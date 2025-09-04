https://sarabic.ae/20250904/محبو-الفلك-على-موعد-مع-قمر-الدم-في-خسوف-كلي-الأحد-القادم-1104495384.html

محبو الفلك على موعد مع "قمر الدم" في خسوف كلي الأحد القادم

سبوتنيك عربي

يترقب عشاق الفلك حدثا سماويا مميزا يوم الأحد المقبل، حيث سيشهد العالم خسوفا كليا للقمر يُعرف بـ"قمر الدم"، وهو ظاهرة فلكية تتحول فيها القمر إلى اللون الأحمر... 04.09.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0f/1098685740_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_37d5f8bbcd1f98d9032b8732fceb99b4.jpg

ستكون الظاهرة مرئية بشكل رئيسي في آسيا، مع إمكانية رصدها بشكل محدود في أجزاء من أوروبا وأفريقيا، وفقا لقناة "العربية".ويُعد سكان الصين والهند وشرق أفريقيا وغرب أستراليا الأكثر حظا لمشاهدة هذه الظاهرة بوضوح، بينما ستتاح فرصة مشاهدتها لفترة وجيزة في أوروبا مع طلوع القمر في ساعات المساء الأولى.وخلافا لكسوف الشمس الذي يتطلب نظارات خاصة، يمكن مشاهدة خسوف القمر بالعين المجردة، شريطة توفر طقس مناسب وسماء صافية.ويُعد هذا الخسوف الكلي الثاني هذا العام بعد خسوف مارس 2025، ويمهد الطريق لكسوف شمسي كلي مرتقب في 12 أغسطس 2026، وهو الأول في أوروبا منذ 2006، حيث سيكون مرئيا بالكامل في إسبانيا وأيسلندا، وبشكل جزئي في دول أخرى.

