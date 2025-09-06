الولايات المتحدة تستورد كميات قياسية من فول الصويا الروسي خلال يوليو 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250906/الولايات-المتحدة-تستورد-كميات-قياسية-من-فول-الصويا-الروسي-خلال-يوليو-2025-1104572432.html
الولايات المتحدة تستورد كميات قياسية من فول الصويا الروسي خلال يوليو 2025
الولايات المتحدة تستورد كميات قياسية من فول الصويا الروسي خلال يوليو 2025
سبوتنيك عربي
استوردت الولايات المتحدة فول صويا من روسيا بقيمة قياسية بلغت 16.8 مليون دولار، في تموز/يوليو 2025، لتسجل نموا بلغ ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام... 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T13:45+0000
2025-09-06T14:20+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102694/89/1026948917_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_7a1cea0b02dea576a11e8b62f0651a5e.jpg
وفقًا لتحليل بيانات الخدمة الإحصائية الأمريكية، فإن واشنطن كانت قد استأنفت في أيار/مايو استيراد فول الصويا من روسيا بعد توقف دام نحو عام ونصف، حيث بلغت قيمة الواردات حينها 4.9 مليون دولار، قبل أن ترتفع في يوليو بأكثر من ثلاثة أضعاف لتسجل أعلى مستوى في تاريخ التجارة الثنائية بين البلدين.وبلغ إجمالي حجم تجارة السلع والخدمات بين الولايات المتحدة وروسيا نحو 5.2 مليار دولار في عام 2024، منخفضًا بنسبة 25.8 في المئة مقارنة بعام 2023، حسب الموقع الرسمي لمكتب الممثل التجاري الأمريكي.
https://sarabic.ae/20250905/علماء-روس-يبتكرون-مادة-ناعمة-لاستعادة-الأعصاب-التالفة---1104537809.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102694/89/1026948917_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_3d424fb39ed0725c3bb836d90513281d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تستورد كميات قياسية من فول الصويا الروسي خلال يوليو 2025

13:45 GMT 06.09.2025 (تم التحديث: 14:20 GMT 06.09.2025)
© Sputnik . Igor Onuchin / الانتقال إلى بنك الصورحصاد البقوليات في منطقة خاباروفسك
حصاد البقوليات في منطقة خاباروفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© Sputnik . Igor Onuchin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
استوردت الولايات المتحدة فول صويا من روسيا بقيمة قياسية بلغت 16.8 مليون دولار، في تموز/يوليو 2025، لتسجل نموا بلغ ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفقًا لتحليل بيانات الخدمة الإحصائية الأمريكية، فإن واشنطن كانت قد استأنفت في أيار/مايو استيراد فول الصويا من روسيا بعد توقف دام نحو عام ونصف، حيث بلغت قيمة الواردات حينها 4.9 مليون دولار، قبل أن ترتفع في يوليو بأكثر من ثلاثة أضعاف لتسجل أعلى مستوى في تاريخ التجارة الثنائية بين البلدين.

وجاء في بيانات الخدمة الإحصائية الأمريكية أن إجمالي واردات الولايات المتحدة من فول الصويا في يوليو بلغ 61.3 مليون دولار، حيث تصدرت الأرجنتين القائمة بـ20.2 مليون دولار، تلتها كندا بـ20.1 مليون، ثم روسيا في المرتبة الثالثة بقيمة 16.8 مليون دولار، وأوكرانيا بـ3.1 مليون دولار، وأوروغواي بـ819 ألف دولار.

الأعصاب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
علماء روس يبتكرون مادة "ناعمة" لاستعادة الأعصاب التالفة
أمس, 14:35 GMT

وتشير بيانات وزارة التجارة الأمريكية إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة تراوح قبل العقوبات بين 25 و30 مليار دولار سنويًا، وتركزت الصادرات الروسية على النفط والمعادن والأسمدة والحبوب، في حين استوردت من الولايات المتحدة معدات صناعية وطائرات ومنتجات زراعية، غير أن العقوبات الغربية على روسيا التي فُرضت منذ 2014 وتوسعت في 2022، قلصت هذا التعاون باستثناء بعض السلع الزراعية المرتبطة بالأمن الغذائي.

وبلغ إجمالي حجم تجارة السلع والخدمات بين الولايات المتحدة وروسيا نحو 5.2 مليار دولار في عام 2024، منخفضًا بنسبة 25.8 في المئة مقارنة بعام 2023، حسب الموقع الرسمي لمكتب الممثل التجاري الأمريكي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала