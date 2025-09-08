عربي
الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: مقترح ويتكوف جدي لكنه غير واضح بالكامل
الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: مقترح ويتكوف جدي لكنه غير واضح بالكامل
الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: مقترح ويتكوف جدي لكنه غير واضح بالكامل
علّق الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، على المقترح الأمريكي الجديد بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين...
2025-09-08T12:23+0000
2025-09-08T12:23+0000
وقال البرغوثي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "لا اتفاق من دون تقديم مقترح خطي محدد يشمل ضمانات بعدم العودة الى القتال، وانسحاب جيش الاحتلال من غزة، وتوضيح نقاط الالتقاء والتعارض بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي".وشدد البرغوثي على أن "المقاومة الفلسطينية لن تستسلم، وليس هدفها الاحتفاظ بالأسرى الإسرائيليين"، موضحًا أن "تسليمهم مرهون بضمان احترام أي اتفاق ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية كليًا، والانسحاب من غزة، وتمكين الفلسطينيين من إدارة القطاع". وأكد أن "اتفاق بيكين يشكّل البديل الأمثل".وختم البرغوثي: "استمرار نتنياهو في الحرب يعني استمرار مخطط التطهير العرقي وتهجير سكان غزة"، مؤكدًا أن "المطلوب هو إيقاف المشروع الإسرائيلي ضد غزة برمته".
الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: مقترح ويتكوف جدي لكنه غير واضح بالكامل

12:23 GMT 08.09.2025
علّق الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، على المقترح الأمريكي الجديد بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، مشيرًا إلى أن "الأمور ما زالت غير واضحة".
وقال البرغوثي في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "لا اتفاق من دون تقديم مقترح خطي محدد يشمل ضمانات بعدم العودة الى القتال، وانسحاب جيش الاحتلال من غزة، وتوضيح نقاط الالتقاء والتعارض بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي".

وأشار البرغوثي إلى أن "هناك تحالفًا وثيقًا بين إسرائيل وأمريكا"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة ليست وسيطًا إنما طرفًا، وأن "التصريحات الأمريكية ليست سوى مناورات لتبرير ما تنوي إسرائيل القيام به من اعتداءات وحشية على غزة".

وشدد البرغوثي على أن "المقاومة الفلسطينية لن تستسلم، وليس هدفها الاحتفاظ بالأسرى الإسرائيليين"، موضحًا أن "تسليمهم مرهون بضمان احترام أي اتفاق ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية كليًا، والانسحاب من غزة، وتمكين الفلسطينيين من إدارة القطاع". وأكد أن "اتفاق بيكين يشكّل البديل الأمثل".
كما أوضح الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن "الجانب الفلسطيني يتسم بالمرونة حفاظًا على أهل غزة، ومستعد للتعامل بإيجابية مع أي مقترح، لكن التفاصيل بحاجة إلى نقاش"، لافتا إلى أن "مقترح ويتكوف جدي لكنه غير واضح بالكامل، وأن إسرائيل لم توافق عليه بعد".
وختم البرغوثي: "استمرار نتنياهو في الحرب يعني استمرار مخطط التطهير العرقي وتهجير سكان غزة"، مؤكدًا أن "المطلوب هو إيقاف المشروع الإسرائيلي ضد غزة برمته".
