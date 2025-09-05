https://sarabic.ae/20250905/فيديو-يثير-الجدل-لاعب-كولومبي-يعتدي-على-حكمة-بعد-طرده-1104541016.html

فيديو يثير الجدل... لاعب كولومبي يعتدي على حكمة بعد طرده

فيديو يثير الجدل... لاعب كولومبي يعتدي على حكمة بعد طرده

سبوتنيك عربي

شهدت مباراة في الدوري الكولومبي بين فريقي "ريال أليانزا كاتاكيرا" و"ديبورتيفو كويكي"، حادثة مثيرة للجدل، بعدما أقدم اللاعب خافيير بوليفار، على صفع الحكمة... 05.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-05T14:52+0000

2025-09-05T14:52+0000

2025-09-05T14:52+0000

وسائط متعددة

مباراة

أخبار كرة القدم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104539236_0:0:436:245_1920x0_80_0_0_85fa587ff439e4a5bd97db2a6931e598.png

الحادثة وقعت في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، عندما تم طرد بوليفار، الذي كان يجلس على دكة البدلاء بسبب تصرف غير رياضي، إلا أن اللاعب لم يتقبل القرار، فاندفع نحو الحكمة وصفعها على وجهها بيده اليمنى، في مشهد أثار صدمة بين الجماهير واللاعبين داخل الملعب.حاولت سيبالوس، اعتراض اللاعب بعد الواقعة، لكن تم منعها من الوصول إليه، بينما تدخل عدد من اللاعبين، بينهم حارس المرمى، لتهدئة الموقف وإبعاد بوليفار.وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط موجة من الغضب والاستنكار، حيث وصف سلوك بوليفار، بأنه مشين ولا يمت بصلة لأخلاقيات اللعبة.من جانبه، نشر اللاعب اعتذاراً عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، عبّر فيه عن أسفه الشديد، مؤكداً أن ما حدث لا يعكس مبادئه، وموجهاً اعتذاره للحكمة، ولكل من تأثر بالحادثة، خاصة النساء.ويواجه بوليفار، حالياً مطالبات بعقوبات صارمة من الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، قد تشمل الإيقاف لفترة طويلة، في ظل تصاعد الدعوات لردع مثل هذه التصرفات المسيئة داخل الملاعب.رجل يثير الذعر ملوحا بساطور في وسط الشارع بولاية أمريكية... فيديو"الكرملين الطائر"... طائرة الرئيس الروسي "إيل-96-300 بي أو"

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مباراة, أخبار كرة القدم