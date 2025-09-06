https://sarabic.ae/20250906/الرئيس-الصيني-يعرب-عن-أمله-في-أن-يعمل-شعبا-الصين-وروسيا-معا-للتغلب-على-الصعوبات-1104564151.html

الرئيس الصيني يعرب عن أمله في أن يعمل شعبا الصين وروسيا معا للتغلب على الصعوبات

الرئيس الصيني يعرب عن أمله في أن يعمل شعبا الصين وروسيا معا للتغلب على الصعوبات

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، في برقية ترحيبية للمشاركين في الجلسة العامة 15 للجنة الصداقة والسلام والتنمية الروسية الصينية، عن أمله في أن يتغلب شعبا الصين... 06.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-06T06:51+0000

2025-09-06T06:51+0000

2025-09-06T06:51+0000

روسيا

الصين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104408105_0:89:3327:1960_1920x0_80_0_0_7ec6ed12420263c4af4895b3a04cf4bf.jpg

وانعقد الاجتماع العام الخامس عشر للجنة الصداقة والسلام والتنمية الروسية الصينية في فلاديفوستوك اليوم السبت، في 6 سبتمبر/ أيلول. وفي رسالته إلى المشاركين في الاجتماع، التي نشرها التلفزيون المركزي الصيني، أشار الرئيس الصيني، إلى أنه على مدار 28 عاما من وجودها، عززت لجنة الصداقة والسلام والتنمية الروسية الصينية الصداقة والتعاون باستمرار ، وخدمت المصالح المشتركة للعلاقات الصينية الروسية، وعززت الرأي العام الذي تقوم عليه العلاقات الثنائية.وأفاد التلفزيون المركزي الصيني، في 2 سبتمبر، بأن روسيا والصين، وقّعتا عقب محادثات بين زعيمي البلدين، فلاديمير بوتين، وشي جين بينغ، في العاصمة بكين، أكثر من 20 وثيقة حول التعاون الثنائي، تغطي على وجه الخصوص مجالات الطاقة وصناعة الطيران والفضاء والذكاء الاصطناعي. ونقل تلفزيون الصين المركزي، عن الرئيس الصيني، قوله إن "الصين مستعدة لتعزيز الاتصالات رفيعة المستوى مع روسيا، ودعم تنمية كل منهما ونهضته، وتنسيق المواقف على الفور بشأن القضايا التي تؤثر على المصالح الأساسية والمخاوف الرئيسية لكلا البلدين، وتعزيز تطوير العلاقات الصينية الروسية بشكل أكبر".ترامب: سأرحب بحضور رئيسا روسيا والصين إلى قمة العشرين في ميامي

https://sarabic.ae/20250904/بوتين-يصف-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-التي-عقدت-في-الصين-بأنها-رائعة-1104510800.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الصين