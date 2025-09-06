https://sarabic.ae/20250906/البحرية-الإيرانية-تشارك-في-مناورات-مشتركة-لدول-بريكس-في-جنوب-أفريقيا-1104570187.html
البحرية الإيرانية تشارك في مناورات مشتركة لدول "بريكس" في جنوب أفريقيا
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أنها القوات البحرية للبلاد، ستشارك في مناورات بحرية مشتركة لدول "بريكس" في جنوب أفريقيا، بمشاركة ممثلين عن روسيا والصين
إيران
أخبار إيران
مجموعة بريكس
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، أن "الجلسة التحضيرية لمناورات بحرية مشتركة لدول مجموعة بريكس، عقدت اليوم في ميناء كيب تاون بجنوب أفريقيا، بمشاركة ممثلين عن روسيا والصين وجنوب أفريقيا وإثيوبيا وإندونيسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية".وكشف مقصودلو أن "المناورات، التي سوف تُقام تحت عنوان "الإرادة من أجل السلام"، ستنظم بمشاركة الوحدات القتالية للدول الأعضاء، باستضافة جنوب أفريقيا، نظرا للعلاقات والروابط الاقتصادية التي تجمع دول بريكس".وأضاف أن القوة البحرية الإيرانية، "لطالما واجهت بحزم القرصنة والمخاطر التي تهدد أمن الملاحة الدولية، وكانت دوماً حاملةً لرسالة السلام والصداقة".وتمثل المناورات المرتقبة، توسعاً في نطاق التعاون العسكري البحري بعد انضمام أعضاء جدد إلى مجموعة "بريكس".وتعتبر "بريكس" رابطة دولية تأسست عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ومنذ بداية عام 2024، انضمت كل من مصر والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا وإيران إلى "بريكس"، كما انضمت إليها إندونيسيا، في بداية العام 2025.وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، أن "الجلسة التمهيدية لمناورات بحرية مشتركة لدول مجموعة بريكس عُقدت اليوم في ميناء كيب تاون بجنوب أفريقيا، بمشاركة ممثلين عن روسيا والصين وجنوب أفريقيا وإثيوبيا وإندونيسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية".روسيا وإيران تستهلان مناورات عسكرية في بحر قزوين
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أنها القوات البحرية للبلاد، ستشارك في مناورات بحرية مشتركة لدول "بريكس" في جنوب أفريقيا، بمشاركة ممثلين عن روسيا والصين وجنوب أفريقيا وإثيوبيا وإندونيسيا.
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، أن "الجلسة التحضيرية لمناورات بحرية مشتركة لدول مجموعة بريكس، عقدت اليوم في ميناء كيب تاون بجنوب أفريقيا، بمشاركة ممثلين عن روسيا والصين وجنوب أفريقيا وإثيوبيا وإندونيسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأعلن قائد المنطقة البحرية الأولى في القوة البحرية للجيش الإيراني، العميد حسن مقصودلو، ممثلا عن بلاده في الاجتماع، إن وحدات قتالية بحرية تابعة للقوة البحرية الإيرانية ستشارك في هذه المناورات.
وكشف مقصودلو أن "المناورات، التي سوف تُقام تحت عنوان "الإرادة من أجل السلام"، ستنظم بمشاركة الوحدات القتالية للدول الأعضاء، باستضافة جنوب أفريقيا، نظرا للعلاقات والروابط الاقتصادية التي تجمع دول بريكس".
وأردف أن وحدة وتضامن الدول الصديقة في تعزيز أمن البحار يشكلان ضمانة لازدهار اقتصاد الدول الأخرى.
وأضاف أن القوة البحرية الإيرانية، "لطالما واجهت بحزم القرصنة والمخاطر التي تهدد أمن الملاحة الدولية، وكانت دوماً حاملةً لرسالة السلام والصداقة".
وكانت جنوب أفريقيا قد استضافت في فبراير/شباط 2023 مناورات بحرية مشتركة بين روسيا والصين وجنوب أفريقيا في المحيط الهندي، حملت اسم "موسى 2". وقد هدفت تلك التدريبات إلى تعزيز التنسيق العملياتي بين قوات الدول المشاركة، والتدرب على تكتيكات مواجهة القرصنة وتأمين طرق التجارة البحرية.
وتمثل المناورات المرتقبة، توسعاً في نطاق التعاون العسكري البحري بعد انضمام أعضاء جدد إلى مجموعة "بريكس".
وتعتبر "بريكس" رابطة دولية تأسست عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ومنذ بداية عام 2024، انضمت كل من مصر والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا وإيران إلى "بريكس"، كما انضمت إليها إندونيسيا، في بداية العام 2025.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، أن "الجلسة التمهيدية لمناورات بحرية مشتركة لدول مجموعة بريكس عُقدت اليوم في ميناء كيب تاون بجنوب أفريقيا، بمشاركة ممثلين عن روسيا والصين وجنوب أفريقيا وإثيوبيا وإندونيسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية".