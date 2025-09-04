https://sarabic.ae/20250904/دراسة-توضح-خريطة-دقيقة-لنشاط-الدماغ-أثناء-عملية-اتخاذ-القرار-1104496206.html
دراسة توضح خريطة دقيقة لنشاط الدماغ أثناء عملية اتخاذ القرار
دراسة توضح خريطة دقيقة لنشاط الدماغ أثناء عملية اتخاذ القرار
سبوتنيك عربي
حقق فريق دولي من العلماء إنجازا تاريخيا في علم الأعصاب، برسم خريطة دقيقة لعملية اتخاذ القرار على مستوى خلية واحدة، تغطي دماغ ثديي كامل لأول مرة. 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T09:52+0000
2025-09-04T09:52+0000
2025-09-04T09:52+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104377/43/1043774338_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_63064eb481ae7cc8623c60a8ec4db1d9.jpg
جاء ذلك من خلال تجارب مبتكرة استخدمت فيها فئران عجلات قيادة صغيرة للتحكم في أشكال بصرية على شاشات، مما كشف عن آليات جديدة لفهم كيفية اتخاذ الدماغ للقرارات، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".وخلافا للأبحاث التقليدية التي ركزت على دراسة مجموعات صغيرة من الخلايا العصبية في مناطق دماغية محدودة، كشفت هذه الدراسة، التي أُجريت ضمن المختبر الدولي للدماغ (IBL) الذي يضم 22 مختبرا حول العالم، عن تعقيد عملية اتخاذ القرار.اعتمدت الدراسة نهجا موحدا لتتبع النشاط العصبي أثناء السلوك، حيث سجّل العلماء نشاط أكثر من 620 ألف خلية عصبية من 279 منطقة دماغية لدى 139 فأرا، مكونين بذلك واحدة من أضخم الخرائط العصبية في التاريخ.وفي التجربة، شاهدت الفئران دائرة مخططة بالأسود والأبيض على شاشة، تتحرك باتجاه الوسط عند تدوير عجلة القيادة الصغيرة، لتحصل على ماء محلى بالسكر كمكافأة.وعندما كانت الدوائر باهتة، اعتمدت الفئران على خبراتها السابقة لتخمين الاتجاه الصحيح، مما سمح للعلماء بمراقبة القرارات المعتمدة على التوقعات.استُخدمت أقطاب كهربائية عالية الكثافة لرصد مئات الخلايا العصبية في وقت واحد، مما أتاح تجميع بيانات شاملة من 12 مختبرا.وكشفت النتائج أن عملية اتخاذ القرار موزعة على نطاق واسع، تشمل حتى مناطق دماغية كان يُعتقد سابقًا أنها مرتبطة بالحركة فقط.وأضافت أن قاعدة البيانات الناتجة عن الدراسة تشكل "موردا فريدا سيسهم في تحليلات جديدة واكتشافات مستقبلية في علم الأعصاب".
https://sarabic.ae/20250903/دراسة-الحرارة-الشديدة-تتجاوز-الإرهاق-وتسبب-تسارع-الشيخوخة--1104473365.html
https://sarabic.ae/20250901/دراسة-تكشف-تأثير-بكتيريا-الأمعاء-على-تطور-دماغ-الجنين-1104377670.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104377/43/1043774338_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_5fb221011107045afd31eb6d51143eab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
دراسة توضح خريطة دقيقة لنشاط الدماغ أثناء عملية اتخاذ القرار
حقق فريق دولي من العلماء إنجازا تاريخيا في علم الأعصاب، برسم خريطة دقيقة لعملية اتخاذ القرار على مستوى خلية واحدة، تغطي دماغ ثديي كامل لأول مرة.
جاء ذلك من خلال تجارب مبتكرة استخدمت فيها فئران عجلات قيادة صغيرة للتحكم في أشكال بصرية على شاشات، مما كشف عن آليات جديدة لفهم كيفية اتخاذ الدماغ
للقرارات، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".
وخلافا للأبحاث التقليدية التي ركزت على دراسة مجموعات صغيرة من الخلايا العصبية في مناطق دماغية محدودة، كشفت هذه الدراسة، التي أُجريت ضمن المختبر الدولي للدماغ (IBL) الذي يضم 22 مختبرا حول العالم، عن تعقيد عملية اتخاذ القرار.
وأوضحت إيلانا ويتن، أستاذة علم الأعصاب في جامعة برينستون، أن "الدماغ يتخذ قرارات باستمرار في الحياة اليومية، وهذه العملية تشمل مناطق متعددة وليست محصورة في منطقة أو اثنتين".
اعتمدت الدراسة نهجا موحدا لتتبع النشاط العصبي أثناء السلوك، حيث سجّل العلماء نشاط أكثر من 620 ألف خلية عصبية من 279 منطقة دماغية لدى 139 فأرا، مكونين بذلك واحدة من أضخم الخرائط العصبية في التاريخ.
وفي التجربة، شاهدت الفئران دائرة مخططة بالأسود والأبيض على شاشة، تتحرك باتجاه الوسط عند تدوير عجلة القيادة الصغيرة، لتحصل على ماء محلى بالسكر كمكافأة.
وعندما كانت الدوائر باهتة، اعتمدت الفئران على خبراتها السابقة لتخمين الاتجاه الصحيح، مما سمح للعلماء بمراقبة القرارات المعتمدة على التوقعات.
استُخدمت أقطاب كهربائية عالية الكثافة لرصد مئات الخلايا العصبية
في وقت واحد، مما أتاح تجميع بيانات شاملة من 12 مختبرا.
وكشفت النتائج أن عملية اتخاذ القرار موزعة على نطاق واسع، تشمل حتى مناطق دماغية كان يُعتقد سابقًا أنها مرتبطة بالحركة فقط.
وقالت ويتن: "اكتشفنا أن اتخاذ القرار عملية واسعة الانتشار، وليست محصورة في مناطق معينة".
وأضافت أن قاعدة البيانات الناتجة عن الدراسة تشكل "موردا فريدا سيسهم في تحليلات جديدة واكتشافات مستقبلية في علم الأعصاب".