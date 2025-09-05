https://sarabic.ae/20250905/أرى-جثثا-أمام-عيني-ولا-أريد-العيش-جندي-إسرائيلي-يكشف-مصاعب-عاشها-خلال-حرب-غزة-فيديو-1104529885.html

"أرى جثثا أمام عيني ولا أريد العيش".. جندي إسرائيلي يكشف مصاعب عاشها خلال حرب غزة.. فيديو

"أرى جثثا أمام عيني ولا أريد العيش".. جندي إسرائيلي يكشف مصاعب عاشها خلال حرب غزة.. فيديو

سبوتنيك عربي

كشف جندي من لواء "غولاني" في الجيش الإسرائيلي، عن الآثار النفسية التي ألمت به نتيجة مشاركته في الحرب على قطاع غزة. 05.09.2025, سبوتنيك عربي

نقلت قناة الكنيست الإسرائيلية، أمس الخميس، عن جندي إسرائيلي إفادته أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أنه "يحاول الانتحار يوميا، وأصبح حلمه الأكبر هو أن يتلقى رصاصة بين عينيه".وأكد الجندي أنه ما يزال يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، قائلا: "أنا شاب في الـ 21 من عمري، وحلمي الأكبر، هو أن أتلقى رصاصة بين عيني، فأنا جثة متحركة، أنا شخص ميت".وأضاف: "فقدت 23 زميلا، وقبل 3 أيام انتحر أحد جنودنا، أرى جثثا أمام عيني، ولا أريد أن أعيش، لا أستطيع العيش".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط وتمديد خدمة 20 ألف آخرين ضمن المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" التي سينفذها في مدينة غزة، وذلك عقب مصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، على خطط السيطرة على المدينة.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "في الأيام المقبلة، سيبدأ الجيش بدفع سكان مدينة غزة نحو الجنوب ضمن خطة الاحتلال التدريجي للقطاع"، موضحة أن الجيش بدأ المرحلة التمهيدية للسيطرة على المدينة وذلك عبر شن عمليات عسكرية مركزة في حي الزيتون ومنطقة جباليا، شرق مدينة غزة.وتستند الخطة إلى قرار حكومي اتخذ في 8 آب/أغسطس الجاري، بطرح مشروع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لإعادة السيطرة على قطاع غزة تدريجيا، بدءا من مدينة غزة.وتتضمن خطة السيطرة على مدينة غزة تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 161 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

