https://sarabic.ae/20250904/الهند-تحذر-باكستان-من-فيضانات-في-نهر-سوتليج-1104507032.html

الهند تحذر باكستان من فيضانات في نهر سوتليج

الهند تحذر باكستان من فيضانات في نهر سوتليج

سبوتنيك عربي

أهابت الهند، من خلال مفوضيتها العليا في باكستان، بالسلطات الباكستانية توخي الحذر من زيادة تدفق المياه وإمكانية حدوث فيضانات في نهر سوتليج. 04.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-04T13:41+0000

2025-09-04T13:41+0000

2025-09-04T13:41+0000

مجتمع

العالم

أخبار الهند اليوم

باكستان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/18/1104080760_4:0:1992:1118_1920x0_80_0_0_d728079a38b5eee26f4e9abe8f5d9771.jpg

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن "المفوضية العليا الهندية أبلغت باكستان بشأن تسرب مياه وفيضانات في نهر سوتليج، وأفاد بيان هندي بأنه "نظراً لتسرب مياه الفيضانات، سيشهد نهر سوتليج فيضانات عالية المستوى".وأضافت القناة: "عقب هذا التحذير، أصدرت وزارة الموارد المائية (في باكستان) تنبيهاً من احتمال حدوث فيضانات في المناطق المعنية".وكانت فيضانات غير مسبوقة نحو المدن والقرى قد حدثت في جنوب إقليم البنجاب شرقي باكستان، حيث وصل منسوب المياه إلى مستويات حرجة أدت إلى غرق قرى كاملة.وتشهد باكستان فيضانات وأمطار غزيرة في عدد من المناطق منذ 26 حزيران/يونيو، حيث استمر تسجيل الحوادث المتعلقة بالأمطار والفيضانات، وقد سجلت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان حتى اليوم 4 أيلول/سبتمبر، 884 قتيلا جراء تلك الحوادث في جميع أنحاء باكستان.مصرع 46 شخصا على الأقل جراء الفيضانات في شمال الهند

https://sarabic.ae/20250815/مصرع-أكثر-من-200-شخص-إثر-فيضانات-مفاجئة-في-الهند-وباكستان-فيديو-1103767331.html

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار الهند اليوم, باكستان