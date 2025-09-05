"أرى جثثا أمام عيني ولا أريد العيش".. جندي إسرائيلي يكشف مصاعب عاشها خلال حرب غزة.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
"أرى جثثا أمام عيني ولا أريد العيش".. جندي إسرائيلي يكشف مصاعب عاشها خلال حرب غزة.. فيديو
كشف جندي من لواء "غولاني" في الجيش الإسرائيلي، عن الآثار النفسية التي ألمت به نتيجة مشاركته في الحرب على قطاع غزة.
نقلت قناة الكنيست الإسرائيلية، أمس الخميس، عن جندي إسرائيلي إفادته أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أنه "يحاول الانتحار يوميا، وأصبح حلمه الأكبر هو أن يتلقى رصاصة بين عينيه".
وأكد الجندي أنه ما يزال يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، قائلا: "أنا شاب في الـ 21 من عمري، وحلمي الأكبر، هو أن أتلقى رصاصة بين عيني، فأنا جثة متحركة، أنا شخص ميت".
وأضاف: "فقدت 23 زميلا، وقبل 3 أيام انتحر أحد جنودنا، أرى جثثا أمام عيني، ولا أريد أن أعيش، لا أستطيع العيش".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط وتمديد خدمة 20 ألف آخرين ضمن المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" التي سينفذها في مدينة غزة، وذلك عقب مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، على خطط السيطرة على المدينة.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "في الأيام المقبلة، سيبدأ الجيش بدفع سكان مدينة غزة نحو الجنوب ضمن خطة الاحتلال التدريجي للقطاع"، موضحة أن الجيش بدأ المرحلة التمهيدية للسيطرة على المدينة وذلك عبر شن عمليات عسكرية مركزة في حي الزيتون ومنطقة جباليا، شرق مدينة غزة.
وتستند الخطة إلى قرار حكومي اتخذ في 8 آب/أغسطس الجاري، بطرح مشروع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإعادة السيطرة على قطاع غزة تدريجيا، بدءا من مدينة غزة.
وتتضمن خطة السيطرة على مدينة غزة تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 161 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
