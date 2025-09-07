https://sarabic.ae/20250907/طلاب-جزائريون-يشاركون-بابتكارات-فريدة-في-معرض-التجارة-الدولي-صور-1104603973.html
طلاب جزائريون يشاركون بابتكارات فريدة في معرض التجارة الدولي.. صور
طلاب جزائريون يشاركون بابتكارات فريدة في معرض التجارة الدولي.. صور
شاركت الجزائر في المعرض الدولي للصناعات الإفريقية والتجارة بمدينة سوسة، حيث قدّم وفد شبابي جزائري ابتكارات نوعية في مجال الروبوتيك الزراعي، عكست توجهًا طموحًا
المشروع الأول حمل اسم "المزرعة الذكية"، ويعتمد على مستشعرات رقمية متصلة بتطبيق على الهاتف الذكي، تمكّن المزارع من مراقبة محاصيله عبر بيانات آنية حول درجات الحرارة، الرطوبة، وحموضة التربة.ويهدف هذا النظام إلى تحسين الإنتاجية وتقليل الهدر من خلال إدارة دقيقة للموارد الزراعية.أما المشروع الثاني فتمثل في طائرة زراعية بدون طيار (درون) صُنعت مكوناتها باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، ما ساعد على خفض تكاليف الاستيراد.وتعمل الطائرة على توزيع البذور بشكل منتظم، ما يقلل من الحاجة إلى الآلات الزراعية الثقيلة ويتيح للمزارعين حلولا اقتصادية مستدامة.وحظيت هذه المشاريع، التي جاءت بدعم من وزارة الشباب الجزائرية، بإشادة واسعة من زوار المعرض، مؤكدين أنها تمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز الابتكار التكنولوجي في المجال الزراعي.وأكد ممثل وزارة الشباب الجزائرية سواق الأونس، في مقابلة مع "سبوتنيك"، على هامش المعرض، الأحد، أن الهدف من هذه الابتكارات هو "تزويد المزارع الجزائري والإفريقي بتقنيات حديثة وميسورة التكلفة، بما يضمن تطوير الزراعة وتحقيق التنمية المستدامة".وتسعى الجزائر من خلال هذه المبادرات إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي في إفريقيا، وسط توقعات بأن تفتح المشاركة في معرض سوسة آفاق تعاون دولي وشراكات مستقبلية تدعم الأمن الغذائي وتعزز الاقتصاد الإفريقي.
