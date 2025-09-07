رئيس مجلس الدوما الروسي: الغرب يواصل سعيه إلى عالم أحادي القطب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250907/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-الغرب-يواصل-سعيه-إلى-عالم-أحادي-القطب-1104595992.html
رئيس مجلس الدوما الروسي: الغرب يواصل سعيه إلى عالم أحادي القطب
رئيس مجلس الدوما الروسي: الغرب يواصل سعيه إلى عالم أحادي القطب
سبوتنيك عربي
صرح رئيس مجلس الدوما، رئيس الجمعية البرلمانية لاتحاد بيلاروسيا وروسيا، فياتشيسلاف فولودين، بأن الدول الغربية تواصل مساعيها لجعل العالم أحادي القطب، وتسعى اليوم... 07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T15:47+0000
2025-09-07T15:47+0000
مجلس الدوما
فياتشيسلاف فولودين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار بيلاروسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/13/1050753934_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfdefc4fd9583245c87018668e4b3eac.jpg
وقال فولودين خلال الجلسة العامة لمنتدى شباب الدولة الاتحادي المنعقدة، اليوم الأحد ،في مدينة موغيليف البيلاروسية:" النضال لا يتوقف. النضال من أجل العقول. وعلينا أن ندرك أن من يقاتلوننا يريدون الانتقام". وأشار فولودين بأن "العديد من الدول الغربية ترغب في نسيان تلك الفترة المخزية من التاريخ، عندما حاولت، بالتعاون مع ألمانيا الفاشية، استعباد العالم بأسره، وجعله أحادي القطب".وأكد فولودين أنه طوال تاريخ البلاد، لم تتمكن أي تحديات خارجية من كسر الدولة الروسية، التي تغلبت على مجموعة واسعة من التحديات، كما أنه خلال الثلاثين عاماً الماضية، تم تدمير أكثر من 3500 مقبرة عسكرية في الدول الأوروبية.وأوضح رئيس مجلس الدوما إلى أن الدول التي تريد استعباد واستعمار الدول الأخرى تنفذ مشاريع بهدف إضعافها وتدميرها، مشيراً إلى أن أنه من الخطأ قياس الحياة من خلال القيم المادية، لأنها "ليست على الإطلاق الأشياء الأكثر أهمية".يشارك في المنتدى برلمانيون روس وبيلاروسيون، ومؤرخون شباب، وأساتذة جامعات، وطلاب أقسام التاريخ، وممثلون عن الحركات الشبابية.
https://sarabic.ae/20250824/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-فياتشيسلاف-فولودين-يصل-الصين-في-زيارة-رسمية-1104098922.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/13/1050753934_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8fff7ea6768d653f2401fce28280e4a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مجلس الدوما, فياتشيسلاف فولودين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم
مجلس الدوما, فياتشيسلاف فولودين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار بيلاروسيا اليوم

رئيس مجلس الدوما الروسي: الغرب يواصل سعيه إلى عالم أحادي القطب

15:47 GMT 07.09.2025
© Photo / مجلس الدومارئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين
رئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
© Photo / مجلس الدوما
تابعنا عبر
صرح رئيس مجلس الدوما، رئيس الجمعية البرلمانية لاتحاد بيلاروسيا وروسيا، فياتشيسلاف فولودين، بأن الدول الغربية تواصل مساعيها لجعل العالم أحادي القطب، وتسعى اليوم إلى استقطاب عقول الشباب لسحب هوية دول أخرى.
وقال فولودين خلال الجلسة العامة لمنتدى شباب الدولة الاتحادي المنعقدة، اليوم الأحد ،في مدينة موغيليف البيلاروسية:" النضال لا يتوقف. النضال من أجل العقول. وعلينا أن ندرك أن من يقاتلوننا يريدون الانتقام".

وأضاف فولودين: "العديد من الدول الغربية ترغب في نسيان تلك الفترة المخزية من التاريخ، عندما حاولت، بالتعاون مع ألمانيا الفاشية، استعباد العالم بأسره، وجعله أحادي القطب".

فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين يصل الصين في زيارة رسمية
24 أغسطس, 23:20 GMT
وأشار فولودين بأن "العديد من الدول الغربية ترغب في نسيان تلك الفترة المخزية من التاريخ، عندما حاولت، بالتعاون مع ألمانيا الفاشية، استعباد العالم بأسره، وجعله أحادي القطب".
وأكد فولودين أنه طوال تاريخ البلاد، لم تتمكن أي تحديات خارجية من كسر الدولة الروسية، التي تغلبت على مجموعة واسعة من التحديات، كما أنه خلال الثلاثين عاماً الماضية، تم تدمير أكثر من 3500 مقبرة عسكرية في الدول الأوروبية.

وتابع: "لقد دنسوا ذكرانا، ودنسوا أحباءنا"، مضيفا أنه يجب اليوم بذل كل ما في وسعنا لحماية ذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى".

وأوضح رئيس مجلس الدوما إلى أن الدول التي تريد استعباد واستعمار الدول الأخرى تنفذ مشاريع بهدف إضعافها وتدميرها، مشيراً إلى أن أنه من الخطأ قياس الحياة من خلال القيم المادية، لأنها "ليست على الإطلاق الأشياء الأكثر أهمية".
يشارك في المنتدى برلمانيون روس وبيلاروسيون، ومؤرخون شباب، وأساتذة جامعات، وطلاب أقسام التاريخ، وممثلون عن الحركات الشبابية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала