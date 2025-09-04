https://sarabic.ae/20250904/محبو-الفلك-على-موعد-مع-قمر-الدم-في-خسوف-كلي-الأحد-القادم-1104495384.html
محبو الفلك على موعد مع "قمر الدم" في خسوف كلي الأحد القادم
محبو الفلك على موعد مع "قمر الدم" في خسوف كلي الأحد القادم
يترقب عشاق الفلك حدثا سماويا مميزا يوم الأحد المقبل، حيث سيشهد العالم خسوفا كليا للقمر يُعرف بـ"قمر الدم"، وهو ظاهرة فلكية تتحول فيها القمر إلى اللون الأحمر
ستكون الظاهرة مرئية بشكل رئيسي في آسيا، مع إمكانية رصدها بشكل محدود في أجزاء من أوروبا وأفريقيا، وفقا لقناة "العربية".ويُعد سكان الصين والهند وشرق أفريقيا وغرب أستراليا الأكثر حظا لمشاهدة هذه الظاهرة بوضوح، بينما ستتاح فرصة مشاهدتها لفترة وجيزة في أوروبا مع طلوع القمر في ساعات المساء الأولى.وخلافا لكسوف الشمس الذي يتطلب نظارات خاصة، يمكن مشاهدة خسوف القمر بالعين المجردة، شريطة توفر طقس مناسب وسماء صافية.ويُعد هذا الخسوف الكلي الثاني هذا العام بعد خسوف مارس 2025، ويمهد الطريق لكسوف شمسي كلي مرتقب في 12 أغسطس 2026، وهو الأول في أوروبا منذ 2006، حيث سيكون مرئيا بالكامل في إسبانيا وأيسلندا، وبشكل جزئي في دول أخرى.
يحدث "قمر الدم" عندما تتموضع الشمس والأرض والقمر على خط واحد، مع القمر في طور البدر، حيث يحجب ظل الأرض أشعة الشمس عن القمر، مما يؤدي إلى تحول لونه تدريجيا من الأبيض اللامع إلى الأحمر.
ويُعد سكان الصين والهند وشرق أفريقيا وغرب أستراليا الأكثر حظا لمشاهدة هذه الظاهرة بوضوح، بينما ستتاح فرصة مشاهدتها لفترة وجيزة في أوروبا مع طلوع القمر في ساعات المساء الأولى.
وأوضح عالم الفيزياء الفلكية في جامعة بلفاست، رايان ميليغان، أن اللون الأحمر ينتج عن انعكاس وتشتت أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض، حيث تتشتت الأطوال الموجية الزرقاء بسهولة أكبر، بينما تمر الأطوال الموجية الحمراء لتُضفي على القمر لونه الدموي المميز.
وخلافا لكسوف الشمس
الذي يتطلب نظارات خاصة، يمكن مشاهدة خسوف القمر بالعين المجردة، شريطة توفر طقس مناسب وسماء صافية.
ويُعد هذا الخسوف الكلي الثاني هذا العام بعد خسوف مارس 2025، ويمهد الطريق لكسوف شمسي كلي مرتقب في 12 أغسطس 2026، وهو الأول في أوروبا منذ 2006، حيث سيكون مرئيا بالكامل في إسبانيا وأيسلندا، وبشكل جزئي في دول أخرى.