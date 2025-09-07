https://sarabic.ae/20250907/إيران-قيود-واشنطن-على-وفدنا-المشارك-في-الأمم-المتحدة-غير-قانونية--1104593123.html
إيران: قيود واشنطن على وفدنا المشارك في الأمم المتحدة "غير قانونية"
إيران: قيود واشنطن على وفدنا المشارك في الأمم المتحدة "غير قانونية"
سبوتنيك عربي
أكد عباس موسوي، مساعد الرئيس الإيراني، أن نية الإدارة الأمريكية فرض قيود على الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "إجراء غير... 07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T13:57+0000
2025-09-07T13:57+0000
2025-09-07T13:57+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093121053_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12cb6555746f2cf7ffa1e66715f075ea.jpg
تصريحات موسوي جاءت تعليقا على ما نشرته وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق حول خطط الخارجية الأمريكية لفرض قيود على إصدار التأشيرات وحظر سفر على وفود من عدة دول، بينها إيران والسودان وزيمبابوي والبرازيل، تزامنا مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الأحد. وقال موسوي: إن ما تم الكشف عنه هو جزء من سياسة تقييدية متكررة اتبعتها واشنطن أيضا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ووفده الدبلوماسي. وأشار مساعد الرئيس الإيراني إلى أن مقر الأمم المتحدة في نيويورك يفرض التزاما قانونيا على واشنطن بتأمين التسهيلات اللازمة لمشاركة وفود الدول الأعضاء، مؤكدا أن "الأمريكيين ليس لديهم الحق في منع أي وفد من حضور الاجتماعات".وأضاف أن إيران تأمل في أن يتمكن وفدها من السفر وإلقاء كلماته وفق الخطة المقررة، مشيرا إلى أن الوفد "سيلتزم بواجباته ولن يتأثر برنامجه بشكل جوهري رغم هذه القيود".يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، كانت إيران ضمن 12 دولة شملها قرار تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع يحظر دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب تتعلق بالأمن القومي للبلاد.
https://sarabic.ae/20250605/ترامب-يصدر-أمرا-تنفيذيا-بحظر-دخول-مواطني-12-دولة-إلى-الولايات-المتحدة-1101324784.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093121053_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_103671d0a3044cbe36d3c815af1d269b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة
إيران: قيود واشنطن على وفدنا المشارك في الأمم المتحدة "غير قانونية"
أكد عباس موسوي، مساعد الرئيس الإيراني، أن نية الإدارة الأمريكية فرض قيود على الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "إجراء غير قانوني"، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات ليست جديدة، إذ سبق أن تم فرض قيود على وفود إيرانية خلال إدارات أمريكية سابقة.
تصريحات موسوي جاءت تعليقا على ما نشرته وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق حول خطط الخارجية الأمريكية لفرض قيود على إصدار التأشيرات وحظر سفر على وفود من عدة دول، بينها إيران والسودان وزيمبابوي والبرازيل، تزامنا مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة
أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الأحد.
وقال موسوي: إن ما تم الكشف عنه هو جزء من سياسة تقييدية متكررة اتبعتها واشنطن أيضا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ووفده الدبلوماسي.
وأشار مساعد الرئيس الإيراني إلى أن مقر الأمم المتحدة في نيويورك يفرض التزاما قانونيا على واشنطن بتأمين التسهيلات اللازمة لمشاركة وفود الدول الأعضاء، مؤكدا أن "الأمريكيين ليس لديهم الحق في منع أي وفد
من حضور الاجتماعات".
وأضاف أن إيران تأمل في أن يتمكن وفدها من السفر وإلقاء كلماته وفق الخطة المقررة، مشيرا إلى أن الوفد "سيلتزم بواجباته ولن يتأثر برنامجه بشكل جوهري رغم هذه القيود".
يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، كانت إيران
ضمن 12 دولة شملها قرار تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع يحظر دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب تتعلق بالأمن القومي للبلاد.