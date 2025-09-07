https://sarabic.ae/20250907/إيران-قيود-واشنطن-على-وفدنا-المشارك-في-الأمم-المتحدة-غير-قانونية--1104593123.html

إيران: قيود واشنطن على وفدنا المشارك في الأمم المتحدة "غير قانونية"

إيران: قيود واشنطن على وفدنا المشارك في الأمم المتحدة "غير قانونية"

أكد عباس موسوي، مساعد الرئيس الإيراني، أن نية الإدارة الأمريكية فرض قيود على الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "إجراء غير...

تصريحات موسوي جاءت تعليقا على ما نشرته وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق حول خطط الخارجية الأمريكية لفرض قيود على إصدار التأشيرات وحظر سفر على وفود من عدة دول، بينها إيران والسودان وزيمبابوي والبرازيل، تزامنا مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الأحد. وقال موسوي: إن ما تم الكشف عنه هو جزء من سياسة تقييدية متكررة اتبعتها واشنطن أيضا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ووفده الدبلوماسي. وأشار مساعد الرئيس الإيراني إلى أن مقر الأمم المتحدة في نيويورك يفرض التزاما قانونيا على واشنطن بتأمين التسهيلات اللازمة لمشاركة وفود الدول الأعضاء، مؤكدا أن "الأمريكيين ليس لديهم الحق في منع أي وفد من حضور الاجتماعات".وأضاف أن إيران تأمل في أن يتمكن وفدها من السفر وإلقاء كلماته وفق الخطة المقررة، مشيرا إلى أن الوفد "سيلتزم بواجباته ولن يتأثر برنامجه بشكل جوهري رغم هذه القيود".يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، كانت إيران ضمن 12 دولة شملها قرار تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع يحظر دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب تتعلق بالأمن القومي للبلاد.

