السفير الأسترالي يغادر إيران... وطهران تعلن تخفيض مستوى العلاقات مع كانبرا

وقال بقائي إنه "وفقًا للأعراف والقوانين الدبلوماسية، وردًا على الإجراء الأسترالي، خفضت إيران مستوى وجودها الدبلوماسي في أستراليا"، مشيرا إلى أن ذلك جاء ردا على طرد أستراليا للسفير الإيراني وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.واعتبر إجراء الحكومة الأسترالية بخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية غير مبرر، قائلا: "لا نرحب بخفض العلاقات لأننا نعتقد أنه لم يكن هناك أي مبرر أو سبب لذلك، وأنه يؤثر على العلاقات بين البلدين".وأكد أن "اتهام إيران بمعاداة السامية اتهام سخيف ولا أساس له من الصحة"، مشيرا إلى أن "القسم القنصلي في السفارة الإيرانية في كانبرا نشط، رغم القيود المفروضة هناك".وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، أخيرا، إن "اتهامات أستراليا لطهران بتنفيذ هجمات معادية لليهود مرفوضة"، مؤكدة أنها تدرس الرد على قرارها طرد سفيرها.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن "سياسات إيران لا تعادي اليهودية ومزاعم أستراليا زائفة"، مؤكدا أن "قرار أستراليا ضد العلاقات الثنائية متأثر بالشؤون الداخلية الأسترالية".وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، في وقت سابق، أن حكومته قررت طرد السفير الإيراني من البلاد، متهمة طهران بالوقوف خلف هجومين معاديين للسامية في ملبورن وسيدني.وأضاف ألبانيزي خلال مؤتمر صحفي: "كانت هذه أعمال عدوان استثنائية وخطيرة نفذتها دولة أجنبية على الأراضي الأسترالية، كانت محاولات لتقويض التماسك الاجتماعي وزرع الفتنة في مجتمعنا".وتابع ألبانيزي: "جميع الدبلوماسيين الأستراليين في إيران أصبحوا في أمان داخل دولة ثالثة بعد التوترات الأخيرة"، مؤكداً أنه سيشرع في إدراج الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".وفي السياق ذاته، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، خلال مؤتمر صحافي إن أستراليا منحت السفير الإيراني وثلاثة مسؤولين إيرانيين آخرين مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد.وتوجد سفارة أسترالية في طهران منذ العام 1968. وتعد هذه المرة الأولى التي تطرد فيها كانبيرا سفيرا منذ الحرب العالمية الثانية.

