علماء روس يبتكرون مادة "ناعمة" لاستعادة الأعصاب التالفة
علماء روس يبتكرون مادة "ناعمة" لاستعادة الأعصاب التالفة
ابتكر متخصصون ضمن فريق بحثي من الجامعة الوطنية لأبحاث تكنولوجيا الإلكترونيات (MIET)، أداة جديدة لاستعادة الأعصاب التالفة في جسم الإنسان، يمكن بواسطتها أن يكون التحفيز الكهربائي للأنسجة العصبية أكثر راحةً للمريض، دون ترك أي ندوب.
ووفقًا لما ذكرته الجامعة الوطنية للأبحاث "MIET"، فإن الآلام العصبية المزمنة "لا تنشأ نتيجة تلف جسدي في أنسجة الجسم، كما هو الحال في الآلام العادية، بل نتيجة خلل في الجهاز العصبي. وتنجم هذه الأعراض عن الإصابات، وبعض أنواع داء السكري، والسرطان، والعلاج الكيميائي، وبتر الأطراف. ويُمكن للمريض من خلالها أن يشعر بالألم في أجزاء مفقودة من الجسم".
وقال نائب مدير معهد الأنظمة الطبية الحيوية في الجامعة الوطنية لأبحاث التكنولوجيا الإلكترونية، ألكسندر جيراسيمينك: "من الضروري في البداية تحديد معايير إشارات الألم، ثم ضمان كبحها بمساعدة النبضات الكهربائية المناسبة المُرسلة إلى النسيج العصبي للحبل الشوكي".
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
مجتمع
دراسة توضح خريطة دقيقة لنشاط الدماغ أثناء عملية اتخاذ القرار
أمس, 09:52 GMT
بدوره أوضح الأستاذ المشارك في معهد الأنظمة الطبية الحيوية في الجامعة الوطنية للأبحاث الإلكترونية والتكنولوجيا، ميخائيل سافيلييف، أن أقطاب القضبان المستخدمة لهذا الغرض تكون على اتصال صلب مع الأنسجة البيولوجية، وبالتالي فإن التحفيز الكهربائي قد يترك ندوبًا لا تسمح بمرور التيار الكهربائي وتمنع المزيد من تعافي الأعصاب.
وابتكر علماء من الجامعة الوطنية للأبحاث (MIET)، بالتعاون مع زملاء من المجمع العلمي والإنتاجي "المركز التكنولوجي"، ومعهد النانو للإلكترونيات الدقيقة التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وجامعة سيتشينوف، مادة أقطاب كهربائية جديدة لإجراءات ترميم الأنسجة العصبية، تتلامس بسلاسة مع أنسجة الجسم.

وتعد هذه المادة بمثابة وصلة بين الأنسجة العصبية وجهاز التحفيز الكهربائي، تضمن نمو الخلايا العصبية ببنية سليمة، وتمنع تكوّن النسيج الندب.

الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
مجتمع
المسنون الخارقون... التدهور المعرفي ليس جزءا لا مفر منه من الشيخوخة
8 أغسطس, 11:16 GMT
وحول المادة المبتكرة قال ميخائيل سافيليف: "يمكن استخدام المادة المقترحة كأقطاب كهربائية أو كطلاءات لها، إذ يوجد أكثر من 500 مليون مريض يعانون من آلام الأعصاب في العالم، ونحو ثلثهم غير راضين عن عملية العلاج، وجميعهم مرشحون للتحفيز الكهربائي للأنسجة العصبية".

وأشار سافيليف، إلى أن هذا النوع من العلاج محدود بسبب عدم التوافق الحيوي للأقطاب الكهربائية، ويمكن للمادة المركبة المقترحة أن تُمثل حلاً لهذه المشكلة وتُحسّن نوعية حياة المرضى الذين يعانون من أمراض وحالات مزمنة.

وبيّن سافيليف، أن المادة تتكون من البوليمر الحيوي كيتوزان، المُستخلص من كيتين أصداف الرخويات، وهياكل أنابيب الكربون النانوية التي تُوفر التوصيل الكهربائي، وجزيئات إيوزين، وهي صبغة للخلايا تُوفر ترابطًا متقاطعًا للمادة، مشيرا أن هذا المزيج لا يقتصرعلى جعل المادة متوافقة حيويًا فحسب، بل يُتيح أيضًا إمكانية صنع أقطاب كهربائية بأشكال مختلفة.
وأردف سافيليف: "تحقق ذلك من خلال اختيار خصائص تأثير الليزر. وفي المستقبل، يخطط المتخصصون لاختبار المركب الجديد لتحفيز الأنسجة العصبية في النخاع الشوكي كهربائيًا".
