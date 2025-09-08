https://sarabic.ae/20250908/البرلمان-الفرنسي-يحجب-الثقة-عن-الحكومة-1104634641.html
البرلمان الفرنسي يحجب الثقة عن الحكومة
أعلن النواب الفرنسيون عن عدم ثقتهم بحكومة رئيس الوزراء الحالي فرانسوا بايرو وفقًا لنتائج التصويت في البرلمان وذلك بسبب إجراءات التقشف التي اقترحتها حكومته.
وصوت 364 نائبًا بعدم ثقتهم بالحكومة، التي لم يمضِ على تشكيلها سوى أقل من تسعة أشهر، وفقا لبث مباشر نشرته صفحة الجمعية الوطنية الفرنسية عبر منصة "إكس". وكانت شُكلت حكومة بايرو في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي.وسيتعين على فرانسوا بايرو، الآن أن يقدم استقالة حكومته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سيتعين عليه بدوره تعيين رئيس وزراء يتولى تشكيل حكومة جديدةتولى فرانسوا بايرو، البالغ من العمر 74 عاما، منصب رئيس الوزراء قبل تسعة أشهر فقط.
وصوت 364 نائبًا بعدم ثقتهم بالحكومة، التي لم يمضِ على تشكيلها سوى أقل من تسعة أشهر، وفقا لبث مباشر نشرته صفحة الجمعية الوطنية الفرنسية عبر منصة "إكس".
وقال شخص مقرب من بايرو طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن رئيس الوزراء سيقدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون صباح غدا الثلاثاء.
وكانت شُكلت حكومة بايرو في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وتعد عملية حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية هي الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة.
وسيتعين على فرانسوا بايرو، الآن أن يقدم استقالة حكومته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سيتعين عليه بدوره تعيين رئيس وزراء يتولى تشكيل حكومة جديدة
تولى فرانسوا بايرو، البالغ من العمر 74 عاما، منصب رئيس الوزراء قبل تسعة أشهر فقط.