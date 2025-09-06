البحرية الإيرانية تشارك في مناورات مشتركة لدول "بريكس" في جنوب أفريقيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250906/البحرية-الإيرانية-تشارك-في-مناورات-مشتركة-لدول-بريكس-في-جنوب-أفريقيا-1104570187.html
البحرية الإيرانية تشارك في مناورات مشتركة لدول "بريكس" في جنوب أفريقيا
البحرية الإيرانية تشارك في مناورات مشتركة لدول "بريكس" في جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أنها القوات البحرية للبلاد، ستشارك في مناورات بحرية مشتركة لدول "بريكس" في جنوب أفريقيا، بمشاركة ممثلين عن روسيا والصين... 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T11:26+0000
2025-09-06T11:26+0000
إيران
أخبار إيران
مجموعة بريكس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102273/78/1022737824_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_16708fad3c239f590556c14d6af85931.jpg
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، أن "الجلسة التحضيرية لمناورات بحرية مشتركة لدول مجموعة بريكس، عقدت اليوم في ميناء كيب تاون بجنوب أفريقيا، بمشاركة ممثلين عن روسيا والصين وجنوب أفريقيا وإثيوبيا وإندونيسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية".وكشف مقصودلو أن "المناورات، التي سوف تُقام تحت عنوان "الإرادة من أجل السلام"، ستنظم بمشاركة الوحدات القتالية للدول الأعضاء، باستضافة جنوب أفريقيا، نظرا للعلاقات والروابط الاقتصادية التي تجمع دول بريكس".وأضاف أن القوة البحرية الإيرانية، "لطالما واجهت بحزم القرصنة والمخاطر التي تهدد أمن الملاحة الدولية، وكانت دوماً حاملةً لرسالة السلام والصداقة".وتمثل المناورات المرتقبة، توسعاً في نطاق التعاون العسكري البحري بعد انضمام أعضاء جدد إلى مجموعة "بريكس".وتعتبر "بريكس" رابطة دولية تأسست عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ومنذ بداية عام 2024، انضمت كل من مصر والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا وإيران إلى "بريكس"، كما انضمت إليها إندونيسيا، في بداية العام 2025.وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، أن "الجلسة التمهيدية لمناورات بحرية مشتركة لدول مجموعة بريكس عُقدت اليوم في ميناء كيب تاون بجنوب أفريقيا، بمشاركة ممثلين عن روسيا والصين وجنوب أفريقيا وإثيوبيا وإندونيسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية".روسيا وإيران تستهلان مناورات عسكرية في بحر قزوين
https://sarabic.ae/20250723/البحرية-الإيرانية-تحذر-مدمرة-أمريكية-في-بحر-عمان-فيديو-1102944368.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102273/78/1022737824_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_580c67a8b27598bdee4c2906fb5ead65.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, مجموعة بريكس
إيران, أخبار إيران, مجموعة بريكس

البحرية الإيرانية تشارك في مناورات مشتركة لدول "بريكس" في جنوب أفريقيا

11:26 GMT 06.09.2025
© Sputnik . Said Tsarnaevسفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين
سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© Sputnik . Said Tsarnaev
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أنها القوات البحرية للبلاد، ستشارك في مناورات بحرية مشتركة لدول "بريكس" في جنوب أفريقيا، بمشاركة ممثلين عن روسيا والصين وجنوب أفريقيا وإثيوبيا وإندونيسيا.
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، أن "الجلسة التحضيرية لمناورات بحرية مشتركة لدول مجموعة بريكس، عقدت اليوم في ميناء كيب تاون بجنوب أفريقيا، بمشاركة ممثلين عن روسيا والصين وجنوب أفريقيا وإثيوبيا وإندونيسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأعلن قائد المنطقة البحرية الأولى في القوة البحرية للجيش الإيراني، العميد حسن مقصودلو، ممثلا عن بلاده في الاجتماع، إن وحدات قتالية بحرية تابعة للقوة البحرية الإيرانية ستشارك في هذه المناورات.

وكشف مقصودلو أن "المناورات، التي سوف تُقام تحت عنوان "الإرادة من أجل السلام"، ستنظم بمشاركة الوحدات القتالية للدول الأعضاء، باستضافة جنوب أفريقيا، نظرا للعلاقات والروابط الاقتصادية التي تجمع دول بريكس".
وأردف أن وحدة وتضامن الدول الصديقة في تعزيز أمن البحار يشكلان ضمانة لازدهار اقتصاد الدول الأخرى.
وأضاف أن القوة البحرية الإيرانية، "لطالما واجهت بحزم القرصنة والمخاطر التي تهدد أمن الملاحة الدولية، وكانت دوماً حاملةً لرسالة السلام والصداقة".
سفينة صواريخ وغواصة حاملة للصواريخ الموجهة تابعة للأسطول الأمريكي في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
البحرية الإيرانية تحذر مدمرة أمريكية في بحر عمان... فيديو
23 يوليو, 12:40 GMT

وكانت جنوب أفريقيا قد استضافت في فبراير/شباط 2023 مناورات بحرية مشتركة بين روسيا والصين وجنوب أفريقيا في المحيط الهندي، حملت اسم "موسى 2". وقد هدفت تلك التدريبات إلى تعزيز التنسيق العملياتي بين قوات الدول المشاركة، والتدرب على تكتيكات مواجهة القرصنة وتأمين طرق التجارة البحرية.

وتمثل المناورات المرتقبة، توسعاً في نطاق التعاون العسكري البحري بعد انضمام أعضاء جدد إلى مجموعة "بريكس".
وتعتبر "بريكس" رابطة دولية تأسست عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ومنذ بداية عام 2024، انضمت كل من مصر والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا وإيران إلى "بريكس"، كما انضمت إليها إندونيسيا، في بداية العام 2025.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، أن "الجلسة التمهيدية لمناورات بحرية مشتركة لدول مجموعة بريكس عُقدت اليوم في ميناء كيب تاون بجنوب أفريقيا، بمشاركة ممثلين عن روسيا والصين وجنوب أفريقيا وإثيوبيا وإندونيسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية".
روسيا وإيران تستهلان مناورات عسكرية في بحر قزوين
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала