محمد بن زايد وملك الأردن يؤكدان رفضهما تهديدات إسرائيل لدول المنطقة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
محمد بن زايد وملك الأردن يؤكدان رفضهما تهديدات إسرائيل لدول المنطقة
محمد بن زايد وملك الأردن يؤكدان رفضهما تهديدات إسرائيل لدول المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد وملك الأردن عبد الله الثاني حرص الدولتين على تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على... 07.09.2025
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار الأردن
إسرائيل
غزة
أخبار فلسطين اليوم
مصر
العالم العربي
جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية أجراها الجانبان خلال زيارة ملك الأردن للإمارات، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.وكانت التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وخاصة المستجدات في الأرض الفلسطينية المحتلة ضمن مباحثات الطرفين، اللذين أكدا موقف البلدين الثابت تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني.كما شددا على أهمية العمل الدولي لتحقيق سلام شامل وعادل يقوم على أساس "حل الدولتين"، الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة لما.كما أكد ابن زايد والملك عبد الله رفضهما تهجير الفلسطينيين وشددا على موقف البلدين الرافض لأي توجه إسرائيلي لضم الضفة الغربية أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.وشدد الجانبان على رفضهما تهجير الفلسطينيين من أرضهم ورفضهما خطط التوسع الاستيطاني، وأكدا أن مثل هذه الإجراءات تقوض "حل الدولتين" كما تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين. وخلال المباحثات، عبر الجانبان عبر ملك الأردن والرئيس الإماراتي رفضهما المواقف والتصريحات الإسرائيلية التي تنطوي على تهديد لسيادة دول المنطقة. وأمس السبت، هاجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصر، مجددا، زاعما انها "تفضل سجن سكان غزة داخلها"، وذلك في أول رد على تصريحات القاهرة الرافضة لأي تهجير للفلسطينيين من القطاع.وزعم مكتب نتنياهو، في بيان له، أن "الخارجية المصرية تفضل أن تُبقي سكان غزة داخل القطاع رغما عنهم، بينما هناك من يريد الخروج من منطقة الحرب". وأضاف البيان، أن "نتنياهو تحدث عن الحق الإنساني الأساسي لكل شخص في اختيار مكان سكنه، وأن هذا الحق قائم في كل وقت، وخاصة في زمن الحرب".وأدانت وزارة الخارجية المصرية، يوم الجمعة، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير الفلسطينيين من معبر رفح.وأكدت وزارة الخارجية المصرية أنها "لن تكون أبدا شريكة في تصفية القضية الفلسطينية، ولن تصبح بوابة لتهجير الفلسطينيين قسرا من ديارهم وأرضهم".
https://sarabic.ae/20250906/نتنياهو-يهاجم-مصر-مجددا-ويزعم-تفضيلها-سجن-سكان-غزة-1104563008.html
إسرائيل
غزة
مصر
محمد بن زايد وملك الأردن يؤكدان رفضهما تهديدات إسرائيل لدول المنطقة

13:34 GMT 07.09.2025
أكد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد وملك الأردن عبد الله الثاني حرص الدولتين على تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.
جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية أجراها الجانبان خلال زيارة ملك الأردن للإمارات، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وكانت التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وخاصة المستجدات في الأرض الفلسطينية المحتلة ضمن مباحثات الطرفين، اللذين أكدا موقف البلدين الثابت تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
كما شددا على أهمية العمل الدولي لتحقيق سلام شامل وعادل يقوم على أساس "حل الدولتين"، الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة لما.
كما أكد ابن زايد والملك عبد الله رفضهما تهجير الفلسطينيين وشددا على موقف البلدين الرافض لأي توجه إسرائيلي لضم الضفة الغربية أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد الجانبان على رفضهما تهجير الفلسطينيين من أرضهم ورفضهما خطط التوسع الاستيطاني، وأكدا أن مثل هذه الإجراءات تقوض "حل الدولتين" كما تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.
وخلال المباحثات، عبر الجانبان عبر ملك الأردن والرئيس الإماراتي رفضهما المواقف والتصريحات الإسرائيلية التي تنطوي على تهديد لسيادة دول المنطقة.
نتنياهو يهاجم مصر مجددا ويزعم تفضيلها "سجن سكان غزة"
أمس, 05:20 GMT
وأمس السبت، هاجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصر، مجددا، زاعما انها "تفضل سجن سكان غزة داخلها"، وذلك في أول رد على تصريحات القاهرة الرافضة لأي تهجير للفلسطينيين من القطاع.
وزعم مكتب نتنياهو، في بيان له، أن "الخارجية المصرية تفضل أن تُبقي سكان غزة داخل القطاع رغما عنهم، بينما هناك من يريد الخروج من منطقة الحرب".
وأضاف البيان، أن "نتنياهو تحدث عن الحق الإنساني الأساسي لكل شخص في اختيار مكان سكنه، وأن هذا الحق قائم في كل وقت، وخاصة في زمن الحرب".
وأدانت وزارة الخارجية المصرية، يوم الجمعة، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير الفلسطينيين من معبر رفح.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية أنها "لن تكون أبدا شريكة في تصفية القضية الفلسطينية، ولن تصبح بوابة لتهجير الفلسطينيين قسرا من ديارهم وأرضهم".
