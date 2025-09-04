https://sarabic.ae/20250904/تحالف-الراغبين-مستعد-لتزويد-أوكرانيا-بصواريخ-بعيدة-المدى-1104505229.html

"تحالف الراغبين" مستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى- الحكومة البريطانية

"تحالف الراغبين" مستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى- الحكومة البريطانية

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن دول "تحالف الراغبين" أعربت عن استعدادها لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى. 04.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-04T12:23+0000

2025-09-04T12:23+0000

2025-09-04T12:38+0000

العالم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102462/87/1024628704_0:64:3133:1826_1920x0_80_0_0_3fc0272448cb37babd80354b994c97d2.jpg

وجاء في بيان رئيس الوزراء البريطاني: "رحب رئيس الوزراء بتصريحات شركاء التحالف حول استعدادهم لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لتعزيز ترسانتها".وعقد اجتماع لأعضاء التحالف في باريس، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حذر في وقت سابق، من أنه إذا تم منح كييف الإذن باستخدام صواريخ بعيدة المدى على الأراضي الروسية، فإن هذا "سيعني أن دول حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة والدول الأوروبية في حالة حرب مع روسيا".في 18 أغسطس/آب الماضي، استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فلاديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين في البيت الأبيض. خلال الاجتماع ، أوضح الزعيم الأمريكي أنه لن يقارن الضمانات الأمنية التي يمكن أن تتلقاها كييف مع تلك الموجودة في الناتو.ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات الدول الأعضاء في الناتو في أوكرانيا غير مقبول بشكل قاطع بالنسبة لروسيا، وهو محفوف بتصعيد حاد. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وشدد على أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال تزويد كييف بالأسلحة.لافروف: بوتين مستعد للقاء زيلينسكي فقط إذا تم حل جميع القضايا التي تتطلب مناقشات رفيعة المستوىإعلام: قادة أوروبا يناقشون إنشاء "منطقة عازلة" في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250831/المفوضية-الأوروبية-أمريكا-ستقدم-الدعم-في-حالة-نشر-محتمل-لقوات-عسكرية-بأوكرانيا-1104360106.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا