رئيس مجلس الأعمال الجزائري الموريتاني: العلاقات الجزائرية الروسية تتجه نحو آفاق واعدة

رئيس مجلس الأعمال الجزائري الموريتاني: العلاقات الجزائرية الروسية تتجه نحو آفاق واعدة

أكد يوسف الغازي، رئيس مجلس الأعمال الجزائري الموريتاني، أن الجزائر تستضيف الدورة الرابعة لمعرض التجارة الأفريقية، الذي يشهد مشاركة حوالي ألفي عارض ويتوقع... 07.09.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح الغازي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش المعرض، اليوم الأحد، أن الجزائر فازت بتنظيم هذا الحدث الاقتصادي البارز بفضل إمكانياتها الصناعية والخدمية، خاصة في قطاعات البناء وغيرها، مما يجعلها جسرا للربط بين المتعاملين الاقتصاديين الأفارقة وصناع القرار في القارة.وقال: "هذه الدورة ستشهد حضور عدد من رؤساء الدول والحكومات وشخصيات بارزة في صناعة القرار الأفريقي، مما يعزز أهميتها. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة التبادلات التجارية الناتجة عن المعرض 40 مليار دولار، مع التركيز على قضايا حيوية مثل التمويل والتكامل الاقتصادي الأفريقي وتفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية".وتابع: "يأتي المعرض كآلية رئيسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي تضم أكثر من 50 دولة وتعد أكبر منطقة تجارة حرة في العالم بتعداد سكاني يصل إلى 1.3 مليار نسمة.وأكد يوسف الغازي أن المعرض يهدف إلى تعزيز التقارب الأفريقي ومعالجة التحديات الرئيسية، خاصة في مجالي التمويل والبنية التحتية.وأوضح أن غياب بنى تحتية ملائمة يعيق تحقيق التجارة البينية المطلوبة، مشيراً إلى مشاركة البنوك الأفريقية والدولية لدعم التنمية وتحقيق أهداف التمويل.التحديات والطموحات الأفريقيةوسلط الغازي الضوء على أهمية المعرض في مواجهة التحديات الاجتماعية الكبرى مثل الفقر والهجرة غير النظامية نحو أوروبا، مؤكدا أن أفريقيا تسعى للاستفادة من مواردها لتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.وأضاف أن المعرض يحمل طابعاً دولياً، حيث تؤثر تداعيات الفقر والهجرة على قارات أخرى.التعاون الجزائري-الموريتاني: خطوات ملموسةوفي سياق العلاقات الثنائية بين الجزائر وموريتانيا، أشار الغازي إلى تجاوز معظم التحديات المتعلقة بالسيولة وتنقل رؤوس الأموال، وذلك بفضل افتتاح أول بنك جزائري في نواكشوط، مما سهل استرجاع أموال التصدير.كما تحدث عن مشروع ربط تندوف الجزائرية بالزويرات الموريتانية عبر طريق حيوي بطول 48 كيلومترا غير معبد، والذي قررت الجزائر تمويله لتسهيل تصدير السلع إلى موريتانيا ودول غرب إفريقيا.وأضاف أن خطاً بحرياً يربط الجزائر بنواكشوط ونواذيبو سيعزز وصول السلع إلى المنطقة.دور الجزائر كبوابة لأفريقياوأكد يوسف الغازي أن الجزائر، بفضل موقعها الجغرافي ومشروع الطريق العابر للصحراء المنجز بنسبة 90 في المئة، أصبحت مركزا وبوابة لدخول العمق الأفريقي، خاصة للدول غير الساحلية مثل مالي والنيجر وتشاد.وأشار إلى أن هذا المشروع يشمل خمس دول أفريقية ويعزز التكامل الاقتصادي.العلاقات الجزائرية الروسية نحو آفاق واعدةوبخصوص العلاقات الجزائرية الروسية، أوضح الغازي أن روسيا شريك استراتيجي للجزائر، وهناك طموح لتطوير العلاقات السياسية القوية إلى مستوى اقتصادي، خاصة في مجال الزراعة، حيث أصبحت المنتجات الجزائرية تحتل مكانة متميزة.وأعرب عن تفاؤله بإمكانيات السوق الروسية لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أكد الغازي أنه يشكل 80 في المئة من القوى العاملة في الجزائر، حيث يوظف 7.5 مليون شخص من أصل 10 ملايين.وأشار إلى ضرورة تعزيز دوره من خلال تشريعات تمنحه حرية أكبر في الاستثمار داخل وخارج الجزائر، مشيدا بالاهتمام الرسمي بهذه القضية.التقدم الاقتصادي للجزائر اختتم الغازي حديثه بالتأكيد على التقدم الاقتصادي للجزائر، مستندا إلى تقارير المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تشير إلى نمو إيجابي وانخفاض التضخم.وأرجع هذا التقدم إلى السياسات التي ينتهجها رئيس الجمهورية، والتي بدأت تؤتي ثمارها، مما يعزز ثقة المواطن الجزائري ويحسن واقعه الاقتصادي.ويعد معرض التجارة الأفريقية في دورته الرابعة منصة حيوية لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، وتعكس استضافة الجزائر لهذا الحدث مكانتها كمركز اقتصادي رائد في القارة، مع توقعات بنتائج اقتصادية كبيرة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2063.

