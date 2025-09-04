عربي
"تحالف الراغبين" مستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى- الحكومة البريطانية
الهند تحذر باكستان من فيضانات في نهر سوتليج
الهند تحذر باكستان من فيضانات في نهر سوتليج
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن "المفوضية العليا الهندية أبلغت باكستان بشأن تسرب مياه وفيضانات في نهر سوتليج، وأفاد بيان هندي بأنه "نظراً لتسرب مياه الفيضانات، سيشهد نهر سوتليج فيضانات عالية المستوى".وأضافت القناة: "عقب هذا التحذير، أصدرت وزارة الموارد المائية (في باكستان) تنبيهاً من احتمال حدوث فيضانات في المناطق المعنية".وكانت فيضانات غير مسبوقة نحو المدن والقرى قد حدثت في جنوب إقليم البنجاب شرقي باكستان، حيث وصل منسوب المياه إلى مستويات حرجة أدت إلى غرق قرى كاملة.وتشهد باكستان فيضانات وأمطار غزيرة في عدد من المناطق منذ 26 حزيران/يونيو، حيث استمر تسجيل الحوادث المتعلقة بالأمطار والفيضانات، وقد سجلت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان حتى اليوم 4 أيلول/سبتمبر، 884 قتيلا جراء تلك الحوادث في جميع أنحاء باكستان.مصرع 46 شخصا على الأقل جراء الفيضانات في شمال الهند
تابعنا عبر
أهابت الهند، من خلال مفوضيتها العليا في باكستان، بالسلطات الباكستانية توخي الحذر من زيادة تدفق المياه وإمكانية حدوث فيضانات في نهر سوتليج.
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن "المفوضية العليا الهندية أبلغت باكستان بشأن تسرب مياه وفيضانات في نهر سوتليج، وأفاد بيان هندي بأنه "نظراً لتسرب مياه الفيضانات، سيشهد نهر سوتليج فيضانات عالية المستوى".
وأضافت القناة: "عقب هذا التحذير، أصدرت وزارة الموارد المائية (في باكستان) تنبيهاً من احتمال حدوث فيضانات في المناطق المعنية".

وأفادت صحيفة باكستانية يوم الاثنين الماضي، أن نهر سوتليج شهد فيضانا استثنائيا إلى أكثر من 100 ألف قدم مكعب في الثانية، وغمرت المياه المحاصيل في عشر قرى تقع أسفل النهر بعد أن جرف الفيضان أحد السدود في المنطقة.

فيضانات آسيا، الهند 14 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
مصرع أكثر من 200 شخص إثر فيضانات مفاجئة في الهند وباكستان... فيديو
15 أغسطس, 15:53 GMT
وكانت فيضانات غير مسبوقة نحو المدن والقرى قد حدثت في جنوب إقليم البنجاب شرقي باكستان، حيث وصل منسوب المياه إلى مستويات حرجة أدت إلى غرق قرى كاملة.
وتشهد باكستان فيضانات وأمطار غزيرة في عدد من المناطق منذ 26 حزيران/يونيو، حيث استمر تسجيل الحوادث المتعلقة بالأمطار والفيضانات، وقد سجلت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان حتى اليوم 4 أيلول/سبتمبر، 884 قتيلا جراء تلك الحوادث في جميع أنحاء باكستان.
مصرع 46 شخصا على الأقل جراء الفيضانات في شمال الهند
