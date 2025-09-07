"حشرة التقبيل" تهدد 32 ولاية أمريكية بانتشار مرض "شاغاس"

عربي
وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن حشرة الترياتومين، التي تلقب بـ"حشرة التقبيل" لتفضيلها لدغ الوجه، وُجدت في عدة ولايات جنوبية، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. وتشير التقديرات إلى أن مئات الآلاف قد يكونون مصابين بالمرض دون علمهم، حيث تؤكد بيانات جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA Health) أن أكثر من 300 ألف شخص في الولايات المتحدة، من بينهم حوالي 45 ألفا في مقاطعة لوس أنجلوس وحدها، قد يكونون حاملين للطفيلي المسبب للمرض. تنقل الحشرة الطفيلي المعروف بـ"المقوسة الكروزية" عبر لدغاتها، حيث تترك فضلاتها بالقرب من مكان اللدغة، وعند خدش الجلد، ينتقل الطفيلي إلى مجرى الدم. تشمل الأعراض الأولية الحمى، التعب، آلام الجسم، الصداع، وفقدان الشهية، مع علامة مميزة تتمثل في تورم الجفن. وفي حالات متقدمة، قد يتسبب المرض بمضاعفات خطيرة مثل تضخم القلب أو المريء أو القولون، وربما قصور عضلة القلب.وأوصت مراكز السيطرة على الأمراض بتصنيف مرض شاغاس كمرض "متوطن" في الولايات المتحدة، نظرا لانتشاره المستمر في مناطق جغرافية متعددة.وتدعو السلطات الصحية إلى تعزيز الوعي العام وتكثيف الفحوصات للكشف المبكر عن المرض، للحد من تأثيراته الصحية الخطيرة.
يثير مرض شاغاس، الذي تنقله حشرة تُعرف بـحشرة الترياتومين التي تلقب بـ"حشرة التقبيل"، قلقا متزايدا في الولايات المتحدة، حيث رُصد انتشاره في 32 ولاية.
وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن حشرة الترياتومين، التي تلقب بـ"حشرة التقبيل" لتفضيلها لدغ الوجه، وُجدت في عدة ولايات جنوبية، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وتشير التقديرات إلى أن مئات الآلاف قد يكونون مصابين بالمرض دون علمهم، حيث تؤكد بيانات جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA Health) أن أكثر من 300 ألف شخص في الولايات المتحدة، من بينهم حوالي 45 ألفا في مقاطعة لوس أنجلوس وحدها، قد يكونون حاملين للطفيلي المسبب للمرض.

وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض أن الإصابات البشرية بمرض شاغاس سُجلت في ثماني ولايات هي: أريزونا، تكساس، لويزيانا، ميسوري، ميسيسيبي، أركنساس، تينيسي، وكاليفورنيا، بينما رُصدت إصابات حيوانية في ولايات أخرى تشمل نيو مكسيكو، أوكلاهوما، وفلوريدا. ومع ذلك، يبقى الوعي بالإصابة منخفضاً للغاية، إذ يعلم أقل من 2% من المصابين بحالتهم.

دجاج - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
وباء خطير يسبب أزمة في أمريكا.. وتركيا تتدخل للمساعدة
22 فبراير, 12:39 GMT
تنقل الحشرة الطفيلي المعروف بـ"المقوسة الكروزية" عبر لدغاتها، حيث تترك فضلاتها بالقرب من مكان اللدغة، وعند خدش الجلد، ينتقل الطفيلي إلى مجرى الدم.

تشمل الأعراض الأولية الحمى، التعب، آلام الجسم، الصداع، وفقدان الشهية، مع علامة مميزة تتمثل في تورم الجفن.

وفي حالات متقدمة، قد يتسبب المرض بمضاعفات خطيرة مثل تضخم القلب أو المريء أو القولون، وربما قصور عضلة القلب.

من جانبها، حذرت الدكتورة جوديث كورير، رئيسة قسم الأمراض المعدية في UCLA Health، من أن "الغالبية العظمى من المصابين لا يدركون إصابتهم، وغالبا ما يُكتشف المرض بعد أن يصبح العلاج أقل فعالية".

وأوصت مراكز السيطرة على الأمراض بتصنيف مرض شاغاس كمرض "متوطن" في الولايات المتحدة، نظرا لانتشاره المستمر في مناطق جغرافية متعددة.

وتدعو السلطات الصحية إلى تعزيز الوعي العام وتكثيف الفحوصات للكشف المبكر عن المرض، للحد من تأثيراته الصحية الخطيرة.
