فوز الإسباني ألكاراز ببطولة أمريكا المفتوحة للمرة الثانية في مسيرته

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
بطولة أمريكا المفتوحة
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/0a/1066250826_0:248:3070:1975_1920x0_80_0_0_3251d5e43083740091b5f89fc4752b3d.jpg
موسكو- سبوتنيكء. وانتهت المباراة بفوز ألكاراز على سينر بنتيجة 6-2، 3-6، 6-1، 6-4، بعد مواجهة استغرقت ساعتين و42 دقيقة. وبهذا الفوز، أصبح رصيد المواجهات المباشرة بين اللاعبين 10-5 لصالح الإسباني.وقد بلغت القيمة الإجمالية للجوائز المالية للبطولة 90 مليون دولار، وهو رقم قياسي في تاريخ بطولات التنس بجميع فئاتها.وبفضل هذا الفوز، سيعود ألكاراز إلى صدارة التصنيف العالمي في منافسات الفردي للرجال.وكان سينر قد حافظ على المركز الأول لمدة 65 أسبوعا منذ 10 يونيو 2024، بينما كان آخر تتويج لألكاراز في الصدارة في أغسطس 2023.ويملك ألكاراز، البالغ من العمر 22 عاما، الآن ستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، منها لقبان في أمريكا المفتوحة (2022 و2025)، ولقبان في ويمبلدون (2023 و2024)، ولقبان في رولان غاروس (2024 و2025).وبالإجمال، حقق 23 لقباً في مسيرته، إضافة إلى ميدالية فضية في أولمبياد باريس 2024.أما سينر، البالغ من العمر 24 عاما، فقد فاز بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى، هي لقبان في أستراليا المفتوحة (2024 و2025)، ويمبلدون (2025)، وأمريكا المفتوحة (2024)، وهذه هي المرة الثانية التي يصل فيها إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة.
https://sarabic.ae/20241212/افضل-10-لاعبي-تنس-في-العالم-1095715023.html
توج لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميا، بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للمرة الثانية في مسيرته، بعد فوزه على متصدر تصنيف رابطة محترفي التنس (ATP) الإيطالي يانيك سينر في المباراة النهائية التي أقيمت على الملاعب الصلبة في نيويورك.
موسكو- سبوتنيكء. وانتهت المباراة بفوز ألكاراز على سينر بنتيجة 6-2، 3-6، 6-1، 6-4، بعد مواجهة استغرقت ساعتين و42 دقيقة. وبهذا الفوز، أصبح رصيد المواجهات المباشرة بين اللاعبين 10-5 لصالح الإسباني.
وسيحصل ألكاراز على خمسة ملايين دولار قيمة جائزة الفوز بالبطولة، فيما سينال سينر 2.5 مليون دولار.
وقد بلغت القيمة الإجمالية للجوائز المالية للبطولة 90 مليون دولار، وهو رقم قياسي في تاريخ بطولات التنس بجميع فئاتها.
وبفضل هذا الفوز، سيعود ألكاراز إلى صدارة التصنيف العالمي في منافسات الفردي للرجال.
وكان سينر قد حافظ على المركز الأول لمدة 65 أسبوعا منذ 10 يونيو 2024، بينما كان آخر تتويج لألكاراز في الصدارة في أغسطس 2023.
ملعب تنس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
افضل 10 لاعبي تنس في العالم
12 ديسمبر 2024, 11:59 GMT
ويملك ألكاراز، البالغ من العمر 22 عاما، الآن ستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، منها لقبان في أمريكا المفتوحة (2022 و2025)، ولقبان في ويمبلدون (2023 و2024)، ولقبان في رولان غاروس (2024 و2025).
وبالإجمال، حقق 23 لقباً في مسيرته، إضافة إلى ميدالية فضية في أولمبياد باريس 2024.
أما سينر، البالغ من العمر 24 عاما، فقد فاز بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى، هي لقبان في أستراليا المفتوحة (2024 و2025)، ويمبلدون (2025)، وأمريكا المفتوحة (2024)، وهذه هي المرة الثانية التي يصل فيها إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة.
