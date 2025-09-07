الخارجية الروسية ترد على تصريحات كالاس المعادية لروسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية ترد على تصريحات كالاس المعادية لروسيا
سبوتنيك عربي
ذكرت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تصريحات وزيرة الخارجية الأوروبية كايا كالاس حول التطور التكنولوجي لروسيا تشهد على جهلها...
روسيا
العالم
وأضافت زاخاروفا عبر قناتها على التلغرام في رد على تصريحات كالاس بأن "الصينيين يتمتعون بمهارات تكنولوجية متميزة، لكن إنجازاتهم في العلوم الاجتماعية أقل من الروس، الذين بدورهم ليسوا بنفس القوة التكنولوجية، لكنهم متفوقون في العلوم الاجتماعية".وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أنه من دون تطور كبير في العلوم الاجتماعية، فإن الصين، بدورها، لن تكون قادرة على إدارة عدد سكان يصل إلى مليار نسمة.أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 29 يوليو/ حزيران الفائت، أن روسيا نجحت في مواكبة منافسيها والتقدم بشكل ملحوظ في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتقدم إلى الأمام.وتابع: "لذلك، في أوقات صعبة نسبيًا، ولن نسرد الآن كل الأسباب وكل ما رافقنا في السنوات السابقة، تمكّنا، بمساعدة "سبيربنك"، حتى لو لم يكن ذلك ضمن نطاق مهامكم المباشرة، من الوصول إلى مراكز مكّنتنا ليس فقط من عدم التخلف عن المنافسين، بل والتقدم إلى الأمام، وأحيانًا حتى بتفوق".
روسيا, العالم
الخارجية الروسية ترد على تصريحات كالاس المعادية لروسيا

15:11 GMT 07.09.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ذكرت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن تصريحات وزيرة الخارجية الأوروبية كايا كالاس حول التطور التكنولوجي لروسيا تشهد على جهلها المطلق.
وأضافت زاخاروفا عبر قناتها على التلغرام في رد على تصريحات كالاس بأن "الصينيين يتمتعون بمهارات تكنولوجية متميزة، لكن إنجازاتهم في العلوم الاجتماعية أقل من الروس، الذين بدورهم ليسوا بنفس القوة التكنولوجية، لكنهم متفوقون في العلوم الاجتماعية".
وتساءلت زاخاروفا ساخطةً: "إذا كانت روسيا "ليست قوية في التكنولوجيا"، فمن بنى جسر القرم؟ من أطلق الصواريخ من قاعدة فوستوتشني الفضائية؟ من أنشأ أوريشنيك؟ وهكذا دواليك... كالاس الأمية الناقدة".
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أنه من دون تطور كبير في العلوم الاجتماعية، فإن الصين، بدورها، لن تكون قادرة على إدارة عدد سكان يصل إلى مليار نسمة.
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
روسيا: بريطانيا لديها مخربون قادرون على تنفيذ عمل إرهابي مثل تفجير خطي "التيار الشمالي"
14:40 GMT
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 29 يوليو/ حزيران الفائت، أن روسيا نجحت في مواكبة منافسيها والتقدم بشكل ملحوظ في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتقدم إلى الأمام.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لبنك "سبيربنك"، غيرمان غريف: "أنت والأشخاص الذين جمعتهم حولك، تمكنتم في الوقت المناسب من رؤية الاتجاهات الواعدة الرئيسية، والجوهرية والشاملة، وتبنيتموها في الوقت المناسب واستثمرتم فيها الموارد اللازمة".
وتابع: "لذلك، في أوقات صعبة نسبيًا، ولن نسرد الآن كل الأسباب وكل ما رافقنا في السنوات السابقة، تمكّنا، بمساعدة "سبيربنك"، حتى لو لم يكن ذلك ضمن نطاق مهامكم المباشرة، من الوصول إلى مراكز مكّنتنا ليس فقط من عدم التخلف عن المنافسين، بل والتقدم إلى الأمام، وأحيانًا حتى بتفوق".
