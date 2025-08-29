عربي
الخارجية الروسية تدين إعادة فرض العقوبات على إيران-عاجل
"بدائل حماس" وإعادة الإعمار.. إعلام أمريكي يكشف تفاصيل اجتماع ترامب بشأن غزة
"بدائل حماس" وإعادة الإعمار.. إعلام أمريكي يكشف تفاصيل اجتماع ترامب بشأن غزة
"بدائل حماس" وإعادة الإعمار.. إعلام أمريكي يكشف تفاصيل اجتماع ترامب بشأن غزة
سبوتنيك عربي
عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتماعا في البيت الأبيض أمس الخميس، لمناقشة خطة ما بعد الحرب في قطاع غزة. 29.08.2025, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتماعا في البيت الأبيض أمس الخميس، لمناقشة خطة ما بعد الحرب في قطاع غزة.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، أن الاجتماع شارك فيه صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إضافة إلى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، الذي حضر بشكل غير متوقع.
تكية جباليا ملاذ الغزيين شمال القطاع في مواجهة المجاعة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة إلى 317 شخصا بينهم 121 طفلا
أمس, 09:46 GMT
ونقلت صحيفة أمريكية، عن ديرمر، أن "إسرائيل لا تسعى لاحتلال غزة على المدى الطويل ولا لتهجير الفلسطينيين، لكنها بحاجة إلى بديل عن "حماس" لإدارة القطاع".
وعرض كوشنر وبلير، أفكارًا سبق أن ناقشاها مع مسؤولين أمريكيين، خاصة بإدارة غزة، لكن هذه كانت المرة الأولى التي يطرحانها مباشرة على ترامب، حيث رجحت الصحيفة الأمريكية أن تمثل تلك الخطة "ركيزة لأي مسار دبلوماسي لإنهاء الحرب في غزة".
وأوضحت الصحيفة أن كوشنر وبلير، ما زالا يعملان على وضع التفاصيل النهائية لخطة متكاملة، لكنهما لم يتوصلا بعد إلى تصور واضح بشأن هوية الجهة التي ستتولى الحكم في غزة.
وأشارت إلى أن العملية الإسرائيلية في مدينة غزة، من "المتوقع أن تتصاعد في الأسابيع المقبلة"، رغم قبول حركة حماس الفلسطينية، مقترحًا قطريًا مصريًا لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
استهداف مشفى ناصر الطبي يفاقم أزمة القطاع الصحي في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
أبو الغيط يدين استهداف الصحفيين ويطالب المجتمع الدولي بكسر الصمت حيال المجاعة في قطاع غزة
25 أغسطس, 16:38 GMT
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 28 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 160 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
