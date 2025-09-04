https://sarabic.ae/20250904/الدفاع-التركية-إسرائيل-تواصل-المجازر-في-غزة-بلا-رحمة-1104497357.html

الدفاع التركية: إسرائيل تواصل المجازر في غزة بلا رحمة

الدفاع التركية: إسرائيل تواصل المجازر في غزة بلا رحمة

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أن "عجز المجتمع الدولي عن إيقاف المجازر الإسرائيلية أصبح أمرا لا يمكن تبريره". 04.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-04T10:31+0000

2025-09-04T10:31+0000

2025-09-04T10:31+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار تركيا اليوم

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/16/1095084115_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bcebaffd1ff5d213c9867ee905e196a3.jpg

وقالت الدفاع التركية، في بيان لها، إن "إسرائيل تواصل المجازر في غزة بلا رحمة، حيث يقتل الأطفال والنساء والشيوخ ويتركون للموت جوعا"، متهمة إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية في القطاع وتجاهل أبسط القيم الإنسانية أمام أنظار العالم.يذكر أن خطة السيطرة على مدينة غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

https://sarabic.ae/20250904/الأمم-المتحدة-تصعيد-الهجوم-على-غزة-يفاقم-الأزمة-الإنسانية-مع-نزوح-82-ألف-شخص-في-أسبوعين--1104486695.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم