الولايات المتحدة تستورد كميات قياسية من فول الصويا الروسي خلال يوليو 2025
2025-09-06T13:45+0000
2025-09-06T13:45+0000
2025-09-06T14:20+0000
الولايات المتحدة تستورد كميات قياسية من فول الصويا الروسي خلال يوليو 2025
استوردت الولايات المتحدة فول صويا من روسيا بقيمة قياسية بلغت 16.8 مليون دولار، في تموز/يوليو 2025، لتسجل نموا بلغ ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفقًا لتحليل بيانات الخدمة الإحصائية الأمريكية، فإن واشنطن كانت قد استأنفت في أيار/مايو استيراد فول الصويا من روسيا بعد توقف دام نحو عام ونصف، حيث بلغت قيمة الواردات حينها 4.9 مليون دولار، قبل أن ترتفع في يوليو بأكثر من ثلاثة أضعاف لتسجل أعلى مستوى في تاريخ التجارة الثنائية بين البلدين.
وجاء في بيانات الخدمة الإحصائية الأمريكية أن إجمالي واردات الولايات المتحدة من فول الصويا في يوليو بلغ 61.3 مليون دولار، حيث تصدرت الأرجنتين القائمة بـ20.2 مليون دولار، تلتها كندا بـ20.1 مليون، ثم روسيا في المرتبة الثالثة بقيمة 16.8 مليون دولار، وأوكرانيا بـ3.1 مليون دولار، وأوروغواي بـ819 ألف دولار.
وتشير بيانات وزارة التجارة الأمريكية إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة تراوح قبل العقوبات بين 25 و30 مليار دولار سنويًا، وتركزت الصادرات الروسية على النفط والمعادن والأسمدة والحبوب، في حين استوردت من الولايات المتحدة معدات صناعية وطائرات ومنتجات زراعية، غير أن العقوبات الغربية على روسيا التي فُرضت منذ 2014 وتوسعت في 2022، قلصت هذا التعاون باستثناء بعض السلع الزراعية المرتبطة بالأمن الغذائي.
وبلغ إجمالي حجم تجارة السلع والخدمات بين الولايات المتحدة وروسيا نحو 5.2 مليار دولار في عام 2024، منخفضًا بنسبة 25.8 في المئة مقارنة بعام 2023، حسب الموقع الرسمي لمكتب الممثل التجاري الأمريكي.