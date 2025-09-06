https://sarabic.ae/20250906/الرئيس-الصيني-يعرب-عن-أمله-في-أن-يعمل-شعبا-الصين-وروسيا-معا-للتغلب-على-الصعوبات-1104564151.html
الرئيس الصيني يعرب عن أمله في أن يعمل شعبا الصين وروسيا معا للتغلب على الصعوبات
وانعقد الاجتماع العام الخامس عشر للجنة الصداقة والسلام والتنمية الروسية الصينية في فلاديفوستوك اليوم السبت، في 6 سبتمبر/ أيلول. وفي رسالته إلى المشاركين في الاجتماع، التي نشرها التلفزيون المركزي الصيني، أشار الرئيس الصيني، إلى أنه على مدار 28 عاما من وجودها، عززت لجنة الصداقة والسلام والتنمية الروسية الصينية الصداقة والتعاون باستمرار ، وخدمت المصالح المشتركة للعلاقات الصينية الروسية، وعززت الرأي العام الذي تقوم عليه العلاقات الثنائية.وأفاد التلفزيون المركزي الصيني، في 2 سبتمبر، بأن روسيا والصين، وقّعتا عقب محادثات بين زعيمي البلدين، فلاديمير بوتين، وشي جين بينغ، في العاصمة بكين، أكثر من 20 وثيقة حول التعاون الثنائي، تغطي على وجه الخصوص مجالات الطاقة وصناعة الطيران والفضاء والذكاء الاصطناعي. ونقل تلفزيون الصين المركزي، عن الرئيس الصيني، قوله إن "الصين مستعدة لتعزيز الاتصالات رفيعة المستوى مع روسيا، ودعم تنمية كل منهما ونهضته، وتنسيق المواقف على الفور بشأن القضايا التي تؤثر على المصالح الأساسية والمخاوف الرئيسية لكلا البلدين، وتعزيز تطوير العلاقات الصينية الروسية بشكل أكبر".ترامب: سأرحب بحضور رئيسا روسيا والصين إلى قمة العشرين في ميامي
أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، في برقية ترحيبية للمشاركين في الجلسة العامة 15 للجنة الصداقة والسلام والتنمية الروسية الصينية، عن أمله في أن يتغلب شعبا الصين وروسيا على الصعوبات معا.
وانعقد الاجتماع العام الخامس عشر للجنة الصداقة والسلام والتنمية الروسية الصينية في فلاديفوستوك اليوم السبت، في 6 سبتمبر/ أيلول.
وفي رسالته إلى المشاركين في الاجتماع، التي نشرها التلفزيون المركزي الصيني، أشار الرئيس الصيني، إلى أنه على مدار 28 عاما من وجودها، عززت لجنة الصداقة والسلام والتنمية الروسية الصينية الصداقة والتعاون باستمرار ، وخدمت المصالح المشتركة للعلاقات الصينية الروسية، وعززت الرأي العام الذي تقوم عليه العلاقات الثنائية.
وأضاف: آمل أن تستخدم اللجنة هذا الاجتماع كفرصة للعب بنشاط دور القناة الرئيسية للتبادل بين شعبي البلدين، وكتابة فصل جديد من الصداقة يفهم فيه الشعبان بعضهما البعض بشكل جيد، وفي علاقات ودية والتغلب على الصعوبات معا.
وأفاد التلفزيون المركزي الصيني، في 2 سبتمبر، بأن روسيا والصين، وقّعتا عقب محادثات بين زعيمي البلدين، فلاديمير بوتين، وشي جين بينغ، في العاصمة بكين، أكثر من 20 وثيقة حول التعاون الثنائي، تغطي على وجه الخصوص مجالات الطاقة وصناعة الطيران والفضاء والذكاء الاصطناعي.
وجاء في تقرير للتلفزيون الرسمي الصيني: وقّع الطرفان أكثر من 20 وثيقة للتعاون الثنائي، تغطي مجالات الطاقة والفضاء والذكاء الاصطناعي والزراعة والتفتيش والحجر الصحي والرعاية الصحية والبحث العلمي والتعليم والإعلام.
ونقل تلفزيون الصين المركزي
، عن الرئيس الصيني، قوله إن "الصين مستعدة لتعزيز الاتصالات رفيعة المستوى مع روسيا، ودعم تنمية كل منهما ونهضته، وتنسيق المواقف على الفور بشأن القضايا التي تؤثر على المصالح الأساسية والمخاوف الرئيسية لكلا البلدين، وتعزيز تطوير العلاقات الصينية الروسية بشكل أكبر".