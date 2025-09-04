https://sarabic.ae/20250904/الدفاع-التركية-إسرائيل-تواصل-المجازر-في-غزة-بلا-رحمة-1104497357.html
الدفاع التركية: إسرائيل تواصل المجازر في غزة بلا رحمة
أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أن "عجز المجتمع الدولي عن إيقاف المجازر الإسرائيلية أصبح أمرا لا يمكن تبريره". 04.09.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الدفاع التركية، في بيان لها، إن "إسرائيل تواصل المجازر في غزة بلا رحمة، حيث يقتل الأطفال والنساء والشيوخ ويتركون للموت جوعا"، متهمة إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية في القطاع وتجاهل أبسط القيم الإنسانية أمام أنظار العالم.يذكر أن خطة السيطرة على مدينة غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
وقالت الدفاع التركية، في بيان لها، إن "إسرائيل تواصل المجازر في غزة بلا رحمة، حيث يقتل الأطفال والنساء والشيوخ ويتركون للموت جوعا"، متهمة إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية في القطاع وتجاهل أبسط القيم الإنسانية أمام أنظار العالم.
يذكر أن خطة السيطرة على مدينة غزة
، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.