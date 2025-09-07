https://sarabic.ae/20250907/مسؤول-أوكراني-يعترف-بعدم-قدرة-جيش-بلاده-على-اعتراض-صواريخ-أوريشينك-الروسية-1104596189.html
مسؤول أوكراني يعترف بعدم قدرة جيش بلاده على اعتراض صواريخ "أوريشينك" الروسية
أقر رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، بأن أوكرانيا غير قادرة على اعتراض صاروخ أوريشنيك.
وقال في مقابلة مع قناة "أبوستروفي" على يوتيوب: "هذا سلاح بالغ الخطورة. لن نتمكن من اعتراضه (صاروخ أوريشنيك)".
في 21 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، شنت روسيا هجوما على مجمع عسكري صناعي أوكراني كبير في دنيبروبيتروفسك، لاختبار منظومة أوريشنيك متوسطة المدى.
وجاءت هذه الضربة ردًا على استخدام القوات المسلحة الأوكرانية أسلحة أمريكية وبريطانية.
في أوائل أغسطس/ آب، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين إنتاج أول صاروخ أوريشنيك تسلسلي وتسليمه للقوات.
وكما أشار الرئيس الروسي، فإن استخدام هذا النظام ضمن مجموعة من الضربات يضاهي استخدام الأسلحة النووية، ولكنه لا يُعتبر سلاح دمار شامل.