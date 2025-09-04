عربي
"تحالف الراغبين" مستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى- الحكومة البريطانية
"تحالف الراغبين" مستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى- الحكومة البريطانية
"تحالف الراغبين" مستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى- الحكومة البريطانية
وجاء في بيان رئيس الوزراء البريطاني: "رحب رئيس الوزراء بتصريحات شركاء التحالف حول استعدادهم لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لتعزيز ترسانتها".وعقد اجتماع لأعضاء التحالف في باريس، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حذر في وقت سابق، من أنه إذا تم منح كييف الإذن باستخدام صواريخ بعيدة المدى على الأراضي الروسية، فإن هذا "سيعني أن دول حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة والدول الأوروبية في حالة حرب مع روسيا".في 18 أغسطس/آب الماضي، استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فلاديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين في البيت الأبيض. خلال الاجتماع ، أوضح الزعيم الأمريكي أنه لن يقارن الضمانات الأمنية التي يمكن أن تتلقاها كييف مع تلك الموجودة في الناتو.ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات الدول الأعضاء في الناتو في أوكرانيا غير مقبول بشكل قاطع بالنسبة لروسيا، وهو محفوف بتصعيد حاد. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وشدد على أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال تزويد كييف بالأسلحة.لافروف: بوتين مستعد للقاء زيلينسكي فقط إذا تم حل جميع القضايا التي تتطلب مناقشات رفيعة المستوىإعلام: قادة أوروبا يناقشون إنشاء "منطقة عازلة" في أوكرانيا
12:23 GMT 04.09.2025 (تم التحديث: 12:38 GMT 04.09.2025)
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن دول "تحالف الراغبين" أعربت عن استعدادها لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى.
وجاء في بيان رئيس الوزراء البريطاني: "رحب رئيس الوزراء بتصريحات شركاء التحالف حول استعدادهم لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لتعزيز ترسانتها".

وتابع البيان: "كما شكر الإدارات العسكرية على عملها المستمر والفوري لضمان إمكانية نشر وحدة (في أوكرانيا) في حالة وقف إطلاق النار".

وعقد اجتماع لأعضاء التحالف في باريس، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حذر في وقت سابق، من أنه إذا تم منح كييف الإذن باستخدام صواريخ بعيدة المدى على الأراضي الروسية، فإن هذا "سيعني أن دول حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة والدول الأوروبية في حالة حرب مع روسيا".
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المفوضية الأوروبية: أمريكا ستقدم الدعم في حالة نشر محتمل لقوات عسكرية بأوكرانيا
31 أغسطس, 20:12 GMT
في 18 أغسطس/آب الماضي، استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فلاديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين في البيت الأبيض. خلال الاجتماع ، أوضح الزعيم الأمريكي أنه لن يقارن الضمانات الأمنية التي يمكن أن تتلقاها كييف مع تلك الموجودة في الناتو.

وأضاف زعيم الولايات المتحدة أنه لن تكون هناك قوات أمريكية في أوكرانيا خلال فترة رئاسته. ذكرت "بلومبرغ" أن الضمانات الأمنية للولايات المتحدة وأوروبا لنظام كييف ستستند إلى عمل "تحالف الراغبين" ، والذي قد يشمل قوات متعددة الجنسيات.

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات الدول الأعضاء في الناتو في أوكرانيا غير مقبول بشكل قاطع بالنسبة لروسيا، وهو محفوف بتصعيد حاد.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وشدد على أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال تزويد كييف بالأسلحة.
لافروف: بوتين مستعد للقاء زيلينسكي فقط إذا تم حل جميع القضايا التي تتطلب مناقشات رفيعة المستوى
إعلام: قادة أوروبا يناقشون إنشاء "منطقة عازلة" في أوكرانيا
