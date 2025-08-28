عربي
الكرملين: لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن هدنة جوية مع أوكرانيا- عاجل
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشأن الفلسطيني: الخطة الأمريكية تهدف إلى إنشاء إدارة مدنية مؤقتة في غزة مدعومة دوليا
باحث في الشأن الفلسطيني: الخطة الأمريكية تهدف إلى إنشاء إدارة مدنية مؤقتة في غزة مدعومة دوليا
تحدث الباحث في الشأن الإقليمي والفلسطيني من غزة، الدكتور سعيد محمد أبو رحمة، عن مضمون الخطة الأمريكية المتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، قائلا: "للأسف، لو... 28.08.2025, سبوتنيك عربي
وعن الخطة الامريكية، التي تحدث عنها ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، كشف أبو رحمة في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، عن "بعض التسريبات حولها، التي تشير إلى تصور من عدة مراحل لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي بعد الحرب، وتشمل إنشاء إدارة فلسطينية مؤقتة، وإدخال قوات دولية أو عربية للإشراف على الأمن، وتفكيك البنية العسكرية للفصائل الفلسطينية".وعن نسبة نجاح هذه الخطة، قال أبو رحمة: "من الممكن أن تنجح إذا وجدت نوايا صادقة خاصة من الإدارة الأمنية، بالإضافة لإشراك مؤسسات السلطة الفلسطينية، لكن العقبة الأساسية هي إسرائيل، التي تعارض أي مشروع فلسطيني، إضافة إلى دور المؤسسات التي تفرضها مثل مؤسسة الإغاثة الأمريكية وكذلك الانقسام الفلسطيني".وردًا على سؤال حول التعزيزات المصرية في سيناء، شدد أبو رحمة على أن "مصر، منذ بداية الحرب، لعبت دورًا بارزًا في التصدي للمشروع الإسرائيلي"، معتبرًا أن "التعزيزات المصرية على الحدود رسالة واضحة بأن أمن مصر خط أحمر، وأن أي تفكير يفرض سيناريو التهجير من غزة إلى سيناء هو مرفوض تماما، ومصر جاهزة للتعامل مع أي تطورات ميدانية قد تطرأ على حدودها".
مباني دمرت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة
حصري
تحدث الباحث في الشأن الإقليمي والفلسطيني من غزة، الدكتور سعيد محمد أبو رحمة، عن مضمون الخطة الأمريكية المتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، قائلا: "للأسف، لو أرادت الإدارة الأمريكية إنهاء الحرب في غزة، لأنهتها من الساعة الأولى، لكنه لا يوجد قرار أمريكي حتى الاَن بإنهاء هذه الحرب".
وعن الخطة الامريكية، التي تحدث عنها ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، كشف أبو رحمة في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، عن "بعض التسريبات حولها، التي تشير إلى تصور من عدة مراحل لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي بعد الحرب، وتشمل إنشاء إدارة فلسطينية مؤقتة، وإدخال قوات دولية أو عربية للإشراف على الأمن، وتفكيك البنية العسكرية للفصائل الفلسطينية".

وأضاف: "هذه الخطة تعكس المقترح الإسرائيلي والأمريكي، وتتطلع لتجاوز دور حركة حماس، واستبداله بإدارة مدنية مؤقتة بقيادة سلطة فلسطينية مدعومة دوليًا"، مشددًا على أن "الدور الإغاثي الذي تشمله الخطة يسعى لإجهاض دور الأمم المتحدة ووكالة "غوث"، من خلال "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي هي عبارة عن نقاط استغاثية تم توزيعها على مستوى القطاع أو مراكز النزوح، إضافة إلى تركيز المساعدات عبر نقاط محددة تدار من جهات غير تقليدية ومرافقات أمنية".

مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي باستثناء الولايات المتحدة ينددون بالمجاعة في غزة
أمس, 19:48 GMT
وعن نسبة نجاح هذه الخطة، قال أبو رحمة: "من الممكن أن تنجح إذا وجدت نوايا صادقة خاصة من الإدارة الأمنية، بالإضافة لإشراك مؤسسات السلطة الفلسطينية، لكن العقبة الأساسية هي إسرائيل، التي تعارض أي مشروع فلسطيني، إضافة إلى دور المؤسسات التي تفرضها مثل مؤسسة الإغاثة الأمريكية وكذلك الانقسام الفلسطيني".
وردًا على سؤال حول التعزيزات المصرية في سيناء، شدد أبو رحمة على أن "مصر، منذ بداية الحرب، لعبت دورًا بارزًا في التصدي للمشروع الإسرائيلي"، معتبرًا أن "التعزيزات المصرية على الحدود رسالة واضحة بأن أمن مصر خط أحمر، وأن أي تفكير يفرض سيناريو التهجير من غزة إلى سيناء هو مرفوض تماما، ومصر جاهزة للتعامل مع أي تطورات ميدانية قد تطرأ على حدودها".
