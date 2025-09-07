عربي
https://sarabic.ae/20250907/دميترييف-السلام-في-أوكرانيا-قريب-بفضل-المحادثات-الأمريكية-الروسية-1104585480.html
دميترييف: السلام في أوكرانيا قريب بفضل المحادثات الأمريكية الروسية
أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، أن حل النزاع الأوكراني قريب، بفضل الحوار بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة. 07.09.2025, سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
وعلق دميترييف على صفحته الشخصية في موقع "إكس"، على منشور السفير الأمريكي السابق لدى روسيا مايكل ماكفول، والذي دعا خلاله للضغط على روسيا، لإجراء محادثات سلام حول أوكرانيا: "غير صحيح، السلام قريب بفضل الحوار بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وذكر دميترييف في منشور سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيمنعان اندلاع حرب عالمية ثالثة.يذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب ناقشا خلال لقائهما في ألاسكا في 15 أغسطس/ آب الماضي، سبل تسوية النزاع الأوكراني، حيث وصف كلا الزعيمين الاجتماع بالإيجابي.هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس إن هناك اتفاقا مع ترامب على إجراء اتصالات هاتفية بينهما عندما تقتضي الضرورة ذلك.
تابعنا عبر
أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، أن حل النزاع الأوكراني قريب، بفضل الحوار بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة.
وعلق دميترييف على صفحته الشخصية في موقع "إكس"، على منشور السفير الأمريكي السابق لدى روسيا مايكل ماكفول، والذي دعا خلاله للضغط على روسيا، لإجراء محادثات سلام حول أوكرانيا: "غير صحيح، السلام قريب بفضل الحوار بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأشار دميترييف، إلى أن "النهج الأحمق" لبايدن فشل، محاولات عزل (روسيا) فشلت، لقد فشلت العقوبات، إلا أن الحوار والاحترام والتفاهم المتبادل وحل المشكلات من أجل حل طويل الأجل، هو الطريق".

وذكر دميترييف في منشور سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيمنعان اندلاع حرب عالمية ثالثة.
رئيس الصندوق الروسي، كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر: بوتين وترامب سيمنعان اندلاع حرب عالمية ثالثة
02:00 GMT
يذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب ناقشا خلال لقائهما في ألاسكا في 15 أغسطس/ آب الماضي، سبل تسوية النزاع الأوكراني، حيث وصف كلا الزعيمين الاجتماع بالإيجابي.

وكشف بوتين بعد القمة، عن إمكانية الوصول إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا مهتمة بأن تكون التسوية طويلة الأمد.

هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس إن هناك اتفاقا مع ترامب على إجراء اتصالات هاتفية بينهما عندما تقتضي الضرورة ذلك.
