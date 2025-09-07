إيران: قيود واشنطن على وفدنا المشارك في الأمم المتحدة "غير قانونية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250907/إيران-قيود-واشنطن-على-وفدنا-المشارك-في-الأمم-المتحدة-غير-قانونية--1104593123.html
إيران: قيود واشنطن على وفدنا المشارك في الأمم المتحدة "غير قانونية"
إيران: قيود واشنطن على وفدنا المشارك في الأمم المتحدة "غير قانونية"
سبوتنيك عربي
أكد عباس موسوي، مساعد الرئيس الإيراني، أن نية الإدارة الأمريكية فرض قيود على الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "إجراء غير... 07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T13:57+0000
2025-09-07T13:57+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093121053_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_12cb6555746f2cf7ffa1e66715f075ea.jpg
تصريحات موسوي جاءت تعليقا على ما نشرته وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق حول خطط الخارجية الأمريكية لفرض قيود على إصدار التأشيرات وحظر سفر على وفود من عدة دول، بينها إيران والسودان وزيمبابوي والبرازيل، تزامنا مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الأحد. وقال موسوي: إن ما تم الكشف عنه هو جزء من سياسة تقييدية متكررة اتبعتها واشنطن أيضا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ووفده الدبلوماسي. وأشار مساعد الرئيس الإيراني إلى أن مقر الأمم المتحدة في نيويورك يفرض التزاما قانونيا على واشنطن بتأمين التسهيلات اللازمة لمشاركة وفود الدول الأعضاء، مؤكدا أن "الأمريكيين ليس لديهم الحق في منع أي وفد من حضور الاجتماعات".وأضاف أن إيران تأمل في أن يتمكن وفدها من السفر وإلقاء كلماته وفق الخطة المقررة، مشيرا إلى أن الوفد "سيلتزم بواجباته ولن يتأثر برنامجه بشكل جوهري رغم هذه القيود".يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، كانت إيران ضمن 12 دولة شملها قرار تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع يحظر دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب تتعلق بالأمن القومي للبلاد.
https://sarabic.ae/20250605/ترامب-يصدر-أمرا-تنفيذيا-بحظر-دخول-مواطني-12-دولة-إلى-الولايات-المتحدة-1101324784.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093121053_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_103671d0a3044cbe36d3c815af1d269b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة

إيران: قيود واشنطن على وفدنا المشارك في الأمم المتحدة "غير قانونية"

13:57 GMT 07.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonضابط شرطة يقف حارسًا خارج مقر الأمم المتحدة خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، 24 سبتمبر 2024، في نيويورك
ضابط شرطة يقف حارسًا خارج مقر الأمم المتحدة خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، 24 سبتمبر 2024، في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
أكد عباس موسوي، مساعد الرئيس الإيراني، أن نية الإدارة الأمريكية فرض قيود على الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "إجراء غير قانوني"، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات ليست جديدة، إذ سبق أن تم فرض قيود على وفود إيرانية خلال إدارات أمريكية سابقة.
تصريحات موسوي جاءت تعليقا على ما نشرته وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق حول خطط الخارجية الأمريكية لفرض قيود على إصدار التأشيرات وحظر سفر على وفود من عدة دول، بينها إيران والسودان وزيمبابوي والبرازيل، تزامنا مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الأحد.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
ترامب يصدر أمرا تنفيذيا بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى أمريكا
5 يونيو, 01:00 GMT
وقال موسوي: إن ما تم الكشف عنه هو جزء من سياسة تقييدية متكررة اتبعتها واشنطن أيضا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ووفده الدبلوماسي.
وأشار مساعد الرئيس الإيراني إلى أن مقر الأمم المتحدة في نيويورك يفرض التزاما قانونيا على واشنطن بتأمين التسهيلات اللازمة لمشاركة وفود الدول الأعضاء، مؤكدا أن "الأمريكيين ليس لديهم الحق في منع أي وفد من حضور الاجتماعات".
وأضاف أن إيران تأمل في أن يتمكن وفدها من السفر وإلقاء كلماته وفق الخطة المقررة، مشيرا إلى أن الوفد "سيلتزم بواجباته ولن يتأثر برنامجه بشكل جوهري رغم هذه القيود".
يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، كانت إيران ضمن 12 دولة شملها قرار تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع يحظر دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب تتعلق بالأمن القومي للبلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала