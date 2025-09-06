https://sarabic.ae/20250906/فيديو-صادم-امرأة-تدهس-شرطيا-وتثير-الفوضى-في-أحد-شوارع-العراق-1104578861.html
فيديو صادم... امرأة تدهس شرطيا وتثير الفوضى في أحد شوارع العراق
فيديو صادم... امرأة تدهس شرطيا وتثير الفوضى في أحد شوارع العراق
سبوتنيك عربي
تحول أحد الشوارع الرئيسية في مدينة "بعقوبة"، في محافظة ديالى العراقية، إلى ساحة من الفوضى، بعد أن فقدت امرأة السيطرة على سيارتها المسرعة، في مشهد دراماتيكي... 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T18:06+0000
2025-09-06T18:06+0000
2025-09-06T18:06+0000
وسائط متعددة
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/06/1104578684_73:0:429:200_1920x0_80_0_0_63867496d14b889fd8549132954db4c7.jpg
بدأت الحادثة بدهس الشرطي، وهو أحد عناصر فوج طوارئ ديالى، أثناء أدائه لمهامه الأمنية، قبل أن تواصل المركبة اندفاعها العشوائي وتصطدم بثلاث سيارات أخرى، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية كبيرة.اللافت في الأمر أن السيدة خرجت من السيارة وكأن شيئا لم يحدث، وسط صدمة المارة الذين التقط بعضهم المشهد بعدسات هواتفهم، موثقين اللحظات المروعة. وتُظهر المقاطع المتداولة السيارة وهي تنحرف بشكل غير منضبط، في مشهد أشبه بلقطة من فيلم يعجّ بالفوضى والهلع.وعلى الفور، فرضت القوات الأمنية طوقا مشددا في موقع الحادث، وفتحت تحقيقا عاجلا للوقوف على ملابسات الحادث. فيما أشارت وسائل إعلام أن الحالة الصحية للشرطي المصاب غير معروفة، وسط موجة قلق واسعة وتداول مكثف للمقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي.15 دقيقة من الفخامة ثم الغرق!.. يخت بمليون دولار يختفي تحت الماء.. فيديونسر يلتهم العظام فقط... مشاهد مرعبة لـ"وحش الهيمالايا"
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/06/1104578684_118:0:385:200_1920x0_80_0_0_28eeb4982ac9f6ee7fa429e9875d1e96.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
فيديو صادم... امرأة تدهس شرطيا وتثير الفوضى في أحد شوارع العراق
تحول أحد الشوارع الرئيسية في مدينة "بعقوبة"، في محافظة ديالى العراقية، إلى ساحة من الفوضى، بعد أن فقدت امرأة السيطرة على سيارتها المسرعة، في مشهد دراماتيكي خلّف أضرارا كبيرة وذهولا واسعا بين المارة.
بدأت الحادثة بدهس الشرطي، وهو أحد عناصر فوج طوارئ ديالى، أثناء أدائه لمهامه الأمنية، قبل أن تواصل المركبة اندفاعها العشوائي وتصطدم بثلاث سيارات أخرى، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية كبيرة.
اللافت في الأمر أن السيدة خرجت من السيارة وكأن شيئا لم يحدث، وسط صدمة المارة الذين التقط بعضهم المشهد بعدسات هواتفهم، موثقين اللحظات المروعة. وتُظهر المقاطع المتداولة السيارة وهي تنحرف بشكل غير منضبط، في مشهد أشبه بلقطة من فيلم يعجّ بالفوضى والهلع.
وعلى الفور، فرضت القوات الأمنية طوقا مشددا في موقع الحادث، وفتحت تحقيقا عاجلا للوقوف على ملابسات الحادث. فيما أشارت وسائل إعلام أن الحالة الصحية للشرطي المصاب غير معروفة، وسط موجة قلق واسعة وتداول مكثف للمقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي.