https://sarabic.ae/20250908/أكبر-10-دول-في-حركة-شحن-الحاويات-1104623153.html
أكبر 10 دول في حركة شحن الحاويات
أكبر 10 دول في حركة شحن الحاويات
سبوتنيك عربي
قام فريق تحرير "سبوتنيك" بتصميم إنفوغرافيك يظهر الدول التي تتصدر قائمة الدول الأكثر حركة لعملية شحن الحاويات في العالم، وذلك بناء على الوحدة الإحصائية "TEU"،... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T12:19+0000
2025-09-08T12:19+0000
2025-09-08T12:19+0000
انفوجرافيك
العالم
اقتصاد
حاويات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104623287_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e998b532c2e0778c2c5bb2d130bb9ef5.png
وتظهر النتائج أن الصين تتصدر قائمة حركة شحن الحاويات في العالم، فيما يظهر أن دور فيتنام يتصاعد في سلاسل التوريد العالمية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/08/1104623287_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_123414118dc02e3236fb348d491938a8.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика, العالم, اقتصاد, حاويات
انفوجرافيك, инфографика, العالم, اقتصاد, حاويات
أكبر 10 دول في حركة شحن الحاويات
قام فريق تحرير "سبوتنيك" بتصميم إنفوغرافيك يظهر الدول التي تتصدر قائمة الدول الأكثر حركة لعملية شحن الحاويات في العالم، وذلك بناء على الوحدة الإحصائية "TEU"، وهي وحدة قياس للحجم تُستخدم في النقل البحري والبري، التي تمثل حجم حاوية شحن قياسية بطول 20 قدمًا (نحو 6.1 متر).
وتظهر النتائج أن الصين تتصدر قائمة حركة شحن الحاويات في العالم، فيما يظهر أن دور فيتنام يتصاعد في سلاسل التوريد العالمية.