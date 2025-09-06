عربي
استئناف الرحلات الجوية بين أذربيجان وإيران
استئناف الرحلات الجوية بين أذربيجان وإيران
سبوتنيك عربي
أعلن سفير جمهورية أذربيجان لدى إيران، علي زاده، عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين العاصمة الأذربيجانية باكو ومدينتي طهران وتبريز الإيرانيتين، وذلك بعد انقطاع استمر لعدة سنوات.
جاء الإعلان عبر منشور للسفير علي زاده على منصة "إكس" حيث كشف أن أول رحلة مباشرة على خط باكو-تبريز-باكو قد أقلعت بالفعل بناءً على توجيهات من رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، مضيفا أن هذه الرحلات ستعمل في مرحلتها الأولى مرتين أسبوعيًا.
من جانبها، أكدت الخطوط الجوية الوطنية الأذربيجانية "آزال" في بيان رسمي استئناف رحلاتها المنتظمة على خط باكو-طهران-باكو اعتبارا من اليوم السبت 1 سبتمبر/ أيلول 2025. ووفقًا للبيان، سيتم تشغيل الرحلات على هذا الخط أربع مرات أسبوعيا، أيام السبت والإثنين والخميس والجمعة.
كما أعلنت الشركة عن توسيع شبكة خطوطها بإطلاق خط جوي جديد مباشر بين باكو وتبريز اعتبارا من 3 سبتمبر 2025، حيث ستُقام الرحلات على هذا الخط مرتين أسبوعيا، كل يوم الأربعاء والأحد.
يشار إلى أن هذا التطوير يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط السياحية والاقتصادية بين البلدين الجارين، بعد فترة طويلة من توقف الرحلات المباشرة.
