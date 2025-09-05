https://sarabic.ae/20250905/ترامب-نجري-مفاوضات-متعمقة-مع-حماس-1104560399.html
ترامب: نجري "مفاوضات متعمقة" مع حماس
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده منخرطة "في مفاوضات عميقة مع حماس" لإطلاق سراح جميع الرهائن في قطاع غزة. 05.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال ترامب في البيت الأبيض: "نجري مفاوضات معمقة للغاية مع حماس (..)".لكن الرئيس الأمريكي عاد لتهديد الحركة مجدداً، عندما قال: "إذا لم يطلقوا سراح الرهائن فسيكون الأمر صعباً بالنسبة لهم..".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.
وقال ترامب في البيت الأبيض: "نجري مفاوضات معمقة للغاية مع حماس (..)".
لكن الرئيس الأمريكي عاد لتهديد الحركة مجدداً، عندما قال: "إذا لم يطلقوا سراح الرهائن فسيكون الأمر صعباً بالنسبة لهم..".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس
، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المفاوضات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.