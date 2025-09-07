https://sarabic.ae/20250907/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-الغرب-يواصل-سعيه-إلى-عالم-أحادي-القطب-1104595992.html
رئيس مجلس الدوما الروسي: الغرب يواصل سعيه إلى عالم أحادي القطب
صرح رئيس مجلس الدوما، رئيس الجمعية البرلمانية لاتحاد بيلاروسيا وروسيا، فياتشيسلاف فولودين، بأن الدول الغربية تواصل مساعيها لجعل العالم أحادي القطب، وتسعى اليوم... 07.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال فولودين خلال الجلسة العامة لمنتدى شباب الدولة الاتحادي المنعقدة، اليوم الأحد ،في مدينة موغيليف البيلاروسية:" النضال لا يتوقف. النضال من أجل العقول. وعلينا أن ندرك أن من يقاتلوننا يريدون الانتقام". وأشار فولودين بأن "العديد من الدول الغربية ترغب في نسيان تلك الفترة المخزية من التاريخ، عندما حاولت، بالتعاون مع ألمانيا الفاشية، استعباد العالم بأسره، وجعله أحادي القطب".وأكد فولودين أنه طوال تاريخ البلاد، لم تتمكن أي تحديات خارجية من كسر الدولة الروسية، التي تغلبت على مجموعة واسعة من التحديات، كما أنه خلال الثلاثين عاماً الماضية، تم تدمير أكثر من 3500 مقبرة عسكرية في الدول الأوروبية.وأوضح رئيس مجلس الدوما إلى أن الدول التي تريد استعباد واستعمار الدول الأخرى تنفذ مشاريع بهدف إضعافها وتدميرها، مشيراً إلى أن أنه من الخطأ قياس الحياة من خلال القيم المادية، لأنها "ليست على الإطلاق الأشياء الأكثر أهمية".يشارك في المنتدى برلمانيون روس وبيلاروسيون، ومؤرخون شباب، وأساتذة جامعات، وطلاب أقسام التاريخ، وممثلون عن الحركات الشبابية.
صرح رئيس مجلس الدوما، رئيس الجمعية البرلمانية لاتحاد بيلاروسيا وروسيا، فياتشيسلاف فولودين، بأن الدول الغربية تواصل مساعيها لجعل العالم أحادي القطب، وتسعى اليوم إلى استقطاب عقول الشباب لسحب هوية دول أخرى.
وقال فولودين خلال الجلسة العامة لمنتدى شباب الدولة الاتحادي المنعقدة، اليوم الأحد ،في مدينة موغيليف البيلاروسية:" النضال لا يتوقف. النضال من أجل العقول. وعلينا أن ندرك أن من يقاتلوننا يريدون الانتقام".
وأضاف فولودين: "العديد من الدول الغربية ترغب في نسيان تلك الفترة المخزية من التاريخ، عندما حاولت، بالتعاون مع ألمانيا الفاشية، استعباد العالم بأسره، وجعله أحادي القطب".
وأكد فولودين أنه طوال تاريخ البلاد، لم تتمكن أي تحديات خارجية من كسر الدولة الروسية
، التي تغلبت على مجموعة واسعة من التحديات، كما أنه خلال الثلاثين عاماً الماضية، تم تدمير أكثر من 3500 مقبرة عسكرية في الدول الأوروبية.
وتابع: "لقد دنسوا ذكرانا، ودنسوا أحباءنا"، مضيفا أنه يجب اليوم بذل كل ما في وسعنا لحماية ذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى".
وأوضح رئيس مجلس الدوما
إلى أن الدول التي تريد استعباد واستعمار الدول الأخرى تنفذ مشاريع بهدف إضعافها وتدميرها، مشيراً إلى أن أنه من الخطأ قياس الحياة من خلال القيم المادية، لأنها "ليست على الإطلاق الأشياء الأكثر أهمية".
يشارك في المنتدى برلمانيون روس وبيلاروسيون، ومؤرخون شباب، وأساتذة جامعات، وطلاب أقسام التاريخ، وممثلون عن الحركات الشبابية.