دراسة توضح خريطة دقيقة لنشاط الدماغ أثناء عملية اتخاذ القرار

دراسة توضح خريطة دقيقة لنشاط الدماغ أثناء عملية اتخاذ القرار

حقق فريق دولي من العلماء إنجازا تاريخيا في علم الأعصاب، برسم خريطة دقيقة لعملية اتخاذ القرار على مستوى خلية واحدة، تغطي دماغ ثديي كامل لأول مرة.

جاء ذلك من خلال تجارب مبتكرة استخدمت فيها فئران عجلات قيادة صغيرة للتحكم في أشكال بصرية على شاشات، مما كشف عن آليات جديدة لفهم كيفية اتخاذ الدماغ للقرارات، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".وخلافا للأبحاث التقليدية التي ركزت على دراسة مجموعات صغيرة من الخلايا العصبية في مناطق دماغية محدودة، كشفت هذه الدراسة، التي أُجريت ضمن المختبر الدولي للدماغ (IBL) الذي يضم 22 مختبرا حول العالم، عن تعقيد عملية اتخاذ القرار.اعتمدت الدراسة نهجا موحدا لتتبع النشاط العصبي أثناء السلوك، حيث سجّل العلماء نشاط أكثر من 620 ألف خلية عصبية من 279 منطقة دماغية لدى 139 فأرا، مكونين بذلك واحدة من أضخم الخرائط العصبية في التاريخ.وفي التجربة، شاهدت الفئران دائرة مخططة بالأسود والأبيض على شاشة، تتحرك باتجاه الوسط عند تدوير عجلة القيادة الصغيرة، لتحصل على ماء محلى بالسكر كمكافأة.وعندما كانت الدوائر باهتة، اعتمدت الفئران على خبراتها السابقة لتخمين الاتجاه الصحيح، مما سمح للعلماء بمراقبة القرارات المعتمدة على التوقعات.استُخدمت أقطاب كهربائية عالية الكثافة لرصد مئات الخلايا العصبية في وقت واحد، مما أتاح تجميع بيانات شاملة من 12 مختبرا.وكشفت النتائج أن عملية اتخاذ القرار موزعة على نطاق واسع، تشمل حتى مناطق دماغية كان يُعتقد سابقًا أنها مرتبطة بالحركة فقط.وأضافت أن قاعدة البيانات الناتجة عن الدراسة تشكل "موردا فريدا سيسهم في تحليلات جديدة واكتشافات مستقبلية في علم الأعصاب".

