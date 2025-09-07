شرطة لندن توقف 890 متظاهرا ضد قرار حظر مجموعة "فلسطين أكشن"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250907/شرطة-لندن-توقف-890-متظاهرا-ضد-قرار-حظر-مجموعة-فلسطين-أكشن-1104595854.html
شرطة لندن توقف 890 متظاهرا ضد قرار حظر مجموعة "فلسطين أكشن"
شرطة لندن توقف 890 متظاهرا ضد قرار حظر مجموعة "فلسطين أكشن"
سبوتنيك عربي
ألقت شرطة العاصمة البريطانية لندن القبض على 890 شخصا خلال مظاهرة نظمت يومي السبت والأحد دعما لمجموعة "فلسطين أكشن"، التي حظرتها الحكومة البريطانية في... 07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T15:43+0000
2025-09-07T15:43+0000
بريطانيا
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103110155_10:0:819:455_1920x0_80_0_0_fcd480ffaec3485a15d9162c68a1ef33.jpg
وأفادت الشرطة في بيان لها يوم الأحد أن 857 من الموقوفين واجهوا تهمة دعم منظمة محظورة، فيما أوقف 33 آخرون بسبب مخالفات متنوعة، منها 17 بتهمة الاعتداء على عناصر الشرطة، وفقا لوسائل إعلام بريطانية. وكانت الشرطة قد أعلنت السبت عن توقيف أكثر من 425 متظاهرا خلال اليوم الأول للاحتجاجات. وتأسست المجموعة عام 2020، واكتسبت شهرة واسعة بعد تنفيذها أنشطة احتجاجية ضد شركات تتعامل مع إسرائيل، خاصة عقب تصاعد الأحداث في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومن أبرز أنشطة "فلسطين أكشن" تعطيل إنتاج الطائرات المسيرة في مصنع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية بمدينة بريستول. كما شهدت قاعدة "بريز نورتون" الجوية في أوكسفوردشاير، يوم 20 يونيو/حزيران الماضي، اقتحاما من مؤيدي المجموعة، حيث رشوا طلاءً أحمر على محركات طائرتين عسكريتين، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، احتجاجا على استخدام هاتين الطائرتين في عمليات عسكرية بالشرق الأوسط.وقد رفضت المحكمة العليا طلب المجموعة لوقف تنفيذ الحظر في 4 يوليو، ما أدى إلى إدراج "فلسطين أكشن" رسميا ضمن قائمة المنظمات المحظورة اعتبارا من 5 يوليو. وبموجب القانون، يُعتبر دعم المجموعة أو الانتساب إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما، فيما يواجه من يرتدي قميصا أو يحمل شارة تحمل اسم المجموعة عقوبة سجن تصل إلى 6 أشهر. ومنذ فرض الحظر، اعتقلت الشرطة مئات المؤيدين للمجموعة خلال احتجاجات مماثلة، بما في ذلك توقيف أكثر من 500 متظاهر في 9 أغسطس/آب الماضي.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20250906/عائلات-الأسرى-الإسرائيليين-تطالب-نتنياهو-بإرسال-فريق-التفاوض-لبحث-إنهاء-الحرب-على-غزة-1104583116.html
https://sarabic.ae/20250906/حماس-تؤكد-انفتاحها-على-أي-مقترحات-تحقق-وقفا-دائما-لإطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1104580989.html
بريطانيا
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103110155_111:0:718:455_1920x0_80_0_0_686f02842cb1b08cabfda5be0b377272.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
بريطانيا, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم

شرطة لندن توقف 890 متظاهرا ضد قرار حظر مجموعة "فلسطين أكشن"

15:43 GMT 07.09.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
ألقت شرطة العاصمة البريطانية لندن القبض على 890 شخصا خلال مظاهرة نظمت يومي السبت والأحد دعما لمجموعة "فلسطين أكشن"، التي حظرتها الحكومة البريطانية في يوليو/تموز الماضي بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وأفادت الشرطة في بيان لها يوم الأحد أن 857 من الموقوفين واجهوا تهمة دعم منظمة محظورة، فيما أوقف 33 آخرون بسبب مخالفات متنوعة، منها 17 بتهمة الاعتداء على عناصر الشرطة، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.

وكانت الشرطة قد أعلنت السبت عن توقيف أكثر من 425 متظاهرا خلال اليوم الأول للاحتجاجات.

وتجمع المتظاهرون ظهر السبت في ساحة البرلمان بلندن، استجابة لدعوة أطلقتها مجموعة "الدفاع عن هيئات المحلفين لدينا"، التي عارضت قرار الحكومة بحظر "فلسطين أكشن".

وتأسست المجموعة عام 2020، واكتسبت شهرة واسعة بعد تنفيذها أنشطة احتجاجية ضد شركات تتعامل مع إسرائيل، خاصة عقب تصاعد الأحداث في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
تسليم الأسرى لدى حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب نتنياهو بإرسال فريق التفاوض لبحث إنهاء الحرب على غزة
أمس, 22:20 GMT
ومن أبرز أنشطة "فلسطين أكشن" تعطيل إنتاج الطائرات المسيرة في مصنع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية بمدينة بريستول.

كما شهدت قاعدة "بريز نورتون" الجوية في أوكسفوردشاير، يوم 20 يونيو/حزيران الماضي، اقتحاما من مؤيدي المجموعة، حيث رشوا طلاءً أحمر على محركات طائرتين عسكريتين، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، احتجاجا على استخدام هاتين الطائرتين في عمليات عسكرية بالشرق الأوسط.

وعقب هذا الحادث، قدمت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر مشروع قانون للبرلمان لتصنيف "فلسطين أكشن" كمنظمة إرهابية. وفي 2 يوليو/تموز، أقرّ مجلس العموم المشروع، ثم صادق عليه مجلس اللوردات في اليوم التالي.

وقد رفضت المحكمة العليا طلب المجموعة لوقف تنفيذ الحظر في 4 يوليو، ما أدى إلى إدراج "فلسطين أكشن" رسميا ضمن قائمة المنظمات المحظورة اعتبارا من 5 يوليو.
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
"حماس" تؤكد انفتاحها على أي مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار في قطاع غزة
أمس, 19:27 GMT
وبموجب القانون، يُعتبر دعم المجموعة أو الانتساب إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما، فيما يواجه من يرتدي قميصا أو يحمل شارة تحمل اسم المجموعة عقوبة سجن تصل إلى 6 أشهر.

ومنذ فرض الحظر، اعتقلت الشرطة مئات المؤيدين للمجموعة خلال احتجاجات مماثلة، بما في ذلك توقيف أكثر من 500 متظاهر في 9 أغسطس/آب الماضي.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала