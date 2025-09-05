https://sarabic.ae/20250905/إسرائيل-ترفض-مقترح-حماس-الشامل-وتوتر-مع-مصر-يهدد-صفقة-الغاز-1104536901.html

إسرائيل ترفض مقترح "حماس" الشامل... وتوتر مع مصر يهدد صفقة الغاز

إسرائيل ترفض مقترح "حماس" الشامل... وتوتر مع مصر يهدد صفقة الغاز

سبوتنيك عربي

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي مقترح حركة حماس الفلسطينية الأخير لعقد صفقة شاملة، والإفراج عن جميع المحتجزين لدى الحركة. 05.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-05T13:34+0000

2025-09-05T13:34+0000

2025-09-05T13:34+0000

راديو

عالم سبوتنيك

مصر

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104536745_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_bc02fe6784e52c20ab097fa93073e0fe.png

إسرائيل ترفض مقترح "حماس" الشامل.. وتوتر مع مصر يهدد صفقة الغاز سبوتنيك عربي إسرائيل ترفض مقترح "حماس" الشامل.. وتوتر مع مصر يهدد صفقة الغاز

وكانت حركة حماس أكدت في بيان، استعدادها للتوصل إلى "صفقة شاملة" يطلق بموجبها سراح "الرهائن" مقابل عدد متفق عليه من المحتجزين الفلسطينيين في إطار اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.وأضافت "حماس": "تجدد الحركة التأكيد على موافقتها لتشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزة كافة وتحمل مسؤولياتها فورا في كل المجالات"، وذلك في إشارة إلى تخلي "حماس" عن السلطة في غزة.وأضاف مكتب نتنياهو أن الحرب في غزة "لن تنتهي إلا بإطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاح "حماس"، وجعل قطاع غزة منزوع السلاح، وفرض إسرائيل سيطرتها الأمنية عليه وتأسيس إدارة مدنية بديلة".وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المفارقة في تغريدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الملفتة هي سرعة رد حركة "حماس" عليه بالموافقة على صفقة شاملة، وهذا يعني أن الحركة ترغب في قطع الطريق على نتنياهو، الذي يتذرع بأن "حماس" هي من ترفض، بالإضافة إلى أن الجانب الأمريكي لم يتحرك منذ طرح المقترح المصري، مما يعكس رغبة واشنطن في استمرار الإبادة أو التهجير".توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرةقال الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن مصر لا تحب الحرب ولكنها جاهزة لها، في إشارة إلى التوتر القائم مع إسرائيل أخيرا حول اتفاقية السلام.وأضاف رشوان، قائلا إنه ينصح نتنياهو، إذا كان يملك الجرأة، أن يلغي اتفاقية الغاز مع مصر، لكن عليه أن يدرك أنه سيخسر أكثر اقتصاديا قبل الخسارة السياسية، في حين لن تتأثر مصر لأنها تمتلك بدائل للتعامل مع أي سيناريو محتمل.وكان نتنياهو هدد بإلغاء اتفاق الغاز الأخير مع مصر، والذي تصدر من خلاله إسرائيل الغاز لمصر لـ8 سنوات مقابل صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار.وأضاف رشوان في رده على مزاعم "نتنياهو" بشأن تهريب محتجزين وأسلحة عبر أنفاق غزة إلى مصر، أن هذه الادعاءات كانت ذريعة لإصرار الاحتلال الإسرائيلي على السيطرة على ممر فيلادلفيا، وإنشاء ما يسمى بـ"ممر موراغ".قال الباحث في الشؤون الإسرائيلية، محمد وازن، إن "صفقة الغاز دخلت مرحلة التجميد وليس الإلغاء، في محاولة للضغط على مصر فيما يتعلق بقطاع غزة".ولفت إلى الادعاءات الإسرائيلية باختراق مصر لاتفاق السلام، مبينا أنه "يتم حشد القوات في وقت تتزايد فيه الضغوط والاضطرابات على الحدود، لذلك من الطبيعي أن تحافظ البلاد على أمنها القومي".اتصال بين ترامب وقادة أوروبا بشأن أوكرانيا بعد اجتماع لـ"تحالف الراغبين" في باريس.. وخلافات أوروبية حول نشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانياحذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من نشر أي قوات غربية في أوكرانيا لأنها ستكون أهدافا مشروعة لموسكو، مجددا رفضه انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).تأتي تعليقات بوتين بعد يوم من تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي ذكر فيها أن 26 دولة تعهدت بتقديم ضمانات أمنية إلى أوكرانيا بعد الحرب، تشمل نشر قوات في البر والبحر والجو.وأجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، اتصالا عبر الهاتف مع القادة الأوروبيين بشأن أوكرانيا، بعد اجتماع لـ"تحالف الراغبين" بقيادة فرنسا وبريطانيا في باريس، لبحث نشر قوة أوروبية في أوكرانيا ، كجزء من الضمانات الأمنية التي ستحصل عليها كييف.ووفقا لعدة مصادر، ينقسم التحالف تقريبا إلى 3 مجموعات: مجموعة مستعدة لنشر قوات، بما في ذلك بريطانيا، ومجموعة قررت أنها لن تنشر قوات برية هناك، مثل إيطاليا، وأغلبية لم تحسم أمرها بعد مثل ألمانيا.اعتبر مؤسس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، رضوان قاسم، أن "اتصال ترامب بالقادة الأوروبيين بعد اجتماع "تحالف الراغبين" يدل على الخلاف العميق بين الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية في ملف أوكرانيا".ولفت إلى أن "هناك مواقف جديدة لبعض الدول الأوروبية نظرا للحاجة الاقتصادية، لذلك تراجع حساباتها للوصول إلى اتفاق مع موسكو، إضافة إلى ما يحققه الجيش الروسي من انتصارات في الميدان".رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن بلاده تحافظ على الابتعاد عن أي صراع في المنطقةقال رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن "التعايش والتآخي في العراق صار عنصرا من عناصر القوة التي تساهم في تجاوز كل التحديات".وأضاف السوداني، خلال لقائه مع أبناء الجالية العراقية في سلطنة عمان، أن "موقف العراق تجاه التطورات الأخيرة في المنطقة واضح ومبدئي، ويعبر عن لسان حال الشعب وإرادته، مؤكدا على "ضرورة المحافظة على العراق من أي صراع في المنطقة وسط التحولات المتسارعة الإقليمية"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وحضر السوداني توقيع مذكرة تفاهم أمنية مشتركة بين مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "العراق خرج من حرب مدمرة أمام تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، ويحتاج إلى فترة نقاهة، بالإضافة إلى أن العراق لا يملك التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في الحروب الجديدة"، مؤكدا أن "بغداد تعتمد على الحوار فقط من أجل التهدئة والاستقرار في المنطقة والتوازن في علاقاتها".

مصر

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

عالم سبوتنيك, مصر, إسرائيل, аудио