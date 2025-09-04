عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة توضح خريطة دقيقة لنشاط الدماغ أثناء عملية اتخاذ القرار
دراسة توضح خريطة دقيقة لنشاط الدماغ أثناء عملية اتخاذ القرار
سبوتنيك عربي
حقق فريق دولي من العلماء إنجازا تاريخيا في علم الأعصاب، برسم خريطة دقيقة لعملية اتخاذ القرار على مستوى خلية واحدة، تغطي دماغ ثديي كامل لأول مرة. 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T09:52+0000
2025-09-04T09:52+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104377/43/1043774338_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_63064eb481ae7cc8623c60a8ec4db1d9.jpg
جاء ذلك من خلال تجارب مبتكرة استخدمت فيها فئران عجلات قيادة صغيرة للتحكم في أشكال بصرية على شاشات، مما كشف عن آليات جديدة لفهم كيفية اتخاذ الدماغ للقرارات، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".وخلافا للأبحاث التقليدية التي ركزت على دراسة مجموعات صغيرة من الخلايا العصبية في مناطق دماغية محدودة، كشفت هذه الدراسة، التي أُجريت ضمن المختبر الدولي للدماغ (IBL) الذي يضم 22 مختبرا حول العالم، عن تعقيد عملية اتخاذ القرار.اعتمدت الدراسة نهجا موحدا لتتبع النشاط العصبي أثناء السلوك، حيث سجّل العلماء نشاط أكثر من 620 ألف خلية عصبية من 279 منطقة دماغية لدى 139 فأرا، مكونين بذلك واحدة من أضخم الخرائط العصبية في التاريخ.وفي التجربة، شاهدت الفئران دائرة مخططة بالأسود والأبيض على شاشة، تتحرك باتجاه الوسط عند تدوير عجلة القيادة الصغيرة، لتحصل على ماء محلى بالسكر كمكافأة.وعندما كانت الدوائر باهتة، اعتمدت الفئران على خبراتها السابقة لتخمين الاتجاه الصحيح، مما سمح للعلماء بمراقبة القرارات المعتمدة على التوقعات.استُخدمت أقطاب كهربائية عالية الكثافة لرصد مئات الخلايا العصبية في وقت واحد، مما أتاح تجميع بيانات شاملة من 12 مختبرا.وكشفت النتائج أن عملية اتخاذ القرار موزعة على نطاق واسع، تشمل حتى مناطق دماغية كان يُعتقد سابقًا أنها مرتبطة بالحركة فقط.وأضافت أن قاعدة البيانات الناتجة عن الدراسة تشكل "موردا فريدا سيسهم في تحليلات جديدة واكتشافات مستقبلية في علم الأعصاب".
حقق فريق دولي من العلماء إنجازا تاريخيا في علم الأعصاب، برسم خريطة دقيقة لعملية اتخاذ القرار على مستوى خلية واحدة، تغطي دماغ ثديي كامل لأول مرة.
جاء ذلك من خلال تجارب مبتكرة استخدمت فيها فئران عجلات قيادة صغيرة للتحكم في أشكال بصرية على شاشات، مما كشف عن آليات جديدة لفهم كيفية اتخاذ الدماغ للقرارات، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".
وخلافا للأبحاث التقليدية التي ركزت على دراسة مجموعات صغيرة من الخلايا العصبية في مناطق دماغية محدودة، كشفت هذه الدراسة، التي أُجريت ضمن المختبر الدولي للدماغ (IBL) الذي يضم 22 مختبرا حول العالم، عن تعقيد عملية اتخاذ القرار.
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
مجتمع
دراسة: الحرارة الشديدة تتجاوز الإرهاق وتسبب تسارع الشيخوخة
أمس, 17:50 GMT

وأوضحت إيلانا ويتن، أستاذة علم الأعصاب في جامعة برينستون، أن "الدماغ يتخذ قرارات باستمرار في الحياة اليومية، وهذه العملية تشمل مناطق متعددة وليست محصورة في منطقة أو اثنتين".

اعتمدت الدراسة نهجا موحدا لتتبع النشاط العصبي أثناء السلوك، حيث سجّل العلماء نشاط أكثر من 620 ألف خلية عصبية من 279 منطقة دماغية لدى 139 فأرا، مكونين بذلك واحدة من أضخم الخرائط العصبية في التاريخ.
وفي التجربة، شاهدت الفئران دائرة مخططة بالأسود والأبيض على شاشة، تتحرك باتجاه الوسط عند تدوير عجلة القيادة الصغيرة، لتحصل على ماء محلى بالسكر كمكافأة.
مجسم دماغ بشري مصمم لأهداف علمية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
مجتمع
دراسة تكشف تأثير بكتيريا الأمعاء على تطور دماغ الجنين
1 سبتمبر, 13:34 GMT
وعندما كانت الدوائر باهتة، اعتمدت الفئران على خبراتها السابقة لتخمين الاتجاه الصحيح، مما سمح للعلماء بمراقبة القرارات المعتمدة على التوقعات.
استُخدمت أقطاب كهربائية عالية الكثافة لرصد مئات الخلايا العصبية في وقت واحد، مما أتاح تجميع بيانات شاملة من 12 مختبرا.
وكشفت النتائج أن عملية اتخاذ القرار موزعة على نطاق واسع، تشمل حتى مناطق دماغية كان يُعتقد سابقًا أنها مرتبطة بالحركة فقط.
وقالت ويتن: "اكتشفنا أن اتخاذ القرار عملية واسعة الانتشار، وليست محصورة في مناطق معينة".
وأضافت أن قاعدة البيانات الناتجة عن الدراسة تشكل "موردا فريدا سيسهم في تحليلات جديدة واكتشافات مستقبلية في علم الأعصاب".
