فوز الإسباني ألكاراز ببطولة أمريكا المفتوحة للمرة الثانية في مسيرته
فوز الإسباني ألكاراز ببطولة أمريكا المفتوحة للمرة الثانية في مسيرته
بطولة أمريكا المفتوحة
فوز الإسباني ألكاراز ببطولة أمريكا المفتوحة للمرة الثانية في مسيرته
23:10 GMT 07.09.2025 (تم التحديث: 23:39 GMT 07.09.2025)
توج لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميا، بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للمرة الثانية في مسيرته، بعد فوزه على متصدر تصنيف رابطة محترفي التنس (ATP) الإيطالي يانيك سينر في المباراة النهائية التي أقيمت على الملاعب الصلبة في نيويورك.
موسكو- سبوتنيكء. وانتهت المباراة بفوز ألكاراز على سينر بنتيجة 6-2، 3-6، 6-1، 6-4، بعد مواجهة استغرقت ساعتين و42 دقيقة. وبهذا الفوز، أصبح رصيد المواجهات المباشرة بين اللاعبين 10-5 لصالح الإسباني.
وسيحصل ألكاراز على خمسة ملايين دولار قيمة جائزة الفوز بالبطولة، فيما سينال سينر 2.5 مليون دولار.
وقد بلغت القيمة الإجمالية للجوائز المالية للبطولة 90 مليون دولار، وهو رقم قياسي في تاريخ بطولات التنس بجميع فئاتها.
وبفضل هذا الفوز، سيعود ألكاراز إلى صدارة التصنيف العالمي
في منافسات الفردي للرجال.
وكان سينر قد حافظ على المركز الأول لمدة 65 أسبوعا منذ 10 يونيو 2024، بينما كان آخر تتويج لألكاراز في الصدارة في أغسطس 2023.
12 ديسمبر 2024, 11:59 GMT
ويملك ألكاراز، البالغ من العمر 22 عاما، الآن ستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، منها لقبان في أمريكا المفتوحة (2022 و2025)، ولقبان في ويمبلدون (2023 و2024)، ولقبان في رولان غاروس (2024 و2025).
وبالإجمال، حقق 23 لقباً في مسيرته، إضافة إلى ميدالية فضية في أولمبياد باريس 2024.
أما سينر، البالغ من العمر 24 عاما، فقد فاز بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى، هي لقبان في أستراليا المفتوحة (2024 و2025)، ويمبلدون (2025)، وأمريكا المفتوحة (2024)، وهذه هي المرة الثانية التي يصل فيها إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة.