https://sarabic.ae/20250907/حشرة-التقبيل-تهدد-32-ولاية-أمريكية-بانتشار-مرض-شاغاس-1104593241.html

"حشرة التقبيل" تهدد 32 ولاية أمريكية بانتشار مرض "شاغاس"

"حشرة التقبيل" تهدد 32 ولاية أمريكية بانتشار مرض "شاغاس"

سبوتنيك عربي

يثير مرض شاغاس، الذي تنقله حشرة تُعرف بـحشرة الترياتومين التي تلقب بـ"حشرة التقبيل"، قلقا متزايدا في الولايات المتحدة، حيث رُصد انتشاره في 32 ولاية. 07.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-07T14:02+0000

2025-09-07T14:02+0000

2025-09-07T14:02+0000

مجتمع

الولايات المتحدة الأمريكية

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/15/1046322819_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_9a2a516c96f050d78ca01ea58af491e6.jpg

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن حشرة الترياتومين، التي تلقب بـ"حشرة التقبيل" لتفضيلها لدغ الوجه، وُجدت في عدة ولايات جنوبية، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. وتشير التقديرات إلى أن مئات الآلاف قد يكونون مصابين بالمرض دون علمهم، حيث تؤكد بيانات جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA Health) أن أكثر من 300 ألف شخص في الولايات المتحدة، من بينهم حوالي 45 ألفا في مقاطعة لوس أنجلوس وحدها، قد يكونون حاملين للطفيلي المسبب للمرض. تنقل الحشرة الطفيلي المعروف بـ"المقوسة الكروزية" عبر لدغاتها، حيث تترك فضلاتها بالقرب من مكان اللدغة، وعند خدش الجلد، ينتقل الطفيلي إلى مجرى الدم. تشمل الأعراض الأولية الحمى، التعب، آلام الجسم، الصداع، وفقدان الشهية، مع علامة مميزة تتمثل في تورم الجفن. وفي حالات متقدمة، قد يتسبب المرض بمضاعفات خطيرة مثل تضخم القلب أو المريء أو القولون، وربما قصور عضلة القلب.وأوصت مراكز السيطرة على الأمراض بتصنيف مرض شاغاس كمرض "متوطن" في الولايات المتحدة، نظرا لانتشاره المستمر في مناطق جغرافية متعددة.وتدعو السلطات الصحية إلى تعزيز الوعي العام وتكثيف الفحوصات للكشف المبكر عن المرض، للحد من تأثيراته الصحية الخطيرة.

https://sarabic.ae/20250222/وباء-خطير-يسبب-أزمة-في-أمريكا-وتركيا-تتدخل-للمساعدة-1098062541.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات