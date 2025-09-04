https://sarabic.ae/20250904/تركيا-تدعو-المجتمع-الدولي-لتمكين-الأمم-المتحدة-من-إنهاء-الظلم-على-الشعب-الفلسطيني-1104506044.html
تركيا تدعو المجتمع الدولي لتمكين الأمم المتحدة من إنهاء الظلم على الشعب الفلسطيني
تركيا تدعو المجتمع الدولي لتمكين الأمم المتحدة من إنهاء الظلم على الشعب الفلسطيني
04.09.2025
دعت وزارة الدفاع التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين الأمم المتحدة من لعب دور فعال في إحقاق العدالة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للظلم المستمر.
وأشار المتحدث باسم الوزارة، زكي أق تورك، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، إلى استمرار إسرائيل
في ارتكاب "فظائع وحشية" في قطاع غزة، حيث تستهدف الأطفال والنساء وكبار السن، وتتسبب في تجويعهم حتى الموت، متهمًا إياها بارتكاب "جريمة الإبادة الجماعية" التي تتجاهل أهم القيم الإنسانية أمام أنظار العالم، وفقا لوكالة "الأناضول".
وأعرب المتحدث عن خيبة أمل تركيا إزاء عجز المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، عن وقف هذه الانتهاكات.
وشدد المتحدث على ضرورة زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل لضمان وقف إطلاق النار فورا، واتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق سلام عادل ودائم يقوم على حل الدولتين.
كما أكد رفض تركيا القاطع لخطط إسرائيل "الخبيثة" الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من غزة لتوسيع نطاق احتلالها.
يذكر أن خطة السيطرة على مدينة غزة
، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.