عربي
قوات "الشرق" الروسية تحرر كامل أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة مسؤوليتها- بحسب الدفاع
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
محبو الفلك على موعد مع "قمر الدم" في خسوف كلي الأحد القادم
محبو الفلك على موعد مع "قمر الدم" في خسوف كلي الأحد القادم
سبوتنيك عربي
يترقب عشاق الفلك حدثا سماويا مميزا يوم الأحد المقبل، حيث سيشهد العالم خسوفا كليا للقمر يُعرف بـ"قمر الدم"، وهو ظاهرة فلكية تتحول فيها القمر إلى اللون الأحمر...
مجتمع
الصين
أخبار الهند اليوم
أستراليا
منوعات
ستكون الظاهرة مرئية بشكل رئيسي في آسيا، مع إمكانية رصدها بشكل محدود في أجزاء من أوروبا وأفريقيا، وفقا لقناة "العربية".ويُعد سكان الصين والهند وشرق أفريقيا وغرب أستراليا الأكثر حظا لمشاهدة هذه الظاهرة بوضوح، بينما ستتاح فرصة مشاهدتها لفترة وجيزة في أوروبا مع طلوع القمر في ساعات المساء الأولى.وخلافا لكسوف الشمس الذي يتطلب نظارات خاصة، يمكن مشاهدة خسوف القمر بالعين المجردة، شريطة توفر طقس مناسب وسماء صافية.ويُعد هذا الخسوف الكلي الثاني هذا العام بعد خسوف مارس 2025، ويمهد الطريق لكسوف شمسي كلي مرتقب في 12 أغسطس 2026، وهو الأول في أوروبا منذ 2006، حيث سيكون مرئيا بالكامل في إسبانيا وأيسلندا، وبشكل جزئي في دول أخرى.
الصين
أستراليا
محبو الفلك على موعد مع "قمر الدم" في خسوف كلي الأحد القادم

09:06 GMT 04.09.2025
يترقب عشاق الفلك حدثا سماويا مميزا يوم الأحد المقبل، حيث سيشهد العالم خسوفا كليا للقمر يُعرف بـ"قمر الدم"، وهو ظاهرة فلكية تتحول فيها القمر إلى اللون الأحمر الداكن.
ستكون الظاهرة مرئية بشكل رئيسي في آسيا، مع إمكانية رصدها بشكل محدود في أجزاء من أوروبا وأفريقيا، وفقا لقناة "العربية".
مجتمع
اكتشاف صيني يكشف سر ثوران براكين القمر في "سنواته الأخيرة"
24 أغسطس, 07:33 GMT

يحدث "قمر الدم" عندما تتموضع الشمس والأرض والقمر على خط واحد، مع القمر في طور البدر، حيث يحجب ظل الأرض أشعة الشمس عن القمر، مما يؤدي إلى تحول لونه تدريجيا من الأبيض اللامع إلى الأحمر.

ويُعد سكان الصين والهند وشرق أفريقيا وغرب أستراليا الأكثر حظا لمشاهدة هذه الظاهرة بوضوح، بينما ستتاح فرصة مشاهدتها لفترة وجيزة في أوروبا مع طلوع القمر في ساعات المساء الأولى.
هل نشهد هذا الصيف القمرين الأسود والأزرق؟... علماء روس يوضحون حقائق مهمة
20 أغسطس, 14:33 GMT
وأوضح عالم الفيزياء الفلكية في جامعة بلفاست، رايان ميليغان، أن اللون الأحمر ينتج عن انعكاس وتشتت أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض، حيث تتشتت الأطوال الموجية الزرقاء بسهولة أكبر، بينما تمر الأطوال الموجية الحمراء لتُضفي على القمر لونه الدموي المميز.
وخلافا لكسوف الشمس الذي يتطلب نظارات خاصة، يمكن مشاهدة خسوف القمر بالعين المجردة، شريطة توفر طقس مناسب وسماء صافية.
ويُعد هذا الخسوف الكلي الثاني هذا العام بعد خسوف مارس 2025، ويمهد الطريق لكسوف شمسي كلي مرتقب في 12 أغسطس 2026، وهو الأول في أوروبا منذ 2006، حيث سيكون مرئيا بالكامل في إسبانيا وأيسلندا، وبشكل جزئي في دول أخرى.
