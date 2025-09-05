https://sarabic.ae/20250905/ترامب-سأتحدث-مع-الرئيس-الروسي-قريبا-1104520812.html

ترامب: سأتحدث مع الرئيس الروسي قريبا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يعتزم إجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت قريب، مؤكدا أن "الحوار بينهما جيد جدًا".

وقال ترامب إنه سيكون "على اتصال" بالرئيس الروسي قريبًا، من دون أن يحدد موعدًا أو جدولًا للمحادثات المرتقبة.وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد أنهيت سبع حروب، أما الحرب التي اعتقدت في البداية أنها ستكون الأسهل، فقد تبين أنها أكثر تعقيدًا مما توقعت".يأتي ذلك عقب اجتماع "تحالف الراغبين" يوم الخميس، الذي عُقد برئاسة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة فلاديمير زيلينسكي، حيث انضم ترامب عبر تقنية الفيديو.وذكرت صحيفة ألمانية، نقلا عن مصادر، أن السياسيين الأوروبيين لا يتوقعون أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على روسيا.وذكرت الصحيفة أن محادثة هاتفية حامية الوطيس جرت يوم الخميس بين ترامب ورؤساء الدول والحكومات الأوروبية، بمن فيهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس.وجاء في التقرير: "وفقاً للصحيفة، لا يتوقع الجانب الأوروبي أن يوافق ترامب على فرض عقوبات على روسيا، حتى بعد المحادثة الهاتفية يوم الخميس".وفي وقت لاحق، نشر ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" صورة تجمعه مع بوتين في ألاسكا، التُقطت أثناء متابعتهما تحليق طائرات عسكرية.وكان الرئيسان قد التقيا في 15 أغسطس/آب في قاعدة "إلمندورف–ريتشاردسون" العسكرية بمدينة أنكوراج (ولاية ألاسكا)، حيث ناقشا سبل تسوية النزاع الأوكراني، وأشاد الطرفان بنتائج المحادثات، مؤكدين وجود "عدد كبير من مجالات التعاون".كما شدد بوتين آنذاك على إمكانية الوصول إلى نهاية للأزمة الأوكرانية، معربًا عن رغبة روسيا في تسوية طويلة الأمد، فيما قال ترامب إنه تم التوصل إلى "تفاهمات في العديد من النقاط"، لكن لا تزال هناك قضايا عالقة، مضيفًا أن نجاح أي اتفاق "يعتمد على موقف زيلينسكي".

