الأردن يفرج عن 8 جنود إسرائيليين اجتازوا الحدود بطريق الخطأ
أعادت السلطات الأردنية ثمانية جنود إسرائيليين، بعدما كانت قد أوقفتهم إثر اجتيازهم الحدود الأردنية يوم 27 أغسطس/ آب الماضي، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني. 04.09.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح المصدر الأردني لـ"سكاي نيوز" إن قوات حرس الحدود الأردنية كانت قد أوقفت الجنود وأجرت الأجهزة الأمنية التحقيقات اللازمة التي أظهرت أن تجاوزهم للحدود كان عن طريق الخطأ.وبعد استكمال الإجراءات، تم الإفراج عنهم وتسليمهم للجانب الإسرائيلي وفقا لاتفاقية الحدود الأمنية الموقعة بين الطرفين، حسبما ذكر المصدر.وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، أمس الأربعاء، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بشأن ضم معظم أراضي الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، واصفة إياها بـ"التصعيد الخطير" و"الخرق الفاضح للقانون الدولي".وأعربت الوزارة، في بيان رسمي نشر عبر حسابها على منصة "إكس"، عن "رفضها القاطع لاقتحام سموتريتش للأراضي الفلسطينية المحتلة"، وتصريحاته التي وصفتها بـ"العدائية والعنصرية"، والتي تضمنت الدعوة إلى ضم الضفة الغربية ومنع إقامة دولة فلسطينية، إلى جانب تهديداته للسلطة الوطنية الفلسطينية.واعتبرت الوزارة هذه التصرفات تشكل تحديا صريحا للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين، وأكد البيان أن "إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشددا على إدانة الأردن الشديدة لاستمرار "التصريحات الاستفزازية والإجراءات العدوانية" من قبل مسؤولين إسرائيليين متطرفين.وحذرت الوزارة من أن غياب المحاسبة الدولية يشجع استمرار هذه السياسات التي تهدف إلى تكريس الاحتلال والاستيطان غير القانوني وفرض سياسات التهجير القسري.وأشار البيان إلى أن تصريحات سموتريتش لن تنال من حقوق الشعب الفلسطيني أو من عدالة قضيته، مؤكدا أن "الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".كما حذرت الوزارة من استمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية، التي تهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة، مما يغذي دوامات العنف ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
