طلاب جزائريون يشاركون بابتكارات فريدة في معرض التجارة الدولي.. صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250907/طلاب-جزائريون-يشاركون-بابتكارات-فريدة-في-معرض-التجارة-الدولي-صور-1104603973.html
طلاب جزائريون يشاركون بابتكارات فريدة في معرض التجارة الدولي.. صور
طلاب جزائريون يشاركون بابتكارات فريدة في معرض التجارة الدولي.. صور
سبوتنيك عربي
شاركت الجزائر في المعرض الدولي للصناعات الإفريقية والتجارة بمدينة سوسة، حيث قدّم وفد شبابي جزائري ابتكارات نوعية في مجال الروبوتيك الزراعي، عكست توجهًا طموحًا... 07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T20:52+0000
2025-09-07T20:52+0000
حصري
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الجزائر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/07/1104603683_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c1c159ae86467885ad13e33158582361.jpg
المشروع الأول حمل اسم "المزرعة الذكية"، ويعتمد على مستشعرات رقمية متصلة بتطبيق على الهاتف الذكي، تمكّن المزارع من مراقبة محاصيله عبر بيانات آنية حول درجات الحرارة، الرطوبة، وحموضة التربة.ويهدف هذا النظام إلى تحسين الإنتاجية وتقليل الهدر من خلال إدارة دقيقة للموارد الزراعية.أما المشروع الثاني فتمثل في طائرة زراعية بدون طيار (درون) صُنعت مكوناتها باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، ما ساعد على خفض تكاليف الاستيراد.وتعمل الطائرة على توزيع البذور بشكل منتظم، ما يقلل من الحاجة إلى الآلات الزراعية الثقيلة ويتيح للمزارعين حلولا اقتصادية مستدامة.وحظيت هذه المشاريع، التي جاءت بدعم من وزارة الشباب الجزائرية، بإشادة واسعة من زوار المعرض، مؤكدين أنها تمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز الابتكار التكنولوجي في المجال الزراعي.وأكد ممثل وزارة الشباب الجزائرية سواق الأونس، في مقابلة مع "سبوتنيك"، على هامش المعرض، الأحد، أن الهدف من هذه الابتكارات هو "تزويد المزارع الجزائري والإفريقي بتقنيات حديثة وميسورة التكلفة، بما يضمن تطوير الزراعة وتحقيق التنمية المستدامة".وتسعى الجزائر من خلال هذه المبادرات إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي في إفريقيا، وسط توقعات بأن تفتح المشاركة في معرض سوسة آفاق تعاون دولي وشراكات مستقبلية تدعم الأمن الغذائي وتعزز الاقتصاد الإفريقي.
https://sarabic.ae/20250907/رئيس-مجلس-الأعمال-الجزائري-الموريتاني-العلاقات-الجزائرية-الروسية-تتجه-نحو-آفاق-واعدة-1104601223.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/07/1104603683_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3e99cc31a6f469f4ddfccf8b25414d88.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجزائر
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجزائر

طلاب جزائريون يشاركون بابتكارات فريدة في معرض التجارة الدولي.. صور

20:52 GMT 07.09.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAطلاب جزائريون يشاركون بابتكارات فريدة في معرض التجارة الدولي
طلاب جزائريون يشاركون بابتكارات فريدة في معرض التجارة الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
حصري
شاركت الجزائر في المعرض الدولي للصناعات الإفريقية والتجارة بمدينة سوسة، حيث قدّم وفد شبابي جزائري ابتكارات نوعية في مجال الروبوتيك الزراعي، عكست توجهًا طموحًا نحو تحديث الزراعة وتعزيز الاستدامة في القارة الإفريقية.
المشروع الأول حمل اسم "المزرعة الذكية"، ويعتمد على مستشعرات رقمية متصلة بتطبيق على الهاتف الذكي، تمكّن المزارع من مراقبة محاصيله عبر بيانات آنية حول درجات الحرارة، الرطوبة، وحموضة التربة.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAطلاب جزائريون يشاركون بابتكارات فريدة في معرض التجارة الدولي
طلاب جزائريون يشاركون بابتكارات فريدة في معرض التجارة الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
طلاب جزائريون يشاركون بابتكارات فريدة في معرض التجارة الدولي
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
ويهدف هذا النظام إلى تحسين الإنتاجية وتقليل الهدر من خلال إدارة دقيقة للموارد الزراعية.
أما المشروع الثاني فتمثل في طائرة زراعية بدون طيار (درون) صُنعت مكوناتها باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، ما ساعد على خفض تكاليف الاستيراد.
وتعمل الطائرة على توزيع البذور بشكل منتظم، ما يقلل من الحاجة إلى الآلات الزراعية الثقيلة ويتيح للمزارعين حلولا اقتصادية مستدامة.
وحظيت هذه المشاريع، التي جاءت بدعم من وزارة الشباب الجزائرية، بإشادة واسعة من زوار المعرض، مؤكدين أنها تمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز الابتكار التكنولوجي في المجال الزراعي.
يوسف الغازي، رئيس مجلس الأعمال الجزائري الموريتاني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
رئيس مجلس الأعمال الجزائري الموريتاني: العلاقات الجزائرية الروسية تتجه نحو آفاق واعدة
18:57 GMT
وأكد ممثل وزارة الشباب الجزائرية سواق الأونس، في مقابلة مع "سبوتنيك"، على هامش المعرض، الأحد، أن الهدف من هذه الابتكارات هو "تزويد المزارع الجزائري والإفريقي بتقنيات حديثة وميسورة التكلفة، بما يضمن تطوير الزراعة وتحقيق التنمية المستدامة".
وتسعى الجزائر من خلال هذه المبادرات إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي في إفريقيا، وسط توقعات بأن تفتح المشاركة في معرض سوسة آفاق تعاون دولي وشراكات مستقبلية تدعم الأمن الغذائي وتعزز الاقتصاد الإفريقي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала