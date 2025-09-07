https://sarabic.ae/20250907/الخارجية-الروسية-ترد-على-تصريحات-كالاس-المعادية-لروسيا-1104595626.html
الخارجية الروسية ترد على تصريحات كالاس المعادية لروسيا
الخارجية الروسية ترد على تصريحات كالاس المعادية لروسيا
سبوتنيك عربي
ذكرت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تصريحات وزيرة الخارجية الأوروبية كايا كالاس حول التطور التكنولوجي لروسيا تشهد على جهلها... 07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T15:11+0000
2025-09-07T15:11+0000
2025-09-07T15:11+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وأضافت زاخاروفا عبر قناتها على التلغرام في رد على تصريحات كالاس بأن "الصينيين يتمتعون بمهارات تكنولوجية متميزة، لكن إنجازاتهم في العلوم الاجتماعية أقل من الروس، الذين بدورهم ليسوا بنفس القوة التكنولوجية، لكنهم متفوقون في العلوم الاجتماعية".وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أنه من دون تطور كبير في العلوم الاجتماعية، فإن الصين، بدورها، لن تكون قادرة على إدارة عدد سكان يصل إلى مليار نسمة.أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 29 يوليو/ حزيران الفائت، أن روسيا نجحت في مواكبة منافسيها والتقدم بشكل ملحوظ في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتقدم إلى الأمام.وتابع: "لذلك، في أوقات صعبة نسبيًا، ولن نسرد الآن كل الأسباب وكل ما رافقنا في السنوات السابقة، تمكّنا، بمساعدة "سبيربنك"، حتى لو لم يكن ذلك ضمن نطاق مهامكم المباشرة، من الوصول إلى مراكز مكّنتنا ليس فقط من عدم التخلف عن المنافسين، بل والتقدم إلى الأمام، وأحيانًا حتى بتفوق".
https://sarabic.ae/20250907/روسيا-بريطانيا-لديها-مخربون-قادرون-على-تنفيذ-عمل-إرهابي-مثل-تفجير-خطي-التيار-الشمالي-1104594316.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
الخارجية الروسية ترد على تصريحات كالاس المعادية لروسيا
ذكرت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تصريحات وزيرة الخارجية الأوروبية كايا كالاس حول التطور التكنولوجي لروسيا تشهد على جهلها المطلق.
وأضافت زاخاروفا عبر قناتها على التلغرام في رد على تصريحات كالاس بأن "الصينيين يتمتعون بمهارات تكنولوجية متميزة، لكن إنجازاتهم في العلوم الاجتماعية أقل من الروس، الذين بدورهم ليسوا بنفس القوة التكنولوجية، لكنهم متفوقون في العلوم الاجتماعية".
وتساءلت زاخاروفا ساخطةً: "إذا كانت روسيا "ليست قوية في التكنولوجيا"، فمن بنى جسر القرم؟ من أطلق الصواريخ من قاعدة فوستوتشني الفضائية؟ من أنشأ أوريشنيك؟ وهكذا دواليك... كالاس الأمية الناقدة".
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أنه من دون تطور كبير في العلوم الاجتماعية، فإن الصين، بدورها، لن تكون قادرة على إدارة عدد سكان يصل إلى مليار نسمة.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 29 يوليو/ حزيران الفائت، أن روسيا نجحت في مواكبة منافسيها والتقدم بشكل ملحوظ في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتقدم إلى الأمام.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لبنك "سبيربنك"، غيرمان غريف: "أنت والأشخاص الذين جمعتهم حولك، تمكنتم في الوقت المناسب من رؤية الاتجاهات الواعدة الرئيسية، والجوهرية والشاملة، وتبنيتموها في الوقت المناسب واستثمرتم فيها الموارد اللازمة".
وتابع: "لذلك، في أوقات صعبة نسبيًا، ولن نسرد الآن كل الأسباب وكل ما رافقنا في السنوات السابقة، تمكّنا، بمساعدة "سبيربنك"، حتى لو لم يكن ذلك ضمن نطاق مهامكم المباشرة، من الوصول إلى مراكز مكّنتنا ليس فقط من عدم التخلف عن المنافسين، بل والتقدم إلى الأمام، وأحيانًا حتى بتفوق".