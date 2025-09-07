مسؤول أوكراني يعترف بعدم قدرة جيش بلاده على اعتراض صواريخ "أوريشينك" الروسية

عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
تابعنا عبر
أقر رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، بأن أوكرانيا غير قادرة على اعتراض صاروخ أوريشنيك.
وقال في مقابلة مع قناة "أبوستروفي" على يوتيوب: "هذا سلاح بالغ الخطورة. لن نتمكن من اعتراضه (صاروخ أوريشنيك)".
في 21 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، شنت روسيا هجوما على مجمع عسكري صناعي أوكراني كبير في دنيبروبيتروفسك، لاختبار منظومة أوريشنيك متوسطة المدى.
إطلاق صاروخ إسكندر على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف قواعد جوية ومؤسسات صناعة عسكرية حساسة في كييف- وزارة الدفاع
12:13 GMT
وجاءت هذه الضربة ردًا على استخدام القوات المسلحة الأوكرانية أسلحة أمريكية وبريطانية.

في أوائل أغسطس/ آب، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين إنتاج أول صاروخ أوريشنيك تسلسلي وتسليمه للقوات.

وكما أشار الرئيس الروسي، فإن استخدام هذا النظام ضمن مجموعة من الضربات يضاهي استخدام الأسلحة النووية، ولكنه لا يُعتبر سلاح دمار شامل.
