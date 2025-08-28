https://sarabic.ae/20250828/باحث-في-الشأن-الفلسطيني-الخطة-الأمريكية-تهدف-إلى-إنشاء-إدارة-مدنية-مؤقتة-في-غزة-مدعومة-دوليا---1104225967.html

باحث في الشأن الفلسطيني: الخطة الأمريكية تهدف إلى إنشاء إدارة مدنية مؤقتة في غزة مدعومة دوليا

باحث في الشأن الفلسطيني: الخطة الأمريكية تهدف إلى إنشاء إدارة مدنية مؤقتة في غزة مدعومة دوليا

تحدث الباحث في الشأن الإقليمي والفلسطيني من غزة، الدكتور سعيد محمد أبو رحمة، عن مضمون الخطة الأمريكية المتعلقة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، قائلا: "للأسف، لو... 28.08.2025, سبوتنيك عربي

وعن الخطة الامريكية، التي تحدث عنها ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، كشف أبو رحمة في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، عن "بعض التسريبات حولها، التي تشير إلى تصور من عدة مراحل لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي بعد الحرب، وتشمل إنشاء إدارة فلسطينية مؤقتة، وإدخال قوات دولية أو عربية للإشراف على الأمن، وتفكيك البنية العسكرية للفصائل الفلسطينية".وعن نسبة نجاح هذه الخطة، قال أبو رحمة: "من الممكن أن تنجح إذا وجدت نوايا صادقة خاصة من الإدارة الأمنية، بالإضافة لإشراك مؤسسات السلطة الفلسطينية، لكن العقبة الأساسية هي إسرائيل، التي تعارض أي مشروع فلسطيني، إضافة إلى دور المؤسسات التي تفرضها مثل مؤسسة الإغاثة الأمريكية وكذلك الانقسام الفلسطيني".وردًا على سؤال حول التعزيزات المصرية في سيناء، شدد أبو رحمة على أن "مصر، منذ بداية الحرب، لعبت دورًا بارزًا في التصدي للمشروع الإسرائيلي"، معتبرًا أن "التعزيزات المصرية على الحدود رسالة واضحة بأن أمن مصر خط أحمر، وأن أي تفكير يفرض سيناريو التهجير من غزة إلى سيناء هو مرفوض تماما، ومصر جاهزة للتعامل مع أي تطورات ميدانية قد تطرأ على حدودها".

