-الأوروبي-1104515729.html
صحيفة ألمانية تكشف تفاصيل محادثة "حامية الوطيس" بين ترامب وقادة الاتحاد الأوروبي
ذكرت صحيفة ألمانية، نقلا عن مصادر، أن السياسيين الأوروبيين لا يتوقعون أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على روسيا. 04.09.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت الصحيفة أن محادثة هاتفية حامية الوطيس جرت يوم الخميس بين ترامب ورؤساء الدول والحكومات الأوروبية، بمن فيهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس.وجاء في التقرير: "وفقاً للصحيفة، لا يتوقع الجانب الأوروبي أن يوافق ترامب على فرض عقوبات على روسيا، حتى بعد المحادثة الهاتفية يوم الخميس".حاولت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاعتراض، موضحةً أن واردات النفط من الاتحاد الأوروبي انخفضت بشكل ملحوظ منذ بداية النظام العالمي الجديد.خلال المحادثة، أبلغ ترامب أن المجر وسلوفاكيا فقط هما من يستوردان النفط من روسيا.ووفقًا للصحيفة، "اتهم المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، أوروبا بشراء النفط الروسي عبر الهند".وذكرت صحيفة بريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة ستخفض تمويلها الأمني للدول الأوروبية المجاورة لروسيا بمئات الملايين من الدولارات.وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار قد يقلص الدعم بمئات الملايين من الدولارات. ووفقا لمصادر الصحيفة، فقد صدمت دول الاتحاد الأوروبي بالقرار الأمريكي، وتحاول استيضاح التفاصيل.
