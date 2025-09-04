https://sarabic.ae/20250904/فوز-فريق-جامعة-سانت-بطرسبورغ-ببطولة-العالم-للبرمجة-الرياضية-في-باكو-1104517255.html
فوز فريق جامعة سانت بطرسبورغ ببطولة العالم للبرمجة الرياضية في باكو
أفاد مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو، أن فريق جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية، فاز ببطولة العالم للبرمجة التنافسية "ICPC" في العاصمة الأذربيجانية باكو، مهنأ الطلاب على هذا الفوز الباهر.
وأوضح أن مسابقة "ICPC" تعتبر من أعرق مسابقات البرمجة بين الطلاب، وقد "تفوق طلابنا على المشاركين من أكثر من 70 دولة ونحو 140 جامعة حول العالم، بما في ذلك جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا"، وفقا لما قاله نائب رئيس الوزراء.حيث تأهلت أربعة فرق من بين الفائزين بالميداليات الذهبية في البطولة، وحقق فريق طلاب جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية، المكون من ماكسيم توريفسكي وليونيد دانيليفيتش وفيدور أوشاكوف، الفوز الساحق في المسابقة. وتولى تدريب الفريق مدربا البرمجة في جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية، إيفان كازمينكو ونيكولاي دوبتشوك.كان الهدف الرئيسي للمشاركين في البطولة هو حل مسائل خوارزمية متفاوتة التعقيد باستخدام الشيفرة البرمجية في وقت محدود، مع الحد الأدنى من الأخطاء وتقليل المحاولات الخاطئة قدر الإمكان.وحل فريق الجامعه الروسية (SPbU)، إحدى عشرة مسألة من أصل اثنتي عشرة، خلال الساعات الخمس المخصصة، متقدما بفارق كبير على المشاركين الآخرين.
أفاد مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو، أن فريق جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية، فاز ببطولة العالم للبرمجة التنافسية "ICPC" في العاصمة الأذربيجانية باكو، مهنأ الطلاب على هذا الفوز الباهر.
وأوضح أن مسابقة "ICPC" تعتبر من أعرق مسابقات البرمجة بين الطلاب، وقد "تفوق طلابنا على المشاركين من أكثر من 70 دولة ونحو 140 جامعة حول العالم، بما في ذلك جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا"، وفقا لما قاله نائب رئيس الوزراء.
حيث تأهلت أربعة فرق من بين الفائزين بالميداليات الذهبية في البطولة، وحقق فريق طلاب جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية، المكون من ماكسيم توريفسكي وليونيد دانيليفيتش وفيدور أوشاكوف، الفوز الساحق في المسابقة. وتولى تدريب الفريق مدربا البرمجة في جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية، إيفان كازمينكو ونيكولاي دوبتشوك.
وبحسب وزير التعليم والعلوم الروسي فاليري فالكوف، فإن مثل هذه العقول الشابة الموجهة نحو الهدف والمستعدة ببراعة هي التي تحدد مستقبل روسيا، مضيفا أن "مهمتنا هي مواصلة بذل كل ما هو ممكن لتهيئة الظروف التي يمكن للطلاب من خلالها الكشف عن مواهبهم، بما في ذلك في مجال تكنولوجيا المعلومات".
كان الهدف الرئيسي للمشاركين في البطولة هو حل مسائل خوارزمية متفاوتة التعقيد باستخدام الشيفرة البرمجية في وقت محدود، مع الحد الأدنى من الأخطاء وتقليل المحاولات الخاطئة قدر الإمكان.
وحل فريق الجامعه الروسية (SPbU)، إحدى عشرة مسألة من أصل اثنتي عشرة، خلال الساعات الخمس المخصصة، متقدما بفارق كبير على المشاركين الآخرين.