دميترييف: السلام في أوكرانيا قريب بفضل المحادثات الأمريكية الروسية
أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، أن حل النزاع الأوكراني قريب، بفضل الحوار بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة. 07.09.2025
وعلق دميترييف على صفحته الشخصية في موقع "إكس"، على منشور السفير الأمريكي السابق لدى روسيا مايكل ماكفول، والذي دعا خلاله للضغط على روسيا، لإجراء محادثات سلام حول أوكرانيا: "غير صحيح، السلام قريب بفضل الحوار بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وذكر دميترييف في منشور سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيمنعان اندلاع حرب عالمية ثالثة.يذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب ناقشا خلال لقائهما في ألاسكا في 15 أغسطس/ آب الماضي، سبل تسوية النزاع الأوكراني، حيث وصف كلا الزعيمين الاجتماع بالإيجابي.هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس إن هناك اتفاقا مع ترامب على إجراء اتصالات هاتفية بينهما عندما تقتضي الضرورة ذلك.
06:10 GMT 07.09.2025 (تم التحديث: 06:11 GMT 07.09.2025)
أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، أن حل النزاع الأوكراني قريب، بفضل الحوار بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة.
وعلق دميترييف على صفحته الشخصية في موقع "إكس"، على منشور السفير الأمريكي السابق لدى روسيا مايكل ماكفول، والذي دعا خلاله للضغط على روسيا، لإجراء محادثات سلام حول أوكرانيا: "غير صحيح، السلام قريب بفضل الحوار بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأشار دميترييف، إلى أن "النهج الأحمق" لبايدن فشل، محاولات عزل (روسيا) فشلت، لقد فشلت العقوبات، إلا أن الحوار والاحترام والتفاهم المتبادل وحل المشكلات من أجل حل طويل الأجل، هو الطريق".
وذكر دميترييف في منشور سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيمنعان اندلاع حرب عالمية ثالثة.
يذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب ناقشا خلال لقائهما في ألاسكا في 15 أغسطس/ آب الماضي، سبل تسوية النزاع الأوكراني، حيث وصف كلا الزعيمين الاجتماع بالإيجابي.
وكشف بوتين بعد القمة، عن إمكانية الوصول إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا مهتمة بأن تكون التسوية طويلة الأمد.
هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس إن هناك اتفاقا مع ترامب على إجراء اتصالات هاتفية بينهما عندما تقتضي الضرورة ذلك.