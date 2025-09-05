ترامب: سأتحدث مع الرئيس الروسي قريبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250905/ترامب-سأتحدث-مع-الرئيس-الروسي-قريبا-1104520812.html
ترامب: سأتحدث مع الرئيس الروسي قريبا
ترامب: سأتحدث مع الرئيس الروسي قريبا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يعتزم إجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت قريب، مؤكدا أن "الحوار بينهما جيد جدًا". 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T00:32+0000
2025-09-05T00:44+0000
ترامب
فلاديمير بوتين
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103800547_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_2f79e8b6c8d82848f13fc046f0a317e4.jpg
وقال ترامب إنه سيكون "على اتصال" بالرئيس الروسي قريبًا، من دون أن يحدد موعدًا أو جدولًا للمحادثات المرتقبة.وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد أنهيت سبع حروب، أما الحرب التي اعتقدت في البداية أنها ستكون الأسهل، فقد تبين أنها أكثر تعقيدًا مما توقعت".يأتي ذلك عقب اجتماع "تحالف الراغبين" يوم الخميس، الذي عُقد برئاسة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة فلاديمير زيلينسكي، حيث انضم ترامب عبر تقنية الفيديو.وذكرت صحيفة ألمانية، نقلا عن مصادر، أن السياسيين الأوروبيين لا يتوقعون أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على روسيا.وذكرت الصحيفة أن محادثة هاتفية حامية الوطيس جرت يوم الخميس بين ترامب ورؤساء الدول والحكومات الأوروبية، بمن فيهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس.وجاء في التقرير: "وفقاً للصحيفة، لا يتوقع الجانب الأوروبي أن يوافق ترامب على فرض عقوبات على روسيا، حتى بعد المحادثة الهاتفية يوم الخميس".وفي وقت لاحق، نشر ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" صورة تجمعه مع بوتين في ألاسكا، التُقطت أثناء متابعتهما تحليق طائرات عسكرية.وكان الرئيسان قد التقيا في 15 أغسطس/آب في قاعدة "إلمندورف–ريتشاردسون" العسكرية بمدينة أنكوراج (ولاية ألاسكا)، حيث ناقشا سبل تسوية النزاع الأوكراني، وأشاد الطرفان بنتائج المحادثات، مؤكدين وجود "عدد كبير من مجالات التعاون".كما شدد بوتين آنذاك على إمكانية الوصول إلى نهاية للأزمة الأوكرانية، معربًا عن رغبة روسيا في تسوية طويلة الأمد، فيما قال ترامب إنه تم التوصل إلى "تفاهمات في العديد من النقاط"، لكن لا تزال هناك قضايا عالقة، مضيفًا أن نجاح أي اتفاق "يعتمد على موقف زيلينسكي".
https://sarabic.ae/20250904/مستشار-الرئيس-الروسي-بوتين-وترامب-اتفقا-على-تقريب-مواقفهما-وتحسين-العلاقات-بين-البلدين-بشكل-فعال-1104505327.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103800547_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_dafc7f4f9ff60f99e31513bf40b11274.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

ترامب: سأتحدث مع الرئيس الروسي قريبا

00:32 GMT 05.09.2025 (تم التحديث: 00:44 GMT 05.09.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يعتزم إجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت قريب، مؤكدا أن "الحوار بينهما جيد جدًا".
وقال ترامب إنه سيكون "على اتصال" بالرئيس الروسي قريبًا، من دون أن يحدد موعدًا أو جدولًا للمحادثات المرتقبة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
مستشار الرئيس الروسي: بوتين وترامب اتفقا على تقريب مواقفهما وتحسين العلاقات بين البلدين بشكل فعال
أمس, 12:31 GMT
وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد أنهيت سبع حروب، أما الحرب التي اعتقدت في البداية أنها ستكون الأسهل، فقد تبين أنها أكثر تعقيدًا مما توقعت".
يأتي ذلك عقب اجتماع "تحالف الراغبين" يوم الخميس، الذي عُقد برئاسة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة فلاديمير زيلينسكي، حيث انضم ترامب عبر تقنية الفيديو.
وذكرت صحيفة ألمانية، نقلا عن مصادر، أن السياسيين الأوروبيين لا يتوقعون أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على روسيا.
وذكرت الصحيفة أن محادثة هاتفية حامية الوطيس جرت يوم الخميس بين ترامب ورؤساء الدول والحكومات الأوروبية، بمن فيهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس.
وجاء في التقرير: "وفقاً للصحيفة، لا يتوقع الجانب الأوروبي أن يوافق ترامب على فرض عقوبات على روسيا، حتى بعد المحادثة الهاتفية يوم الخميس".
وفي وقت لاحق، نشر ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" صورة تجمعه مع بوتين في ألاسكا، التُقطت أثناء متابعتهما تحليق طائرات عسكرية.
وكان الرئيسان قد التقيا في 15 أغسطس/آب في قاعدة "إلمندورف–ريتشاردسون" العسكرية بمدينة أنكوراج (ولاية ألاسكا)، حيث ناقشا سبل تسوية النزاع الأوكراني، وأشاد الطرفان بنتائج المحادثات، مؤكدين وجود "عدد كبير من مجالات التعاون".
كما شدد بوتين آنذاك على إمكانية الوصول إلى نهاية للأزمة الأوكرانية، معربًا عن رغبة روسيا في تسوية طويلة الأمد، فيما قال ترامب إنه تم التوصل إلى "تفاهمات في العديد من النقاط"، لكن لا تزال هناك قضايا عالقة، مضيفًا أن نجاح أي اتفاق "يعتمد على موقف زيلينسكي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала