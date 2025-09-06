https://sarabic.ae/20250906/49--دولة-صادقت-على-اتفاقية-التجارة-الحرة-القارية-وجنوب-أفريقيا-تؤكد-الالتزام-السياسي-بتنفيذها--1104569796.html

49 دولة صادقت على اتفاقية التجارة الحرة القارية.. وجنوب أفريقيا تؤكد الالتزام السياسي بتنفيذها

49 دولة صادقت على اتفاقية التجارة الحرة القارية.. وجنوب أفريقيا تؤكد الالتزام السياسي بتنفيذها

سبوتنيك عربي

عبر وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، باركس تاو، عن عميق امتنانه لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لاستضافتها النسخة الرابعة من المعرض الأفريقي... 06.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-06T10:59+0000

2025-09-06T10:59+0000

2025-09-06T10:59+0000

العالم

أخبار العالم الآن

جنوب أفريقيا

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/06/1104569640_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8adad22babd9d77415737c7b1b89b74d.jpg

وأضاف، في لقاء حضرته "سبوتنيك"، "أود أن أهنئ أخي العزيز على تعيينه في هذا المنصب، لقد عملنا معاً لفترة طويلة جداً عندما كنا نتفاوض على هذه الاتفاقية". وأعرب عن سعادته برؤية العديد من الوزراء الحاضرين، وتطلعه إلى الحوار والمحادثات التي ستجرى.وأوضح الوزير أنه سيقدم عرضا موجزا عن حالة تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، مشيراً إلى أن 49 دولة قد صادقت على الاتفاقية، وهو ما يمثل دليلا قوياً على الإرادة السياسية لدى رؤساء الدول الأفريقية والتزامهم القانوني بإزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار. وتابع قائلاً إن الحل يكمن في قدرتنا على إيجاد حلول وسط ليس فقط في المفاوضات، بل في جهودنا التصنيعية، مؤكدا على ضرورة إظهار الفوائد العملية التي تعود على الدول المشاركة في النقاش، وخاصة تلك التي تمتلك قاعدة صناعية راسخة في قطاع السيارات، والتي تطالب بمستويات أعلى من التوطين في قواعد المنشأ. واستطرد قائلاً: "لا يمكننا الاستمرار في الحوار دون أن نظهر لشركائنا، مثل ناميبيا، وجود رغبة حقيقية من جانب صناعتنا في جنوب أفريقيا لضمان أن الفوائد الصناعية تعود أيضاً على ناميبيا، فإذا لم يحدث ذلك، فلن يكون هناك حافز لجاري للموافقة على قواعد المنشأ".واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مرفق التمويل بقيمة مليار دولار الذي تم إنشاؤه لا ينبغي النظر إليه كغاية في حد ذاته، بل كوسيلة نحو التصنيع، ويجب استثماره كحافز لجلب رؤوس أموال إضافية من خلال برامج حكومية وتحفيزية، مشيرا إلى أن التحول نحو مركبات الطاقة الجديدة يمنح أفريقيا فرصة لتحقيق قفزة في قاعدتها الصناعية نظراً لامتلاكها للمعادن الأساسية اللازمة لهذا التحول.

https://sarabic.ae/20250906/وزيرة-الصناعة-التونسية-نسعى-لبناء-أفريقيا-صناعية-ذات-سيادة-1104567742.html

https://sarabic.ae/20250906/وزيرة-نيجيرية-لـسبوتنيك-نطمح-لتحطيم-الرقم-القياسي-لصفقات-المعرض-الأفريقي-للتجارة-البينية-2025-1104566647.html

جنوب أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, جنوب أفريقيا, الأخبار