https://sarabic.ae/20250905/ترامب-الغرامات-الأوروبية-ضد-غوغل-وآبل-غير-صالحة-1104558625.html
ترامب: الغرامات الأوروبية ضد "غوغل" و"آبل" غير صالحة
ترامب: الغرامات الأوروبية ضد "غوغل" و"آبل" غير صالحة
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه لا يعترف بالغرامات التي فرضتها المحاكم الأوروبية على شركتي "غوغل" و"آبل". 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T20:33+0000
2025-09-05T20:33+0000
2025-09-05T20:33+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102292/19/1022921941_0:120:4673:2749_1920x0_80_0_0_8dcddf9191642369d21bf26325ffd1fc.jpg
وكتب ترامب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "فرضت أوروبا اليوم غرامة قدرها 3.5 مليار دولار على شركة أمريكية عظيمة أخرى، غوغل، آخذةً أموالاً كانت ستُخصص للاستثمار في أمريكا وخلق فرص عمل".وأشار الرئيس الأمريكي إلى قانون يُلزمه بإلغاء الغرامات غير العادلة المفروضة على الشركات الأمريكية. يذكر أن ترامب التقى بقادة شركات التكنولوجيا العملاقة في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.
https://sarabic.ae/20250904/صحيفة-ألمانية-تكشف-تفاصيل-محادثة-حامية-الوطيس-بين-ترامب-وقادة-الاتحاد-الأوروبي-1104515729.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102292/19/1022921941_425:0:4249:2868_1920x0_80_0_0_3c557309451f843f8b987a61aece21b6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: الغرامات الأوروبية ضد "غوغل" و"آبل" غير صالحة
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه لا يعترف بالغرامات التي فرضتها المحاكم الأوروبية على شركتي "غوغل" و"آبل".
وكتب ترامب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "فرضت أوروبا اليوم غرامة قدرها 3.5 مليار دولار على شركة أمريكية عظيمة أخرى، غوغل، آخذةً أموالاً كانت ستُخصص للاستثمار في أمريكا وخلق فرص عمل".
وقال الرئيس الأمريكي، هذه واحدة من غرامات وضرائب عديدة تدفعها شركات التكنولوجيا الأمريكية، "على سبيل المثال، تُجبر آبل على دفع 17 مليار دولار"، مطالبا بإعادة هذه الأموال.
وقال ترامب إنه لن يسمح بمعاملة الشركات الأمريكية بهذه الطريقة.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى قانون يُلزمه بإلغاء الغرامات غير العادلة المفروضة على الشركات الأمريكية.
يذكر أن ترامب التقى بقادة شركات التكنولوجيا العملاقة في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.