49 دولة صادقت على اتفاقية التجارة الحرة القارية.. وجنوب أفريقيا تؤكد الالتزام السياسي بتنفيذها
49 دولة صادقت على اتفاقية التجارة الحرة القارية.. وجنوب أفريقيا تؤكد الالتزام السياسي بتنفيذها
عبر وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، باركس تاو، عن عميق امتنانه لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لاستضافتها النسخة الرابعة من المعرض الأفريقي... 06.09.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف، في لقاء حضرته "سبوتنيك"، "أود أن أهنئ أخي العزيز على تعيينه في هذا المنصب، لقد عملنا معاً لفترة طويلة جداً عندما كنا نتفاوض على هذه الاتفاقية". وأعرب عن سعادته برؤية العديد من الوزراء الحاضرين، وتطلعه إلى الحوار والمحادثات التي ستجرى.وأوضح الوزير أنه سيقدم عرضا موجزا عن حالة تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، مشيراً إلى أن 49 دولة قد صادقت على الاتفاقية، وهو ما يمثل دليلا قوياً على الإرادة السياسية لدى رؤساء الدول الأفريقية والتزامهم القانوني بإزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار. وتابع قائلاً إن الحل يكمن في قدرتنا على إيجاد حلول وسط ليس فقط في المفاوضات، بل في جهودنا التصنيعية، مؤكدا على ضرورة إظهار الفوائد العملية التي تعود على الدول المشاركة في النقاش، وخاصة تلك التي تمتلك قاعدة صناعية راسخة في قطاع السيارات، والتي تطالب بمستويات أعلى من التوطين في قواعد المنشأ. واستطرد قائلاً: "لا يمكننا الاستمرار في الحوار دون أن نظهر لشركائنا، مثل ناميبيا، وجود رغبة حقيقية من جانب صناعتنا في جنوب أفريقيا لضمان أن الفوائد الصناعية تعود أيضاً على ناميبيا، فإذا لم يحدث ذلك، فلن يكون هناك حافز لجاري للموافقة على قواعد المنشأ".واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مرفق التمويل بقيمة مليار دولار الذي تم إنشاؤه لا ينبغي النظر إليه كغاية في حد ذاته، بل كوسيلة نحو التصنيع، ويجب استثماره كحافز لجلب رؤوس أموال إضافية من خلال برامج حكومية وتحفيزية، مشيرا إلى أن التحول نحو مركبات الطاقة الجديدة يمنح أفريقيا فرصة لتحقيق قفزة في قاعدتها الصناعية نظراً لامتلاكها للمعادن الأساسية اللازمة لهذا التحول.
49 دولة صادقت على اتفاقية التجارة الحرة القارية.. وجنوب أفريقيا تؤكد الالتزام السياسي بتنفيذها

عبر وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، باركس تاو، عن عميق امتنانه لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية لاستضافتها النسخة الرابعة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF) وهذا الاجتماع الهام.
وأضاف، في لقاء حضرته "سبوتنيك"، "أود أن أهنئ أخي العزيز على تعيينه في هذا المنصب، لقد عملنا معاً لفترة طويلة جداً عندما كنا نتفاوض على هذه الاتفاقية". وأعرب عن سعادته برؤية العديد من الوزراء الحاضرين، وتطلعه إلى الحوار والمحادثات التي ستجرى.
وأوضح الوزير أنه سيقدم عرضا موجزا عن حالة تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، مشيراً إلى أن 49 دولة قد صادقت على الاتفاقية، وهو ما يمثل دليلا قوياً على الإرادة السياسية لدى رؤساء الدول الأفريقية والتزامهم القانوني بإزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار.
وتابع قائلاً إن الحل يكمن في قدرتنا على إيجاد حلول وسط ليس فقط في المفاوضات، بل في جهودنا التصنيعية، مؤكدا على ضرورة إظهار الفوائد العملية التي تعود على الدول المشاركة في النقاش، وخاصة تلك التي تمتلك قاعدة صناعية راسخة في قطاع السيارات، والتي تطالب بمستويات أعلى من التوطين في قواعد المنشأ.
واستطرد قائلاً: "لا يمكننا الاستمرار في الحوار دون أن نظهر لشركائنا، مثل ناميبيا، وجود رغبة حقيقية من جانب صناعتنا في جنوب أفريقيا لضمان أن الفوائد الصناعية تعود أيضاً على ناميبيا، فإذا لم يحدث ذلك، فلن يكون هناك حافز لجاري للموافقة على قواعد المنشأ".
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مرفق التمويل بقيمة مليار دولار الذي تم إنشاؤه لا ينبغي النظر إليه كغاية في حد ذاته، بل كوسيلة نحو التصنيع، ويجب استثماره كحافز لجلب رؤوس أموال إضافية من خلال برامج حكومية وتحفيزية، مشيرا إلى أن التحول نحو مركبات الطاقة الجديدة يمنح أفريقيا فرصة لتحقيق قفزة في قاعدتها الصناعية نظراً لامتلاكها للمعادن الأساسية اللازمة لهذا التحول.
