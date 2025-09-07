https://sarabic.ae/20250907/محمد-بن-زايد-وملك-الأردن-يؤكدان-رفضهما-تهديدات-إسرائيل-لدول-المنطقة-1104592233.html
محمد بن زايد وملك الأردن يؤكدان رفضهما تهديدات إسرائيل لدول المنطقة
أكد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد وملك الأردن عبد الله الثاني حرص الدولتين على تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.
جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية أجراها الجانبان خلال زيارة ملك الأردن
للإمارات، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وكانت التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وخاصة المستجدات في الأرض الفلسطينية المحتلة ضمن مباحثات الطرفين، اللذين أكدا موقف البلدين الثابت تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
كما شددا على أهمية العمل الدولي لتحقيق سلام شامل وعادل يقوم على أساس "حل الدولتين"، الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة لما.
كما أكد ابن زايد والملك عبد الله رفضهما تهجير الفلسطينيين
وشددا على موقف البلدين الرافض لأي توجه إسرائيلي لضم الضفة الغربية أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد الجانبان على رفضهما تهجير الفلسطينيين من أرضهم ورفضهما خطط التوسع الاستيطاني، وأكدا أن مثل هذه الإجراءات تقوض "حل الدولتين" كما تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.
وخلال المباحثات، عبر الجانبان عبر ملك الأردن والرئيس الإماراتي رفضهما المواقف والتصريحات الإسرائيلية التي تنطوي على تهديد لسيادة دول المنطقة.
وأمس السبت، هاجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو مصر، مجددا، زاعما انها "تفضل سجن سكان غزة داخلها"، وذلك في أول رد على تصريحات القاهرة الرافضة لأي تهجير للفلسطينيين من القطاع.
وزعم مكتب نتنياهو، في بيان له، أن "الخارجية المصرية تفضل أن تُبقي سكان غزة داخل القطاع رغما عنهم، بينما هناك من يريد الخروج من منطقة الحرب".
وأضاف البيان، أن "نتنياهو تحدث عن الحق الإنساني الأساسي لكل شخص في اختيار مكان سكنه، وأن هذا الحق قائم في كل وقت، وخاصة في زمن الحرب".
وأدانت وزارة الخارجية المصرية، يوم الجمعة، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير الفلسطينيين من معبر رفح.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية أنها "لن تكون أبدا شريكة في تصفية القضية الفلسطينية، ولن تصبح بوابة لتهجير الفلسطينيين قسرا من ديارهم وأرضهم".