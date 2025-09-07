https://sarabic.ae/20250907/أوليانوف-وزير-التجار-الأمريكي-يتصرف-كأنه-ممثل-قوة-استعمارية-1104584305.html
أوليانوف: وزير التجار الأمريكي يتصرف كأنه "ممثل قوة استعمارية"


صرح ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأحد، بأن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك يتصرف كأنه "ممثل قوة استعمارية". 07.09.2025
موسكو –سبوتنيك. جاء ذلك تعليقا على مقابلة هواراد لوتنيك الأخيرة مع وكالة "بلومبرغ"، التي صرح فيها بأن الهند لا تزال ترفض فتح سوقها المحلية أمام المنتجات الأمريكية، والتوقف عن شراء النفط الروسي، وتعليق مشاركتها في مجموعة "بريكس".وكتب أوليانوف على منصة "إكس"، "يتصرف هذا الرجل (لوتنيك) كممثل لقوى استعمارية. إنه لا يفهم بصدق لماذا لا تعير الهند اهتماما لتهديدات وابتزازات واشنطن".وفي أواخر أغسطس/ آب، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية إضافية بنسبة 25% على الهند بسبب مشترياتها من النفط والمنتجات النفطية الروسية. وبالتالي، رُفعت الرسوم الجمركية على واردات السلع والخدمات الهندية إلى 50%.وتصف الهند الإجراءات الأمريكية بأنها "غير معقولة وغير عادلة"، ولكنها تؤكد استعدادها للحوار ومواصلة البحث عن حلول وسط، كما تُشير السلطات الهندية إلى أن الانتقادات الأمريكية انتقائية، إذ تواصل الصين والاتحاد الأوروبي شراء النفط الروسي.
