فيديو يثير الجدل... لاعب كولومبي يعتدي على حكمة بعد طرده
فيديو يثير الجدل... لاعب كولومبي يعتدي على حكمة بعد طرده
فيديو يثير الجدل... لاعب كولومبي يعتدي على حكمة بعد طرده

14:52 GMT 05.09.2025
© Photo / xلاعب كولومبي يعتدي على حكمة بعد طرده
لاعب كولومبي يعتدي على حكمة بعد طرده - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
شهدت مباراة في الدوري الكولومبي بين فريقي "ريال أليانزا كاتاكيرا" و"ديبورتيفو كويكي"، حادثة مثيرة للجدل، بعدما أقدم اللاعب خافيير بوليفار، على صفع الحكمة فانيسا سيبالوس، عقب طرده بالبطاقة الحمراء.
الحادثة وقعت في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، عندما تم طرد بوليفار، الذي كان يجلس على دكة البدلاء بسبب تصرف غير رياضي، إلا أن اللاعب لم يتقبل القرار، فاندفع نحو الحكمة وصفعها على وجهها بيده اليمنى، في مشهد أثار صدمة بين الجماهير واللاعبين داخل الملعب.
حاولت سيبالوس، اعتراض اللاعب بعد الواقعة، لكن تم منعها من الوصول إليه، بينما تدخل عدد من اللاعبين، بينهم حارس المرمى، لتهدئة الموقف وإبعاد بوليفار.
وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط موجة من الغضب والاستنكار، حيث وصف سلوك بوليفار، بأنه مشين ولا يمت بصلة لأخلاقيات اللعبة.
من جانبه، نشر اللاعب اعتذاراً عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، عبّر فيه عن أسفه الشديد، مؤكداً أن ما حدث لا يعكس مبادئه، وموجهاً اعتذاره للحكمة، ولكل من تأثر بالحادثة، خاصة النساء.
ويواجه بوليفار، حالياً مطالبات بعقوبات صارمة من الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، قد تشمل الإيقاف لفترة طويلة، في ظل تصاعد الدعوات لردع مثل هذه التصرفات المسيئة داخل الملاعب.
رجل يثير الذعر ملوحا بساطور في وسط الشارع بولاية أمريكية... فيديو
"الكرملين الطائر"... طائرة الرئيس الروسي "إيل-96-300 بي أو"
